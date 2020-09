Vers une société de confiance, de méfiance ou de défiance?

L’un des grands constats du dernier indice de confiance sociétale du Québec publié le 17 septembre est qu’un mouvement de « défiance » prend de plus en plus d’ampleur.

Dans un premier temps, il est important de distinguer « confiance », « méfiance » et « défiance ».

La « confiance » est de prendre un pari sur l’autre (conjoint, ami, partenaire d’affaires, gouvernement, etc.) avec de bonnes chances pour tous les deux d’en sortir gagnants. La confiance est à la fois calculée (réputation, compétence, résultats, etc.) et émotive (bienveillance, authenticité, courage, respect, etc.). Elle implique de s’ouvrir à l’autre, de se placer en situation de vulnérabilité et de prendre un pari sur l’autre.

La « méfiance » est un état dans lequel nous n’avons pas assez d’informations, ou alors des informations contradictoires ou des expériences négatives qui nous empêchent d’avoir confiance. Cependant, les gens méfiants continuent à respecter les règles, les lois et à entretenir une relation d’affaires, personnelle et citoyenne malgré cette méfiance.

La « défiance » est un état dans lequel une personne ne fait plus confiance et a pris la décision de se rebeller contre les institutions, les gouvernements, la justice ou la police. L’indice de confiance sociétale (ICS) de septembre démontre que davantage de Québécois ne respectent pas les lois par rapport à l’indice de juin. Plus de Québécois sont contre le port du masque, contre la distanciation, etc. La crise a eu un impact important sur le respect des lois et règlements, l’indice sur cet aspect passant de 64,0 à 56,0, soit une baisse de 8 %.

Une société en santé devrait compter sur une large majorité de citoyens qui ont confiance dans les lois, les institutions, les gouvernements, notre système de justice et notre système économique. Cependant, il est également sain de compter sur des citoyens qui remettent en question certaines informations, certaines règles et décisions de nos gouvernements et institutions. Cette forme de méfiance est saine, permet un débat et contribue souvent à une plus grande vigilance sociétale.

Malheureusement, nous assistons au Québec, mais également dans plusieurs autres endroits dans le monde, à la progression d’un mouvement de « défiance ». Certains appellent les membres de ce mouvement complotistes, extrémistes, covidiots ou disent qu’ils font partie de sectes…

Il faut comprendre pourquoi ces « défiants » existent et deviennent de plus en plus nombreux. La plupart sont des gens pour qui le « système » a failli dans leur vie personnelle ou professionnelle. Ils considèrent souvent les gouvernements et institutions comme étant mensongers ou malhonnêtes. Ils constatent que la répartition de la richesse est trop inégale. Ils sont d’avis que les règles et le système ne sont pas faits pour eux. Ils sont souvent vulnérables à des discours de leaders charismatiques et défiants, lesquels les interpellent et les font se sentir importants. Il ne faut pas penser que ce sont tous des gens moins éduqués ou plus pauvres que la moyenne. L’erreur est de les prendre pour des imbéciles et de seulement les critiquer. Agir ainsi renforce leurs croyances et leur défiance.

Un défi délicat

Quoi faire avec ces défiants ? Leur redonner doucement confiance dans la société. Ce n’est pas une tâche facile, mais cela peut être accompli par de meilleures communications, une écoute de leurs points de vue et des exemples positifs pouvant remédier à ce déficit de confiance. Également, il est important de ne pas les isoler davantage, car en côtoyant seulement des gens défiants comme eux, ils renforcent leurs points de vue.

Présentement, plusieurs intellectuels et journalistes avec qui j’ai eu la chance de discuter sont inquiets de ce mouvement de défiance qui est très bruyant par rapport au nombre de ses membres et qui peut causer des dommages à l’ensemble de la société. Par exemple, les 10 000 manifestants antimasques représentent un réel danger de propagation de la COVID-19. Cela dit, il faut comprendre que le port du masque est un prétexte pour plusieurs d’entre eux pour se révolter. Pour un grand nombre, les manifestations visent avant tout les gouvernements, les institutions et notre société. Plusieurs ont potentiellement souffert de la longue crise de la COVID-19 et voient plus d’inconvénients au port du masque que d’avantages.

Je vous raconte une petite anecdote personnelle. La fin de semaine dernière, j’étais au Patrick-Morin de Saint-Donat pour faire remplir mes bonbonnes de propane. Un jeune d’environ 25-27 ans remplissait mes bonbonnes à l’extérieur sans porter de masque alors que moi, je gardais le mien même si nous étions à l’extérieur. Il m’a demandé si j’étais peureux. Je lui ai dit que je revenais de Montréal et que je faisais cela pour ne pas contaminer Saint-Donat ! Il s’est ouvert à moi et m’a dit qu’il faisait partie des « loups », de la minorité qui veut se révolter. Il a ajouté que sa meute de loups devenait de plus en plus importante et que si cela continuait, cela allait faire dérailler notre société et enfin créer des changements pour le mieux.

J’ai discuté de cet événement avec mon épouse. Notre constat a été que ce jeune n’était pas un imbécile, mais qu’il était déjà marqué par des événements qui ont brisé sa confiance dans la société. Est-ce à cause d’un manque de confiance dans son avenir ? Est-ce à cause de la répartition injuste de la richesse ? Bref, il a certainement des raisons qui lui sont propres. Ce serait dommage de le catégoriser en le traitant d’épais et de le mettre de côté. Il y a un grand nombre de défiants que nous pourrions ramener dans le camp des confiants, mais il faudra déployer des efforts pour mieux les comprendre et améliorer notre société pour qu’ils souhaitent en faire pleinement partie.

Il sera intéressant de suivre l’indice de confiance sociétale (ICS) du Québec au cours des prochains trimestres afin de voir si ce mouvement de défiance prendra de l’ampleur ou si la seconde vague de la pandémie décimera celui-ci et de voir aussi si plusieurs défiants reviendront dans la catégorie des « méfiants », ou peut-être même des « confiants » !