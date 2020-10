Je suis un no name. Par choix.

J’insiste : par choix.

Je suis un Blanc, travailleur de rue au Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. Un no name privilégié parmi tous ces no name dont on a nié l’existence depuis tant d’années. Privilégié parce que je peux décider de sortir de cet anonymat. À tout le moins, j’aurais, de par la couleur de ma peau, plus de chance d’être entendu. Pris au sérieux. Je pense aux Autochtones qui se battent pour être autre chose qu’un numéro de bande, un numéro de dossier du bien-être social. Je pense à Gladys Tolley, à Kelly Morrisseau, à Nellie Angutiguluk, femmes disparues.

Sans traces, et dont les noms ont fini par retentir que bien trop tard.

Au mois de mars de cette année à Joliette, nous avons perdu Émrick, enfant de 2 ans. L’enquête porte sur des zones d’ombre qui demandent encore aujourd’hui à être éclaircies. Et puis là, lundi 28 septembre, une no names’ajoute à la liste déjà bien trop longue de celles et ceux qui acquièrent un nom à titre posthume. Je parle de Joyce Echaquan, morte sans les oripeaux de la dignité que n’importe quel être humain — ou tout autre être vivant — serait en droit d’attendre.

Mais ce n’est pas cette colère sourde qui me fait écrire ces mots, ni même les morts à répétition que je croise sans arrêt depuis que les no name m’ont accueilli parmi eux pour tracer un bout de chemin avec eux. Ce qui m’habite en ce moment, pendant que de l’autre côté de la cloison j’entends une des filles de Joyce pleurer, que je vois Carol, l’époux défunt, aborder tous les médias un par un, quelque peu knocké, ce qui m’habite c’est de l’admiration. Vrai, gang ! Une telle résilience me fait me sentir tout petit.

Je vois une communauté soudée, je vois les sept enfants faire face sans s’effondrer, je vois un père qui s’assure que ses plus jeunes enfants ont un manteau pour se couvrir. Je l’entends me dire : « Faut que ce soit le début d’une prise de conscience collective. » Je n’ose même pas avoir les larmes aux yeux même si parfois je les sens monter. J’ose à peine me sentir vulnérable et pourtant…

De retour du salon funéraire, je croise Wasseskon (non fictif) qui me crie sa colère. Sa colère du système. Il me parle de son envie de retrouver Joyce et me lance : « Vous nous dites de fermer notre gueule, ostie de Blanc ! Qu’est-ce qu’il me reste? » Je l’écoute, n’ayant rien de mieux à faire puis m’en retourne au Centre d’amitié. Une femme blanche approche, la nuit est tombée, elle dépose discrètement des fleurs sur la table de pique-nique. Pose sa main sur son cœur. La femme autochtone avec qui je suis et moi lui retournons son geste. Cette femme blanche restera no name et pourtant, ce soir, elle aura distillé l’espoir dont j’avais besoin aujourd’hui. Dont nous avions besoin.