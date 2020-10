Racisme systémique, appeler un chat, un chat!

Presque 15 jours après la mort tragique de Joyce Echaquan, je ne peux m’empêcher de ressentir de la honte. Du chagrin, mais aussi de la colère devant notre incurie collective et politique. Car, qui peut encore ignorer les drames récurrents qui ont marqué la destinée des peuples autochtones depuis l’arrivée en terre d’Amérique des premiers colons français, puis anglais ? Suffit-il de déplorer le sort des enfants autochtones et inuits placés de force dans des pensionnats ou bien celui de toutes ces femmes disparues et assassinées sans que la police juge bon de chercher les coupables ? Déplorer, c’est bien, mais c’est vraiment insuffisant. Je n’en peux plus des belles phrases creuses, de la main sur le cœur, des rapports tablettés. Il est plus que temps que la nation québécoise reconnaisse sa responsabilité face aux nations autochtones humiliées ou, au mieux, ignorées.

On me dira que j’exagère. Que les gouvernements de René Lévesque en 1985 et celui de Robert Bourassa, en 1989, ont reconnu que 10 Premières Nations et la nation inuite habitaient le territoire québécois. Que Bernard Landry, premier ministre péquiste, a signé la paix des braves en 2002. Que la commission Viens a déposé en 2019 un rapport reconnaissant la présence de racisme systémique dans plusieurs services publics et que le gouvernement actuel a commencé à mettre en œuvre certaines recommandations. Qui semblent vraiment insuffisantes si l’on en croit les leaders autochtones.

Cela est exact. Mais au regard de tout ce que nous savons maintenant, du mépris qui suinte de tant de regards, de gestes, de propos racistes, nous avons le devoir de nommer la réalité comme elle est : ici, comme dans bien des pays ou territoires, existe une pratique institutionnelle qui n’ose avouer son nom : racisme systémique. Je ne verse pas dans la sémantique. Il est plus que temps d’appeler un chat, un chat. Ça aide à poser les bons gestes.

Je tente ici une comparaison. Lorsque j’étais jeune féministe, j’ai appris les mots du féminisme. Le patriarcat. Le sexisme. J’ai vite compris que le problème était collectif, systémique. Dénoncer les machos ne suffisait pas. Il fallait extirper le mal à la racine. Revendiquer un statut égalitaire pour toutes les femmes, juridiquement, politiquement, économiquement et socialement. Reconnaître que bien des femmes étaient doublement discriminées à cause de leur orientation sexuelle, ou bien de leur origine, ou encore de la pauvreté qui était leur lot quotidien. C’est ainsi que nous avons obtenu d’être jurées. De travailler dans n’importe quel secteur d’emploi. D’avoir accès aux études supérieures et d’aspirer aux plus hautes fonctions économiques ou politiques. Nous avons démontré à quel point les iniquités salariales régnaient dans les milieux de travail et avons gagné une Loi sur l’équité salariale. Nous savions que nous avions raison de vouloir aller à la racine des inégalités. Et donc raison de dénoncer haut et fort un sexisme systémique. Tellement systémique que nous n’en avons pas fini en 2020 avec les violences envers les femmes. Des lois changent, mais des mentalités rétrogrades perdurent.

Toutes ces années, les féministes et leurs alliés ont dû combattre les préjugés, la misogynie ordinaire, mais aussi les voix qui s’élevaient pour réclamer que ces millions de femmes québécoises soient raisonnables, conciliantes, moins pressées. Au lendemain du massacre de Polytechnique, on nous a intimé de nous taire, nous accusant de vouloir récupérer l’événement ! Cela ne nous a pas arrêtés. Je veux cependant rappeler ici qu’il aura fallu vingt-cinq ans pour que la classe politique, unanime, reconnaisse le caractère profondément sexiste et antiféministe de cet assassinat collectif. Vingt-cinq ans… Pourquoi avons-nous si peur des mots ?

Faudra-t-il vingt-cinq ans pour que la nation québécoise reconnaisse qu’elle est traversée par ce racisme systémique qui empoisonne non seulement la vie des Autochtones, mais aussi celle de nombreuses personnes appartenant à des communautés minoritaires ? Je m’adresse ici à notre premier ministre du Québec : depuis quand une nation deviendrait-elle plus forte en refusant de se regarder en face ? J’entends maintenant qu’il y aurait ouverture à la CAQ à parler de discrimination systémique et de racisme à l’endroit des nations autochtones, mais pas forcément au regard des problèmes vécus par les communautés racisées du Québec. Misère. Quand est-ce qu’on va finir de jouer avec les mots ? Dans l’embauche, l’accès à l’emploi, les rapports avec les services publics et la police, le racisme systémique et donc, la discrimination, sont abondamment documentés. Et ces fléaux touchent bien sûr les Autochtones, mais aussi, pour ne donner que cet exemple, les communautés noires.

Qu’attendons-nous pour assumer nos responsabilités à l’égard de toutes nos concitoyennes, de tous nos concitoyens ? Pouvons-nous enfin travailler à éradiquer les biais racistes, conscients ou inconscients, qui marquent les milieux de travail, les services publics, la culture, les milieux de vie ? Ce qu’il faut pour y arriver : un premier ministre qui prend en main ces questions, des convictions, du courage, de la solidarité entre nous toutes et nous tous. Voilà des ingrédients solides pour la construction d’un projet collectif qui nous rendra fiers !