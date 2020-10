Des clés pour comprendre le monde

Dans un texte publié dans la section opinion du Devoir, le 8 octobre dernier, Me Lucien Bouchard dénonce avec la fougue qu’on lui connaît la velléité d’évacuer du programme de sciences humaines au collégial l’enseignement de l’histoire précédant l’année 1500. Aux poubelles les incunables !

Me Bouchard présente avec raison les dangers « de tronquer cet itinéraire [historique] de sa partie fondatrice », de lire Shakespeare sans connaître Plutarque, d’admirer les œuvres de la Renaissance sans savoir précisément ce qui renaît, de réfléchir à nos institutions si malmenées sans s’appuyer sur Platon. À la lecture de son plaidoyer, je me suis souvenu de la joie émerveillée des étudiants en histoire de l’art qui suivaient mes cours sur la mythologie grecque et romaine à l’UQAM. Enfin, ils accédaient à des clés de lecture pour comprendre les tableaux de Botticelli, du Caravage et même de Picasso. Les trois Grâces, les Sabines et Orphée et Eurydice n’avaient pas plus de secrets pour eux que pour les contemporains de Raphaël, Poussin et Chagall.

Le plaidoyer de monsieur Bouchard est d’une efficacité limpide et nul n’est besoin d’y ajouter d’autres exemples. Je veux aborder la question de la rupture avec le passé sous un autre angle, celui de la légitimité de la filiation. En favorisant le continuum traditionnel Grèce-Rome-Moyen Âge-Renaissance-époque moderne-époque contemporaine, ne passons-nous pas sous silence, par occidentalocentrisme, l’apport exceptionnel à l’aventure humaine des civilisations de l’Inde et de la Chine, des Premières Nations d’Amérique et des peuples de l’Afrique ? Pourtant, depuis un siècle, les sciences humaines se sont bien appliquées à montrer que la pensée occidentale n’était qu’un exemple parmi d’autres façons d’appréhender notre monde. Qu’il suffise de rappeler l’œuvre de Claude Lévi-Strauss, qui s’appliqua à analyser les mythes des peuples sans écriture pour montrer que leur richesse et leur complexité n’ont rien à envier à celles des plus beaux esprits grâce auxquels s’est développée notre pensée rationnelle depuis les présocratiques.

Pourtant, pour le meilleur et pour le pire, les cégépiens québécois appartiennent à une société qui s’est construite, de sulpiciens en jésuites, de Lionel Groulx à Éric Bédard, de Marcel Rioux à Guy Rocher, sur les bases de la pensée et des institutions occidentales. Tout en reconnaissant les apports des autres cultures à notre monde postmoderne et en faisant place à leur exploration, il est essentiel de ne pas priver les nouvelles générations des clés pour comprendre le monde auquel ils appartiennent, ne serait-ce que pour leur apprendre à mieux le critiquer. Savoir, au moment où il est question de déboulonner les statues, que les Romains ne se sont pas privés de faire disparaître les hommages à leurs anciens empereurs, la statue colossale de Néron en étant l’exemple le plus connu, n’est pas inutile à l’argumentation.

Connaître le parcours qui a mené Jules César aux Ides de Mars n’est pas sans importance pour réfléchir à la perversion des institutions à laquelle on assiste dans un pays voisin. En bref, si la culture occidentale n’est pas irréprochable — beaucoup s’en faut, qu’il suffise de penser au statut des femmes au cours des 25 derniers siècles —, c’est celle-là qui est la nôtre, que cela nous plaise ou non. L’ignorer est nous condamner à figurer en boucle dans le mythe de la caverne.