Les felquistes, eux, s’excuseront-ils?

Les députés du Parti libéral du Québec ont refusé la semaine dernière d’adopter une motion présentée par le Parti québécois, la CAQ et Québec solidaire, exigeant des excuses du gouvernement fédéral pour les 497 arrestations arbitraires commises par la police dans les heures suivant l’adoption par le Parlement de la Loi sur les mesures de guerre.

Des excuses sont en effet de mise. Des centaines de personnes ont été arrêtées brutalement et détenues pendant plusieurs jours, voire des semaines, sans jamais être traduites devant les tribunaux. M. Trudeau et ses proches conseillers de l’époque ont dit par la suite qu’ils n’avaient aucune idée de l’envergure de la rafle que planifiaient la police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec, rejetant tout blâme pour l’arrestation de gens qui, selon l’ancien premier ministre lui-même, étaient « bien incapables d’activité criminelle ». Mais les trudeauistes ne peuvent s’en tirer aussi facilement. En faisant adopter la Loi sur les mesures de guerre, donc en suspendant les droits fondamentaux des Canadiens, ils ont bel et bien ouvert la porte aux abus policiers.

Motion incomplète

Cela étant dit, la motion péquiste était grossièrement incomplète. Les libéraux ont eu raison de la rejeter et de proposer hier un texte plus équilibré, qui n’a malheureusement pas obtenu l’unanimité nécessaire à son adoption.

Le libellé de la motion endossée par le PQ, la CAQ et QS ne faisait aucune mention — pas un mot ! — des enlèvements de James Cross et de Pierre Laporte, ce dernier par la suite « exécuté ». Cette grave omission devait être réparée.

La motion péquiste était symptomatique du déséquilibre qui marque le discours aujourd’hui dominant sur la crise d’Octobre. Ce discours prend la forme d’un déplorable « oui, mais… » : une brève mention de l’assassinat de M. Laporte (« bien sûr, c’est terrible mais… »), pour ensuite passer à une dénonciation des gestes posés par les gouvernements du temps. Cette version tronquée a peu à voir avec les événements tels que les ont vécus les Québécois à l’automne de 1970.

L’époque

Rappelons d’abord l’atmosphère survoltée régnant au Québec depuis la fin des années 1960, avant même que le FLQ n’enlève le diplomate britannique et le ministre québécois du Travail. Les grèves et les manifestations turbulentes se succédaient. Le FLQ faisait régulièrement sauter des bombes, tuant et blessant plusieurs personnes. On n’était pas au bord de la révolution, mais un parfum révolutionnaire se dégageait bel et bien.

L’enlèvement de M. Cross fut d’abord vu comme un geste isolé. Malgré les bombes, on prenait généralement le FLQ comme une bande aussi amatrice que radicale. L’enlèvement de Pierre Laporte a tout changé. Chez beaucoup, il a suscité la peur : les felquistes paraissaient tout à coup beaucoup mieux organisés qu’on ne le croyait. D’autres, telles les 3000 personnes rassemblées le 15 octobre au Centre Paul-Sauvé, appuyaient avec enthousiasme le FLQ. Au cours de cette soirée, des propos regrettables furent prononcés, notamment par le syndicaliste Michel Chartrand : « On avait un ministre du chômage qui faisait rien, alors y peut pas nuire là où il est ! »

Pendant ce temps, la police semblait totalement dépassée par les événements. Bref, dans de telles circonstances, tout gouvernement, de quelque parti que ce soit, aurait agi. Certains pressaient Ottawa et Québec de négocier. Des négociations furent entreprises par le gouvernement Bourassa, mais elles échouèrent. Je recommande la lecture des exigences du FLQ ; si les gouvernements avaient cédé à ces demandes, ils seraient passés pour des faibles et des peureux ; les attentats en tout genre se seraient multipliés. Il vaut la peine de rappeler ici qu’à l’époque, la politique ferme des Trudeau, Bourassa et Drapeau jouissaient de l’appui de plus de 70 % des Québécois.

Puis, Pierre Laporte a été tué. Ça, les Québécois, à commencer par René Lévesque, ne l’ont pas pardonné au FLQ. Il s’en trouve aujourd’hui pour minimiser la chose, comme si cela ne méritait pas plus qu’une note de bas de page dans l’histoire de la crise. Certains parlent d’un « accident ». Quels que soient les détails du décès du ministre, il reste un fait indéniable : si Pierre Laporte n’avait pas été enlevé, il ne serait pas mort, dans des conditions par ailleurs pénibles (étranglé, les poignets en sang). Un meurtre est un meurtre.

James Cross, lui, a échappé à la mort. Mais il a tout de même passé deux mois détenu par les felquistes, sans savoir s’il reverrait un jour sa femme et sa fille. Deux mois !

Il est tragique qu’on doive le rappeler, 50 ans plus tard : les principales victimes de la crise d’Octobre sont Pierre Laporte, James Cross, et leurs proches. Pas de « Oui, mais… ». Point à la ligne.

L’excuseur en série

Revenons aux excuses attendues du gouvernement fédéral. M. Trudeau fils, excuseur en série, doit-il présenter ses excuses aux personnes incarcérées stupidement, brutalement et injustement à l’occasion de la crise d’Octobre ? Je réponds oui… mais d’autres excuses s’imposent.

En effet, ne faudrait-il pas que les felquistes encore de ce monde s’excusent auprès des familles des deux hommes pour le meurtre de Pierre Laporte et l’enlèvement de James Cross ? Car si le traitement infligé aux victimes de la rafle d’octobre 1970 est déplorable, les souffrances innommables infligées à MM. Laporte et Cross et à leur famille ne trouvent aucune justification. Aucune.

Parmi ceux qui défient aujourd’hui Justin Trudeau, qui aura le courage de se tourner aussi vers les terroristes ?