L’éléphant dans la rue

Il est de bon ton de critiquer Valérie Plante et son administration. On reproche à la mairesse d’être dans sa bulle, d’être « idéologique », de ne pas se préoccuper des commerçants et des automobilistes, d’avoir installé des chantiers partout en ville, de rendre Mont-réal invivable, voire de semer le chaos. En dehors de l’inconfort que procurent réellement certains changements récents, on peut s’étonner de constater à quel point les critiques ne tiennent pas compte du problème incontournable du réchauffement climatique.

« L’éléphant dans la pièce », dit-on, à propos d’un sujet important qu’on refuse d’aborder parce qu’il dérange. L’éléphant se trouve plutôt dans la rue, entouré de ces voitures qu’on aimerait continuer à voir rouler comme si de rien n’était. Mais il ne faut pas l’oublier : l’automobile produit 50 % des GES à Montréal et dégrade sérieusement la qualité de l’air. Il n’est plus possible de se sentir concerné par les changements climatiques sans penser à réduire sa place dans les villes, et ce, de façon significative.

Ces données majeures prennent cependant peu de place dans les échanges actuels. La COVID-19 a grandement contribué à déplacer le débat. Plusieurs des réaménagements de l’été ont été conçus pour combattre les effets de la pandémie : faciliter la distanciation et favoriser les commerces locaux par la piétonnisation des rues. Mais ces expériences, si elles étaient poursuivies, voire multipliées, avec ce qui résultera des nouveaux chantiers (entre autres, la piste cyclable de la rue Saint-Denis et l’élargissement des trottoirs de la rue Sainte-Catherine), changeraient positivement le visage de la ville.

D’où la charge de certains défenseurs de l’automobile. Se stationner devant chez soi ou devant le magasin de son choix devient une forme de droit, une nécessité absolue. Les nouveaux aménagements sont même présentés comme contribuant au plaisir égoïste des gens vivant dans les quartiers du centre, alors qu’en seraient chassés les visiteurs et les banlieusards qui dépendent toujours de la voiture.

J’ai eu la chance de visiter trois capitales scandinaves : Stockholm, Copenhague et Oslo. Dans chacune de ces villes, l’automobile a été en grande partie expulsée du centre. Montréal — et même le Plateau Mont-Royal ! — est un paradis du stationnement automobile en comparaison. Pourtant, ces villes offrent un modèle admirable d’aménagement urbain tout en étant parmi les plus efficaces pour combattre les gaz à effet de serre. Elles sont conviviales, prospères et n’abandonnent à elle-même aucune catégorie de citoyens, contrairement à ce que craignent des partisans de la voiture.

Certes, le centre de ces villes, conçu à une époque où l’on se déplaçait à pied ou à cheval, diffère grandement de celui d’une ville comme Montréal, qui s’est étendue à l’ère des déplacements motorisés, alors que tout était pensé pour favoriser les tramways, les autobus et les automobiles. Les défis à relever chez nous sont considérables, d’autant plus que nous avons fait l’erreur de privilégier un étalement urbain hors contrôle qui rend très difficile la mise en place de transports en commun efficaces.

Il nous faut alors expérimenter, trouver des solutions originales, commettre certaines fautes inévitables, les corriger au plus vite, verdir la ville de toutes les façons, faciliter les déplacements actifs. Et réduire les gaz à effet de serre, ce qui veut dire restreindre l’usage de l’automobile — y compris celui de la voiture électrique, pas aussi propre qu’on le croit. Tout cela dans le contexte d’une transition énergétique, qui nécessite d’importantes transformations de notre système économique. Et aussi d’importantes modifications à notre mode de vie, qu’on ne peut surtout pas considérer comme immuable, avec les efforts d’adaptation que ces changements impliquent.

La COVID-19 est un danger immédiat qui exige d’importants aménagements à court terme. Mais le réchauffement climatique, si on cesse de s’en préoccuper, provoquera à long terme des dommages encore plus considérables.

Le débat actuel sur les mesures prises par la Ville de Montréal perd son sens si on tente de faire croire qu’elles sont isolées, ou pas vraiment reliées à ce phénomène. Ainsi serait-il essentiel de le recentrer sur l’objectif plus global d’une véritable transition écologique. Celle-ci doit se mettre en place, d’une manière planifiée, non seulement à Montréal, mais dans toutes les régions du Québec.