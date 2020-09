Une profession sous le respirateur artificiel

Dans les dernières années, les conditions de travail du personnel enseignant se sont considérablement alourdies, ce qui a rendu la profession de moins en moins attirante. Pour preuve, on peut regarder l’augmentation du nombre de retraites anticipées ainsi que les inscriptions dans les facultés universitaires en éducation qui ne cessent de diminuer depuis 10 ans. La rétention des jeunes enseignantes est également peu reluisante : 25 % des enseignantes abandonnent la profession dans les 5 premières années de pratique. Qui va les blâmer d’aller chercher mieux ailleurs ?

Avec la COVID-19 qui rôde autour de nos écoles, la complexité de la tâche enseignante s’est accentuée : en plus de notre rôle d’enseignantes, on nous demande désormais d’être, entre autres, concierges, surveillantes d’élèves et agentes de salubrité. Quand on lit ce qui est demandé de plus aux enseignantes dans l’ensemble de la province, pour ne nommer que quelques exemples, c’est sidérant : « supervision de la désinfection des mains des élèves toutes les heures », « nettoyage de plancher », « arriver de 30 à 45 minutes plus tôt que les années précédentes afin de superviser l’arrivée progressive des élèves », « aucune heure de dîner, car il faut rester avec les élèves dans la classe », « faire des récupérations les soirs entre 18 et 20 heures ».

Besoins pédagogiques

Rappelons que les besoins pédagogiques des élèves sont déjà immenses vu l’énorme retard pris lors des mois de scolarisation qui ont été perdus entre mars et juin. Des enseignantes de 2e année du primaire se retrouvent devant des élèves qui savent très peu lire, tandis que des enseignantes d’histoire au secondaire se retrouvent face à des groupes n’ayant vu que la moitié des notions de l’année précédente. Et des exemples d’incohérences comme celles-ci, on pourrait en nommer des dizaines.

Il apparaît évident que ce n’est pas en imposant plus de tâches connexes aux enseignantes qu’elles pourront faire ce pour quoi elles sont formées : transmettre des apprentissages et consolider les savoirs de leurs élèves.

En plein contexte de négociation de la convention collective, les enseignantes demandaient déjà, le printemps dernier, plus de temps pour la planification, la correction et la concertation entre collègues.

Ce qu’on constate depuis la rentrée, c’est une surcharge de travail. Un nombre d’heures par semaine augmenté. L’absence de pauses. Une surexploitation du personnel enseignant pour réaliser des tâches pour lesquelles il n’est pas formé. Il est urgent que le gouvernement de la CAQ amène des solutions telles que :

1. L’ajout de personnel de soutien dans les écoles pour alléger la surcharge de travail des enseignantes ;

2. Augmenter significativement le salaire d’entrée dans la profession pour attirer les jeunes enseignantes ;

3. Améliorer les programmes d’insertion professionnelle des jeunes enseignantes afin de limiter les démissions ;

4. Donner des salaires aux enseignantes suppléantes en fonction de leur expérience afin de rendre la suppléance plus attirante qu’elle ne l’est actuellement ;

5. Augmenter les budgets pour le co-enseignement et l’enseignement ressource afin de pallier au maximum le retard pris par les élèves lors de la première vague de COVID-19.

La profession n’attirait pas la relève avant la COVID-19 et ce n’est pas d’un coup de baguette magique qu’on pourra changer les choses. Il faut des mesures concrètes, et cela, très rapidement. Au lieu d’étrangler la profession qu’il a juré de défendre, le ministre Roberge devrait lui donner une tape dans le dos. On pourrait alors retrouver une bonne respiration afin de poursuivre cette année qui sort de l’ordinaire. Devant la fatigue déjà considérable du personnel enseignant en à peine un mois d’école, il est urgent de lui donner de l’air.