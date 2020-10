Miroir, miroir, dis-nous que nous ne sommes pas racistes

C’est depuis le Nunavik que je suis l’affaire Joyce Echaquan. Après vingt ans passés à entendre les confidences d’Autochtones dans le cadre de mon travail de psychiatre, rien dans cette sinistre affaire ne me surprend. Ne pas être écoutés ni crus, ne pas susciter la même empathie que les Blancs, être méprisés et dépeints comme des lâches au crochet de l’État, tout juste bons à se saouler et à se prostituer, ne sont pas des expériences extraordinaires chez les Autochtones.

Aujourd’hui, la mort tragique de Joyce Echaquan constitue un véritable traumatisme pour eux, engendrant des flashbacks de leurs propres expériences de racisme, la peur d’être ainsi traités dans un hôpital, la peur que leur enfant, leur mère ou leur frère le soient eux aussi… Ce matin, une collègue inuite me demandait le plus spontanément et sincèrement du monde : « Quand vont-ils réaliser que nous sommes des êtres humains ? » Je vous relaie la question.

Si je me fie à la réaction de notre premier ministre, qui nie toujours la réalité du racisme systémique au Québec, et à celle du maire de Joliette, qui « ne sent pas ça chez nous », ma collègue a intérêtà prendre son mal en patience. Après le rapport de la commission Viens, les blâmes de l’ONU et le S.O.S. de Joyce Echaquan, ce déni de nos dirigeants et d’une part significative de la population n’est pas seulement irresponsable et abject, il est aussi caricatural.

J’imagine la réaction de tous ces gens si, dans un hôpital ontarien, une mère de famille québécoise crevait comme un animal sous les « Fuc**ng frog ! » de soignants au cœur desséché. J’imagine la vague de lucidité et de mobilisation à propos du racisme qui déferlerait alors sur la province. Longtemps, j’ai rêvé d’une résonance empathique entre le vécu d’oppression culturelle des francophones et des Autochtones. À présent, je ne rêve plus. Je ne fais qu’essayer de soigner les séquelles psychiques de ce désastre compassionnel.

Si Joyce Echaquan était venue d’une communauté où les Autochtones parlent l’anglais comme langue seconde, elle n’aurait pas seulement entendu « Ça, là, ce serait mieux mort ! », « Meilleure pour fourrer que pour d’autres choses ! » et « C’est nous autres qui payent pour ça ! ». On lui aurait sans doute aussi balancé : « On est au Québec, ici, pourquoi ils parlent pas français, c’te monde-là ? ». Comment je le sais ? Parce que je l’ai entendu des dizaines de fois.

Plusieurs allochtones considèrent comme parfaitement légitime d’exiger des membres des Premières Nations qu’ils protègent la culture québécoise et la langue française, et ce, même après que des autorités francophones ont envoyé leurs enfants dans des pensionnats pour anéantir leur culture, même si eux-mêmes ne connaissent pas un mot des langues autochtones et qu’ils ne sont pas encore foutus, en 2020, de distinguer le Nunavik du Nunavut, les Inuits des Innus, ou de nommer cinq des onze nations autochtones du Québec. Avoir l’identitaire crispé et meurtri peut rendre les gens insensibles (et incultes) à ce point.

Le rapport de domination, nous ne le voyons que du point de vue de l’opprimé, pas de celui de l’oppresseur. Or en activant la vidéo de son cellulaire, Joyce Echaquan nous a mis un miroir devant le visage. Nous n’y avons pas vu l’image que nous espérions et que nous continuons d’implorer le miroir de nous renvoyer. Nous y avons vu la laideur d’un racisme systémique, mortifère, dont nous sommes collectivement responsables et que nous ne cessons de fuir du regard.

Pour avoir parcouru ce chemin moi-même dans le cadre de mon travail, j’ai compris que reconnaître la discrimination envers les Autochtones n’a rien de l’autoflagellation et du « Québecbashing » que caquettent ad nauseamceux qui s’enfoncent la tête dans le sable identitaire. On a tort de croire que la réconciliation a quelque chose de salvateur uniquement pour les Autochtones, qu’infliger collectivement pareille violence à un peuple n’est pas également toxique pour nous-mêmes. La réconciliation implique une ouverture à l’autretout aussi libératrice et réparatrice pour les Québécois de souche.

En terminant, c’est aux Autochtones que je m’adresse. Je veux leur dire que nous sommes plusieurs, parmi les allochtones, à trouver irrespirable cet air vicié par le racisme et l’aveuglement volontaire. Et nous sommes de plus en plus nombreux. Nos dirigeants ont beau s’accrocher à un déni devenu grotesque et gênant, nous ne tairons plus cette violence. Nous avançons vers vous avec un sincère désir de réconciliation, les yeux ouverts, les mains tendues. La déchirure entre nos peuples se réparera de la même façon que la chair lacérée : par la base.