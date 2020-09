«Charlie Hebdo» et le procès de la liberté d’expression 

Alors que le procès concernant l’attaque de Charlie Hebdo se déroule à Paris en cour d’assises, bon nombre de Français continuent d’exprimer mépris et lâcheté devant l’atteinte à la liberté d’expression exercée par ce média.

La dépénalisation du blasphème en France se fait par la loi du 29 juillet 1881, et pourtant nombreux sont ceux qui refusent toute critique de la religion et des symboles religieux. Pourtant, même si la loi sanctionne lourdement l’apologie de crimes contre l’humanité ou l’incitation à la haine ou à la violence en raison de la religion (art. 24 de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881) ainsi que la diffamation contre un groupe religieux (art. 32 de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881), 50 % des Français sont opposés à ce droit de critiquer la religion, un symbole ou un dogme religieux selon un sondage de l’IFOP réalisé pour Charlie Hebdo. L’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés de la loi constitutionnelle de 1982 et l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantissent la liberté de conscience des citoyens.

Deux visions

Procès historique et hautement symbolique, celui-ci incarne deux visions de la société : la première qui défend la liberté d’expression, dont l’exercice d’un « droit au blasphème », la seconde qui souhaite rendre la religion inattaquable. Dans un État de droit, qui a enchâssé dans son arsenal législatif le principe de laïcité, peut-on tolérer que l’on remette en question la liberté d’expression et une saine critique de la religion et de la superstition sous couvert d’une fausse perception de l’atteinte à liberté de conscience ?

Remettre en cause une religion ne revient nullement à attaquer l’individu sur sa croyance personnelle, bien au contraire, il s’agit de se questionner sur les valeurs qu’une société souhaite se doter. La loi 21 sur la laïcité de l’État québécois, qui fait l’objet actuellement de débat au sein de l’appareil judiciaire, offre une occasion exceptionnelle de repenser la place de la religion dans la société.

Il serait illusoire de penser que le procès en cours en France n’influencera pas les débats existants sur cette question dans la société québécoise et dans les tribunaux. Aussi libres soyons-nous de croire en ce que nous voulons, il ne faudrait pas sacrifier la liberté d’expression sur l’autel du conservatisme. Charlie Hebdo, en ce sens, fait preuve de courage et de pugnacité dans sa lutte pour sauvegarder un droit acquis de haute lutte par nos prédécesseurs. En conséquence, ce procès n’est pas celui des présumés complices des djihadistes, c’est le procès de la portée de la liberté d’expression contre un obscurantisme et un conservatisme religieux.

Il est temps de dépasser la fausse lâcheté de neutralité et de défendre ardemment la libre-pensée et la libre expression de celle-ci, la liberté et l’indépendance de la presse. Ce combat n’est pas propre à Charlie Hebdo, à la France et aux tribunaux, c’est le combat de la démocratie et des sociétés occidentales progressistes comme l’est celle du Québec et du Canada. Ce procès historique tant par son objet que par la décision prise de filmer intégralement les débats, donne l’occasion à la nation canadienne et québécoise de repenser la place de la croyance dans l’espace public, d’affirmer la primauté de l’État de droit et de la liberté d’expression qui est exercée dans les limites prévues par la loi.

Lorsque l’on entend les témoignages des journalistes rescapés, lorsque l’on voit les corps mutilés, déchiquetés par les balles être projetés dans la salle d’audience, il devient impossible d’ignorer la violence inique exercée par des individus qui n’ont d’humain que l’apparence. […]

« Je me souviens »

Les sociétés occidentales ont beaucoup à gagner en luttant contre l’intégrisme religieux, en mettant en avant le principe de laïcité et en l’affirmant dans leurs textes normatifs. Céder devant l’obscurantisme de la religion ne ferait que remettre en question un certain nombre d’acquis sociaux obtenus de haute lutte, comme le droit à l’avortement, le mariage pour tous, la fin de thérapie de conversion, l’aide médicale à mourir, entre autres. Bien que le procès en cours touche d’une manière indirecte le travail journalistique, l’exercice de la liberté d’expression, il ne peut occulter les conséquences politiques et juridiques qu’il soulève.

J’invite en conséquence les Québécois et Québécoises ainsi que les Canadiens et Canadiennes à apprendre de la devise du Québec, à avoir en mémoire le célèbre « Je me souviens » pour se rappeler les dangers qui pèsent sur la liberté d’expression et sur ceux qui se battent pour elle, qui se battent pour la liberté et la démocratie. J’invite la population à faire preuve d’unité et à réfléchir sur l’héritage que nous souhaitons donner aux générations futures. L’histoire est une source merveilleuse d’enseignements, il ne tient qu’à nous d’apprendre d’elle et de faire avancer la société sur le chemin du progrès et de protéger une liberté qui n’est jamais plus en danger que lorsqu’elle est tenue pour acquise.