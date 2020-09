Une transformation positive de l’économie

Force est de reconnaître que la crise que nous traversons a malheureusement accentué l’impact des inégalités sociales et économiques. Elle accélère également des tendances qui pointaient déjà à l’horizon, comme la volonté d’acheter moins, mais mieux, de privilégier des produits locaux, en particulier pour l’alimentation, mais aussi le passage pressé vers le numérique et le télétravail, tout en faisant ressortir l’importance des liens sociaux.

Paradoxalement, cette crise a relégué au second plan la lutte contre les changements climatiques. Elle devrait au contraire nous alarmer et nous mobiliser encore plus, car elle nous offre un avant-goût des impacts que peut avoir un choc structurel mondial sur notre économie, comme celui anticipé avec la crise climatique.

La relance ne peut pas se contenter de vouloir revenir à « l’économie d’avant ». Il est nécessaire de transformer positivement l’économie. Et nous avons une occasion privilégiée de nous attaquer (enfin) à des problèmes que l’on connaît depuis trop longtemps.

Transformer positivement l’économie, c’est travailler pour que notre économie soit plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante.

Depuis ses débuts, Fondaction est résolument et entièrement engagé en faveur du développement durable. La période que nous traversons illustre toute la pertinence et la nécessité de cette approche. D’ailleurs, les derniers mois ont montré que les entreprises sont bien plus agiles qu’elles ne le croyaient et que celles qui résistent le mieux sont celles qui adoptent une vision large des possibilités et des risques, une vision qui inclut les aspects sociétaux.

La crise n’est pas financière. Le capital est disponible. Mais pour une réelle transformation positive, il faudra collectivement diriger l’argent vers les entreprises et les projets qui, en plus d’être rentables financièrement, ont des retombées économiques, sociales et environnementales positives.

Grâce à la mobilisation de plus de 176 000 Québécois qui nous confient leur épargne, Fondaction va investir 1 milliard de dollars dans les trois à cinq prochaines années dans des entreprises, fonds et projets qui contribuent concrètement à changer l’économie.

Cette transformation nécessite des mesures structurantes, mobilisant différents partenaires, pour permettre la réalisation de projets qui autrement n’auraient pas la chance de démarrer, malgré leur potentiel. La lutte contre les changements climatiques et les inégalités concerne tous les acteurs de la société. Entreprises privées et d’économie sociale, organisations financières et pouvoirs publics, nous devons tous ensemble faire en sorte que l’économie soit une force au service de l’intérêt général.

Des solutions existent déjà et nous sommes mobilisés pour en créer de nouvelles, comme nous sommes en train de le faire avec l’économie circulaire, la filière du gaz naturel renouvelable, la revitalisation de terrains industriels contaminés, l’efficacité énergétique, le maintien de communautés régionales fortes et la lutte contre la désertification des sols, pour ne citer que quelques exemples.

Au quotidien, transformer positivement l’économie, ça se fait un investissement à la fois, en choisissant de financer et d’accompagner les entreprises qui avancent dans cette direction. Depuis 25 ans, Fondaction accompagne au jour le jour les entrepreneurs qui font bien les choses et qui prennent en compte les impacts économiques, sociaux et environnementaux de leur développement.

C’est la synergie entre les efforts fournis par les entreprises, les investisseurs, les organismes communautaires, les chercheurs et les mouvements sociaux qui permettra de découvrir et de structurer des solutions créatives et concrètes aux défis auxquels nous faisons face.

La clé est là : concentrer et concerter les efforts pour appuyer cette transformation positive vers une « nouvelle économie » qui permettra de répondre aux besoins de tous les humains tout en respectant les limites de la planète.