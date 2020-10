Les cinémas ne doivent pas servir de bouc émissaire

Monsieur le Premier Ministre, c’est avec stupeur et consternation que nous avons appris lundi que votre gouvernement a décidé de fermer les salles de spectacle, les musées et les cinémas pendant 28 jours dans les zones rouges. Cela signifie qu’environ cinq millions de Québécoises et de Québécois seront privés de ces lieux culturels, qui se sont pourtant avérés sécuritaires.

Compte tenu des répercussions de cette décision, nous exhortons votre gouvernement : 1) à rassurer la population sur la sécurité des salles de cinéma et sur le fait que leur fermeture n’a rien à voir avec un risque qu’elles représentent, et 2) à compenser très rapidement les salles de cinéma, les distributeurs et leurs partenaires pour les pertes encourues à la suite de cette décision.

Nous comprenons bien que la situation dégénère depuis quelques semaines avec l’augmentation préoccupante des cas reliés à la COVID-19 et que le gouvernement devait passer un message fort pour secouer la population. Attendre avant de serrer la vis pour contrôler les activités risquées aurait été irresponsable et aurait pu coûter encore plus de vies humaines, nous en convenons.

Entreprises citoyennes exemplaires

Étant donné que les salles de cinéma ne sont associées à aucune éclosion de COVID-19 depuis leur réouverture, pourquoi sévir contre des citoyens corporatifs exemplaires qui ne contribuent pas à la propagation du virus ? Sans vouloir tomber dans la comparaison avec d’autres secteurs d’activité encore ouverts, nous croyons que ce n’est pas la fermeture des salles de cinéma qui aura un effet sur la propagation de la maladie. Pourquoi cibler cette activité qui fait du bien sans mettre à risque la population ni le système de santé ? Quel message le gouvernement envoie-t-il en sévissant contre un secteur qui a su s’adapter rapidement et mettre en place des mesures efficaces, respectueuses et sécuritaires ?

La culture est un écosystème où la santé de chacun dépend de celle de l’autre. Au cours des derniers mois, les salles de cinéma se sont débrouillées pratiquement sans aide du gouvernement et ont dû assumer des coûts énormes. Les quatre mois de fermeture et les deux mois d’activité réduite au minimum les ont grandement fragilisées. Plusieurs salles peinaient à survivre dans l’attente d’une reprise plus soutenue. Lorsque des salles devront fermer définitivement leurs portes, ce qui risque d’arriver à la suite de ces nouvelles mesures, ce sera une tragédie pour tout l’écosystème cinématographique québécois. La plus grande perdante sera la population, qui se verra privée de ces lieux de diffusion importants.

Et derrière ces éventuelles fermetures, n’oublions pas tous les propriétaires et leurs employés, de même que les producteurs, réalisateurs, scénaristes, artistes, artisans et distributeurs pour qui les salles de cinéma sont le moteur principal de diffusion de leurs œuvres et leur principale source de revenus.

Dans notre écosystème, les distributeurs de films ne peuvent se permettre de lancer des nouveautés sans les principaux marchés de Montréal et Québec, sans pertes financières importantes. La décision de fermer les cinémas en zone rouge aura pour effet de cesser l’approvisionnement en nouveaux films dans tous les cinémas à travers le Québec.

Compte tenu du bilan COVID-19 des cinémas, qui ne rapportent aucun cas ainsi qu’un risque très faible de propagation avec la distanciation physique respectée en tout temps, de l’importance pour la population de garder un semblant de normalité pour son équilibre mental, mais surtout pour respecter la limitation des risques de propagation du virus sans nuire à l’économie, nous considérons que le gouvernement doit expliquer sa décision et l’appuyer sur des données probantes. Tel que souligné par le directeur national de la santé publique, le Dr Arruda, vendredi dernier sur les ondes de CTV, le risque n’est pas dans les cinémas, il y a de l’espace et on peut éviter les contacts.

Si les données ne peuvent prouver qu’il y a un risque clair de propagation du virus, nous demandons au gouvernement qu’il définisse clairement sous quelles conditions les salles de cinéma peuvent être ouvertes ou fermées. Nous demandons un cadre précis pour éviter d’être pris en otage. Les intervenants du secteur culturel ne doivent pas servir de bouc émissaire du gouvernement quand il cherche à envoyer un message à la population.

Revenir en salle

Présentement, le message envoyé à la population est que d’aller au cinéma est risqué, une perception très difficile à renverser le jour où les salles ouvriront à nouveau dans 28 jours, en espérant, bien sûr, que ce sera le cas. À ce titre, rappelons que la SODEC a d’ailleurs investi dans une campagne de relance du cinéma qui encourageait les gens à revenir en salle et mettait l’emphase sur les mesures sécuritaires en place.

Si, pour des raisons que nous ne comprenons pas actuellement, votre gouvernement décide de maintenir sa décision, nous vous exhortons 1) à rassurer la population sur la sécurité des salles de cinéma et sur le fait que leur fermeture n’a rien à voir avec un risque qu’elles représentent et 2) à compenser rapidement les salles de cinéma, les distributeurs et leurs partenaires pour les pertes encourues à la suite de cette décision.

Dans l’attente d’une réaction prompte de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations.

* Cette lettre est signée par Gauthier Aboudaram, Réalisateur Jean-Michel Anctil, Comédien Michel Aubé, Copropriétaire/fondateur, et Robin Plamondon, Directeur général, Cinéma Le Clap Anaïs Barbeau-Lavalette, Cinéaste (La Déesse des Mouches à feu) Marie-Claude Beauchamp, Productrice, Carpediem Film & TV Charlotte Beaudoin-Poisson, Productrice, Ô Films François Beaudry-Losique, Directeur Général, Cinéma Impérial Benoit Beaulieu, Producteur, Slykid & Skykid inc. Denise Belanger, Gérante, Cinéma Princesse Louis Bélanger, Réalisateur Mélanie Bellerive, Propriétaire, Cinéma Biermans Patricia Bergeron, Productrice, Productions Leitmotiv Martin Bilodeau, Directeur général, Mediafilm Jacques Blain, Producteur Pierre Blais, Journaliste/chroniqueur cinéma, Cinémas et Magazine Le Clap et CKRL FM Céline Bonnier, Comédienne Agnès Bouchard, Actrice Eric Bouchard, Copropriétaire, Cinéma St-Eustache et St-Jérôme Louis Bouchard, Directeur financier, Cinéma du Zoo Miryam Bouchard, Réalisatrice Jean-Philippe Boudreau, Scénariste Carole Boudreault, Présidente, Services Zoom Mehdi Bousaidan, Comédien Claude Brie, Scénariste - réalisateur Evelyne Brochu, Actrice Geneviève Brouillette, Actrice Catherine Brunet, Actrice Anne-Marie Cadieux, Comédienne Paul Cadieux, Président, Les productions megafun inc. Hubert Caron-Guay, Réalisateur/producteur Réal Chabot, Producteur, Films du boulevard Catherine Chagnon, Productrice, Microclimat Films inc. Alain Chamberland, propriétaire, Cinéma Louise Mathieu Charbonneau, Compositeur Patrick Chevarie, propriétaire, Gestion P.Chevarie – Cinéma Cyrco Pierre Corbeil, Président/Directeur général, Festival international de films FANTASIA Sylvain Corbeil, Producteur, Metafilms Amélie Cordeau, Directrice générale, Le Rift Denis Côté, Cinéaste Ghyslaine Côté, Réalisatrice et scénariste Joël Côté, Président-propriétaire, Cinéma le Tapis Rouge Trois-Rivières Antonello Cozzolino, Producteur, Attraction Marc Daigle, Bernadette Payeur et Robert Lacerte, Producteurs, ACPAV Normand Daneau, Comédien et scénariste Marie-Josée D'Anjou, Propriétaire, Cinéma Le Scénario Fernand Dansereau, Cinéaste Jacques Davidts, Scénariste Guillaume de Fontenay, Réalisateur Yvonne Defour, Réalisatrice François Delisle, Producteur/Réalisateur, FILMS 53/12 Hervé Demers, Réalisateur Stéphanie Demers, Directrice de la distribution, Fragments Distribution Bruno Dequen, Directeur artistique, et Débora Maarek, Gestionnaire de la programmation, RIDM Sophie Deraspe, Scénariste/Réalisatrice Laurence Deschênes, Actrice Damien Detcheberry, Distributeur, Métropole Films Distribution Tony Di Paolo, Directeur, Films Criterion Luc Dionne, Auteur Alexandre Dostie, Réalisateur, scénariste, distributeur, Travelling, les films qui voyagent Fanny Drew, Productrice, Colonelle films Marco Drolet, Copropriétaire, Cinéma Alouette Judith Dubeau, Henry Welsh, Relations de presse, Ixion communications Karine Dubois, Présidente, Picbois Productions Nathalie Duchesne, Agent d'artistes, Agence Artistique Duchesne Yanie Dupont-Hébert, Réalisatrice Sophie Dupuis, Réalisatrice André Dupuy, Producteur et Président, Amalga Créations Médias Inc. Alexis Durand-Brault, Réalisateur Dominique Dussault, Productrice (Nadia, Butterfly), Némésis Films Louis Dussault, Président, K-Films Amérique Guy Edoin, réalisateur Anne Emond, Scénariste et réalisatrice Yan England, acteur, réalisateur et scénariste Pierre Even, Président et producteur, Item 7 Ariane Falardeau St-amour, Productrice, Rococoeur Philippe Falardeau, Réalisateur/scénariste Maria Farella, Président, Notte In Bianco/Cinémas Guzzo Marianne Farley, Réalisatrice/productrice Didier Farre, Président, Cinéma 9 Gatineau Nathalie Fecteau, Présidente, Programmation Cinémas Nathalie Fecteau Joe Feoli, Président, Film Service Supérieur Inc. Pascale Ferland, cinéaste Tom Fermanian, Président, Cinéma Pine Inc. Francois Flamand, Président, Sortie 22 Inc. Yvan Fontaine, Président, Azur Divertissements et Fondella Divertissements Mario Fortin, Président de direction et directeur-général, Cinémas Beaubien, du Parc & du Musée Martine Francke, Comédienne Félize Frappier, Productrice, Max Films Media Andrée-Anne Frenette, Productrice, Terre Innue Annie Frenette, Chargée de projets, Films jeunesse distribution Claude Gagnon, Réalisateur/producteur Samuel Gagnon, Bahija Essoussi et Yuri Yoshimura Gagnon, Producteurs, Objectif 9 Étienne Galloy, Comédien Carmen Garcia, Productrice, Argus Films Brice Garnier, Président et Anne Pages, Productrice, Kaibou Production Inc. Émile Gaudreault, Réalisateur Pierre Gaudreault, Président, Cinéma Paramount-Rouyn Patrick Gauthier, Président, Distributeurs de film paris Anne-Marie Gélinas, Productrice, EMAfilms Inc. Sylvain Gilbert, Président, Filmo Vision Ltée François Girard, Cinéaste Yan Giroux, Cinéaste Karine Gonthier-Hyndman, Comédienne Richard Goudreau, Président, Melenny Productions Maria Gracia Turgeon, Productrice, Midi La Nuit Michèle Grondin, Productrice Daniel Grou (podz), Réalisateur Lynda Guénette, Gérante, Cinéma Capitol Val-d'Or Sylvain Guy, Cinéaste, Films Influenz Angelo Guzzo, Fondateur, Vincenzo Guzzo, Président, et Vito Franco, Vice-Président, Cinémas Guzzo Karen Hansen, Service de programmation DenHur Etienne Hansez, Producteur, Bravo Charlie Emanuel Hoss-Desmarais, Réalisateur Sébastien Huberdeau, Comédien Alexandre Hurtubise, Directeur général et copropriétaire, La Maison du Cinéma et Cinéma Lido Rimouski Denis Hurtubise, Président, et Ginette Schneider, Adjointe au Conseil d'Administration, APCQ Yves Jacques, Acteur François Jaros, Réalisateur Marcel Jean, Directeur général, Cinémathèque québécoise Monique Jérome-Forget, Conseillère spéciale Eric K. Boulianne, Scénariste Sylvie Kenny, Présidente, Les films SK Carole Labrie, Directrice ventes et acquisitions, TVA Films Marie-Josée Lachance, Productrice MN Marie-Pier Lacroix Couture, Directrice générale, et Maud Christiane, Travelling, les films qui voyagent Pier-Olivier Lacroix, Propriétaire, Cinéma Pigalle de Thetford Mines Chantal Lafleur, Productrice, Avenida Stéphane Lafleur, Réalisateur Armand Lafond, Président, Axia Films Inc. Stéphane Lapointe, Réalisateur Martin Laroche, Cinéaste Christian Larouche, Président, Christal Films, et Sébastien Létourneau, Vice-Président distribution et acquisition, Les Films Opale Jonathan Latulippe, Directeur marketing, et Loredana Lombardo, Theatrical sales manager, VVS Films Claude Lavoie, Vice-président, Ciné-Quilles D.L. inc. Sylvain Lavigne, Directeur du Marketing et Benjamin Hogue, Directeur général, et Clotilde Vatrinet, Les Films du 3 Mars Simon Lavoie, Réalisateur et scénariste Julie Le Breton, Comédienne Jeanne Leblanc, Réalisatrice Katerine Lefrançois, Productrice, Artémis Films Jasmyrh Lemoine, Productrice, Productions Sons of Manual inc. Danny Lennon, Programmateur, Prends ça court! Guillaume Lespérance, Président, A Média productions Yanick Létourneau, Producteur, Périphéria Christophe Levac, Artiste Claudie Lévesque, Lisa Sfriso, et Steve Patry, Cinéastes, Les Films de l’Autre Luka Limoges, Acteur Andres Livov, Réalisateur Danièle Lorain, Comédienne et auteure, Productions Aglaë Mylène Mackay, Actrice Pascal Maheu, Propriétaire, Cinéma Lumière Fanny-Laure Malo, Productrice, La Boîte à Fanny Connie Mandeville, Propriétaire, et Carol-Ann Paquette gérante, Cinéma La Sarre Guylaine Maroist, Réalisatrice/productrice, et Eric Ruel, Producteur/distributeur, La Ruelle Films Caroline Masse, Consultante culturelle Diane Mc Nicoll, Présidente de la coopérative, Cinéma Figaro Kim McCraw et Luc Dery, Producteurs, Micro_scope Sébastien Merckling, Directeur de la distribution, Spira Charles-Olivier Michaud, Scénariste et réalisateur Monique Miller, Actrice Mélanie Mingotaud, Présidente, Mingotwo Communications Nicolas Monette, Réalisateur Bob Moore, Président, EyeSteelFilm Alice Morel-Michaud, Comédienne Stéphane Morin, Président, Cinéma centre-ville inc. Louis Morissette, Président, et Louis-Philippe Drolet, Producteur, KO 24 Stéphanie Morissette, Productrice, La maison de prod Kaveh Nabatian, Réalisateur Joelle Nadeau, Conseillère en financement audiovisuel Andrew Noble, Président, Regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec Christian Noël, Directeur Général, Les arts de la scène de Montmagny Serge Noël, Producteur, Possibles Média Stéphanie Nolin, Journaliste, Media Happy Geeks Rafaël Ouellet, Cinéaste Chantale Pagé, Présidente et Fondatrice, et Sylvain Laroche, Vice-président, Maison 4:3 Pierre Pageau, Enseignant cinéma François Painchaud, Propriétaire Raffaele Papalia, Président, Les Cinémas Cine Entreprise Inc. François Papineau, Comédien Nicolas Paquet, Cinéaste Kevin Patenaude, Propriétaire, Ciné-Parc St-Hilaire Martin Paul-Hus, Président, Amérique Film Jean-Philippe Pearson, Réalisateur et scénariste Fred Pellerin, Scénariste Isabelle Pelletier, Gestionnaire, Cinéma Dégelis Nathalie Perreault, Distribution alternative Rose-Marie Perreault, Actrice Julie Perron, Cinéaste Ginette Petit, Productrice, Les Films OUTSIDERS inc. Marie-Christine Picard, Programmatrice Olivier Picard, Producteur, Parce que Films Antoine Olivier Pilon, Comédien Benoit Pilon, Président, Festival de films les Percéides Benoit Pilon, Cinéaste Sébastien Pilote, Cinéaste Pascal Plante, Cinéaste Simon Plouffe, Cinéaste Léa Pool, Cinéaste Louise Portal, Actrice Jeanne-Marie Poulain, Productrice, Art & essai Marie-Claude Poulin, Présidente, MCP Productions François Pradella, Copropriétaire, Cinéma Magog Danielle Proulx, Comédienne Ludivine Reding, Actrice Claude Rémillard, Directeur général, Ciné-Centre Baie Comeau et Sept-Îles David Remington, Karine Lapierre et Martin Béliveau, Agents, Agence RBL Nahéma Ricci, Comédienne Isabel Richer, Comédienne Tim Ringuette, Président, Entract Films Marie-Elaine Riou, Directrice générale, Festival Regard Denise Robert, Productrice, Cinémaginaire Nicole Robert, Productrice, Go Films Chloé Robichaud, Réalisatrice Daniel Roby, Réalisateur Geneviève Rochette, Comédienne Ségolène Roederer, Directrice générale, Québec Cinéma Caroline Rompré, Directrice générale et relationniste de presse, PixelleX communications Felix Rose, Réalisateur et producteur Sébastien Rose, Cinéaste Maryse Rouillard, Présidente, Filmoption International Inc. André Rouleau, Président, Caramel films inc. Patrick Roy, Président, Les Films Séville Pierre Roy, Président et Guilhem Caillard, Directeur général, Festival de films Cinemania Pascal Sanchez, Cinéaste Patrice Sauvé, Réalisateur Karine Savard, Affichiste de cinéma Joane Savoie, Propriétaire, Cinéma Amos Geneviève Schmidt, Actrice Daniel Séguin, Vice-président Directeur, Cineplex Barbara Shrier, Productrice, PALOMAR Catherine St-Laurent, Actrice Bernard Strobl, Mixeur sonore Mylène St-Sauveur, Actrice Shiraz Tajdin, Président et Faramarz Kadkhodapour, Directeur, Cinéma Carnaval Eric Tessier, Réalisateur et scénariste Serge Thibaudeau Gabrielle Tougas-Fréchette et Menaïc Raoul, Productrices, Voyelles films Ziad Touma, Producteur, Couzin Films Annie Tremblay, Présidente, Communications Annie Tremblay Charles Tremblay, Président et fondateur et Ariane Giroux-Dallaire, Directrice générale et chef de la distribution, MK2 l MILE END Félix-Antoine Tremblay, Acteur François Tremblay, Producteur, Lyla Films Ricardo Trogi, Réalisateur et scénariste Philippe U. Del Drago, Directeur général et artistique, Festival International du Film sur l'Art Jean-Marc Vallée, Réalisateur Sylvie Van Brabant, Productrice/réalisatrice, Les Productions du Rapide Blanc Luc Vandal et Hany Ouichou, Producteurs, Coop Vidéo de Montréal Guillaume Venne et Frédéric Venne, Coprésidents, Les Cinémas RGFM Caroline Venne, Propriétaire, Cinéma Laurier Jean-Nicolas Verreault, Comédien Marie Vien, Scénariste Denis Villeneuve, Cinéaste Marie-Michèle Voyer, Directrice, Cinéma Figaro Mariloup Wolfe, Réalisatrice Maryanne Zéhil, Productrice, Mia Productions Laurent Zeitoun, Producteur