L’Histoire n’est pas finie

Le plus formidable outil de politique étrangère des années 1990 et de la première moitié des années 2000 ne fut pas la dissuasion nucléaire, une alliance diplomatique entre grandes puissances ou la crainte de l’hégémonie américaine sortie victorieuse de la guerre froide. Ce fut plutôt une idée : celle défendue à la fin des années 1980 par Francis Fukuyama, à savoir le libéralisme politique et économique comme modèle final d’évolution des sociétés humaines. À cette époque, presque tous les pays de la planète, en passant par la Russie et la Chine, ont adopté ce modèle qui a donné lieu à un monde qui a convergé dans la même direction de l’internationalisme libéral.

Au cours de cette période, la mondialisation s’est accélérée et les États ont opté pour la coopération dans différents domaines, notamment la responsabilité de protéger, l’élargissement de la démocratie libérale et les sanctions contre ses opposants. Ce monde est aujourd’hui en déclin, ce qu’a illustré à merveille la crise de la COVID-19 avec la montée en puissance des velléités isolationnistes du monde occidental qui risque à terme d’accélérer le processus de démondialisation qui a déjà cours depuis quelques années déjà.

Démondialisation

Car il s’agit bien de cela : la crise du coronavirus n’a pas déclenché ce processus, mais l’a au contraire accéléré. Le gouvernement Clinton a représenté l’âge d’or de cet ancien monde convergent qui a vu la Chine se joindre à l’Organisation mondiale du commerce, la Russie de Boris Elstine se démocratiser et l’acceptation par différents partis socialistes du principe de l’économie de marché (comme le Labor Party sous l’impulsion de Tony Blair), ce qui lui a fait dire dans ses mémoires publiées en 2004 « que le monde est destiné à poursuivre sa marche de l’isolation à la coopération et l’interdépendance, car il n’y a pas d’autres options disponibles ». Cette belle illusion s’est toutefois arrêtée net il y a 19 ans, soit un matin de septembre 2001 lorsque quatre avions détournés par des membres d’al-Qaïda se sont tragiquement écrasés et ont plongé le monde dans une lutte interminable contre le terrorisme international.

Alors que les États-Unis avaient fait le choix jusqu’à ce moment de souffler sur la flamme de cette fin de l’histoire défendue par Fukuyama, ils se sont alors transformés en hégémon n’hésitant plus à agir unilatéralement et à faire prévaloir ses intérêts nationaux sans se préoccuper de ceux de ses partenaires. Cette coopération à sens unique, ou plutôt cette imposition sans compromis de règles à partir de Washington, a changé la donne et a fait réaliser aux nouveaux adhérents de la fin de l’Histoire qu’ils n’étaient que de simples valets qui n’avaient d’autre choix que de suivre la cadence imposée par la Maison-Blanche.

À ce titre, l’appui de Vladimir Poutine à l’intervention en Afghanistan ainsi qu’à l’établissement de bases américaines en Asie centrale (région mieux connue comme étant le ventre mou de la Russie) ne s’est pas soldé par des concessions de la part des États-Unis, qui se sont au contraire concentrés à admettre dans l’OTAN des pays frontaliers à la Russie et à s’ingérer activement dans la promotion de candidatures pro-occidentales dans les anciens satellites de Moscou (notamment en 2004 lors de la Révolution orange en Ukraine). L’invasion en 2003 de l’Irak sans l’appui du Conseil de sécurité a également été perçue par les partenaires des États-Unis comme un exemple éloquent qu’ils n’hésiteraient pas à imposer l’ordre libéral par la force si nécessaire, et ce, quitte à violer le droit international.

Il faut également ajouter la crise financière de 2008, qui a montré la fragilité d’un système économique réputé inébranlable et qui a plongé une partie importante du monde dans la misère. N’eût été la Chine et le plan de sauvetage pharaonique de son économie qui a également contribué à relancer celle du reste du monde, la sortie de crise aurait été fort différente. Fort de cette leçon, Xi Jinping a bien compris que le modèle libéral plaçait l’empire du Milieu en position vulnérable et que toute autre crise allait freiner la demande des biens made in China produits dans l’usine du monde, ce qui l’a amené depuis maintenant plusieurs années à découpler lentement mais sûrement l’économie chinoise de celle du reste du monde. Les menaces et mesures prises par le gouvernement Trump afin de punir la Chine et son virus qui a déjà fait près d’un million de victimes ne feront qu’accélérer de manière exponentielle ce retrait de la Chine de l’ordre international.

La messe a donc déjà été dite et on annonce que le monde de l’après-COVID-19 ne sera plus jamais le même. Les frontières se redresseront un peu partout comme il y a 100 ans, la coopération cédera le pas à la compétition entre États ou blocs régionaux dans des zones tampons, le nationalisme redeviendra à la mode comme naguère. Oui, le coronavirus est beaucoup plus qu’une simple grippe qui disparaîtra avec le développement d’un vaccin le printemps prochain lorsque l’on considère ses implications en matière de sécurité internationale. L’Histoire est encore une fois en mouvement.

*L’auteur publiera en octobre un ouvrage intitulé Pandémie : une esquisse politique et philosophique du monde d’après aux Presses de l’Université Laval