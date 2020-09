Le libéralisme remis en question, une chance pour la démocratie

Assaillie par les radicaux de gauche, qui lui reprochent de succomber aux sirènes de la mondialisation, et par les radicaux de droite, qui la blâment d’avoir failli à sa tâche de consolider l’État-nation devant le délitement des valeurs et l’immigration incontrôlée, la démocratie libérale est remise en question. Elle doute d’elle-même et on doute d’elle. Il suffit d’entendre Donald Trump affirmer que les États-Unis dirigés par les démocrates seraient livrés à la racaille anarchiste ; à l’inverse, pour ses opposants, la réélection de Trump, c’est la fin de la démocratie. C’est dire…

En France, la droite radicale parle d’islamisation du pays ; en Angleterre, Brexit ou pas, c’eût été, à terme, la disparition du royaume… et tout à l’avenant ! L’intempérance de langage va de pair avec l’outrance des postures. Ce n’est pas nouveau : dans l’entre-deux-guerres (1918-1939), Maurras qui exécrait la république l’appelait « la Gueuse », les fascistes méprisaient la démocratie, et les communistes la traitaient de décadente.

On fait à la démocratie un mauvais procès, car on confond les institutions d’un pays avec ses politiques. Ce n’est pas parce que nos dirigeants commettent des fautes de gestion ou des maladresses de style que nos institutions parlementaires sont mauvaises en elles-mêmes. On ne peut confondre les institutions d’un pays avec les politiques et les hommes qui font celles-ci. Au demeurant, que la démocratie se remette en cause a du bon : sans le doute sur soi, l’examen de conscience, l’ironie et même l’autodérision, on n’invente rien, et qui n’invente rien n’a rien d’autre que les illusions et les chimères.

L’esprit radical entretient à dessein cette confusion, qui lui permet de faire appel à l’émotion pour promouvoir des positions extrêmes, simplistes, propres à séduire les mécontents. À l’inverse, l’esprit libéral privilégie le recours à la raison et à l’expérience, il s’appuie sur les faits et propose des solutions pragmatiques, à la mesure des enjeux auxquels nous faisons face. La radicalité est séductrice et verse dans la démagogie; le libéralisme est exigeant et souffre quand la haine déforme la vérité.

Les réalités et non les abstractions

Le libéralisme politique est le fruit des réflexions de John Locke qui, dans son Traité du gouvernement civil de 1690, a défini la démocratie comme « l’agrégat des individus consentants ». Tout est dans ces quatre mots : la reconnaissance de l’individu comme protagoniste de la société, ses libertés puisqu’il est consentant, enfin le fait que cet individu ne soit pas une molécule dans l’air, mais un membre libre et conscient d’une entité soudée (agrégat) qu’on appelle peuple, État, nation. Ce qu’il y a d’essentiel dans cette affirmation, c’est qu’elle puise sa légitimité dans les réalités (individus consentants), et non dans les abstractions chargées d’un potentiel meurtrier (races, classes, nationalités). Elle s’appuie sur l’observation, l’expérience et la raison pour fonder les institutions politiques qui en découlent. Et si elle vit depuis plus de deux siècles, c’est parce qu’elle a réussi à s’adapter aux mentalités et aux nécessités du temps. À la différence du communisme et du fascisme, le libéralisme politique est une idée qui évolue avec le temps, non une idéologie fermée et intangible ; c’est une définition politique, non un dogme religieux ; c’est une référence qui tient de l’éthique, non un ordre moral imposé. Parce qu’il s’inspire des réalités humaines, le domaine du politique est relatif dans sa finalité, souple dans sa démarche, soumis aux limites que lui dicte la raison, perfectible, contingent, méfiant à l’égard des absolus, plus enclin au scepticisme qu’aux axiomes des systèmes et des idéologies.

La démocratie proclame les principes de liberté et d’égalité, mais les assortit de la grande chaîne des responsabilités : il n’y a pas de pouvoirs sans contre-pouvoirs, ni de droits sans obligations, ni de libertés sans limites. Car le pouvoir tend toujours à plus de pouvoir — c’est une logique vieille comme le monde —, et il faut limiter le pouvoir des hommes par les hommes et accroître le pouvoir des hommes par les lois, pour paraphraser Tocqueville dans De la démocratie en Amérique (1832). De là l’importance d’une magistrature indépendante, seule garantie des libertés des citoyens contre l’arbitraire du pouvoir !

Le sens de la mesure

Un État n’est viable qu’à condition d’être légitime, d’aspirer au bien public et d’être fondé sur la reconnaissance des principes et des droits. Ni Dieu ni diable, ni dogme idéologique ni culte du chef, la proposition libérale ne se réfère qu’aux êtres humains, ne prétend bâtir que la cité d’ici-bas : allergique aux lendemains qui chantent comme aux tables rases des révolutions, elle procède par tâtonnements, reste dans le domaine du possible, respectueuse des traditions et des mentalités, elle réforme en corrigeant, non en détruisant. Elle est humaine, résolument humaine : c’est sa force et sa fragilité.

« La puissance publique a pour but de réaliser le droit. […] Nul n’a le droit de commander aux autres : ni un empereur, ni un roi, ni un parlement, ni une majorité populaire ne peuvent imposer leur volonté comme telle ; leurs actes ne peuvent s’imposer aux gouvernés que s’ils sont conformes au droit » (Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 1, 1921). C’est ce qu’on appelle l’État de droit, fruit du libéralisme politique.