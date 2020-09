Le REV, une proposition bien alléchante

Montréal va bien, et le projet REV (Réseau express vélo) se met en place, nettement plus alléchant que la vieille proposition fondée sur l’auto, rien que l’auto. C’était en 1950, nous sommes en 2020, et nous imaginons 2070 : ces voies cyclables invitent à une autre mobilité, et celle-ci est durable.

Elles offrent aux Montréalais une proposition de transport supplémentaire en tout temps ; elles offrent aussi aux personnes handicapées un meilleur accès à la ville qui, enfin, leur propose autre chose que de serrer à droite sur une route et de se faire frôler à 10 cm par un bus.

Le REV ne consiste après tout qu’à implanter des voies cyclables sur quelques artères. Une timide caresse à la traditionnelle autoroute urbaine si chère à nos grands-parents.

Il a pour objectif, aussi, de participer au dynamisme local, étant intégré dans un ensemble plus vaste de mesures toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Dans un tel contexte, isoler volontairement une voie cyclable pour lui donner autant de patine qu’en ont les propos de ceux qui s’amusent à cela est un acte criant de mauvaise foi.

Qu’on le veuille ou non, ces gens (les « sans-auto ») existent et il appartient à Montréal d’assurer leur sécurité. Cela est aussi vrai pour toutes les personnes qui habitent et usent de l’espace public. C’est ce qui est fait.

Montréal ne pouvait raisonnablement continuer à exclure des usagers de l’espace public pour satisfaire aux velléités de certaines personnes désœuvrées et d’autres politicards en manque de visibilité. C’est inimaginable. Il faudrait accepter d’abord que des personnes meurent faute d’aménagements adéquats.

Il faudrait aussi admettre de partager des voies de circulation avec des usagers qui n’ont pas l’attention requise pour ce faire : le nombre incroyable de panneaux à lire, la densité du trafic, la radio, le téléphone et les écrans des véhicules sont autant de facteurs de nature à saturer la charge attentionnelle des conducteurs.

Interrogez n’importe quelle sommité en la matière : la séparation des voies de circulation est nécessaire chaque fois que le contexte est de nature à créer un faible sentiment de sécurité chez les plus vulnérables. A fortiori lorsqu’à plusieurs reprises des personnes meurent sur un axe donné, comme cela est le cas par exemple sur la rue Saint-Denis, sur la rue Saint-Zotique, sur le boulevard Rosemont ou encore sur la rue du Parc, ces aménagements deviennent nécessaires.

Tout cela est très simple : on a des usagers qui se déplacent différemment et chaque catégorie mérite la même attention. Personne ne veut apprendre que son enfant de 12 ans est mort sur un trottoir sous les roues d’un camion cube. Alors nous devons rendre compte dans l’espace public de la diversité des usages et la protéger.

Mais il y a aussi des prérogatives impérieuses à tout cela : la santé et la sécurité publique, et le réchauffement climatique.

Environ 3000 personnes meurent de complications liées aux émissions de particules fines par les véhicules motorisés chaque année, et il ne se passe pas un jour sans que l’on apprenne qu’une personne de plus devra vivre avec les conséquences de la dangerosité liée à la conduite automobile.

En ce qui concerne la question climatique, les GES émis par les automobiles dans nos villes sont un facteur significatif du réchauffement climatique actuel et la demande pour changer de paradigme est énorme. Il faudrait avoir la tête enfoncée bien profond dans le sable pour oublier la dernière marche pour le climat à Montréal.

C’est d’ailleurs pourquoi Montréal participe au mouvement Global Covenant of Mayors for Climate & Energy qui rassemble plus de 10 000 métropoles et villes du monde ; c’est aussi pourquoi Montréal a intégré le réseau C40 englobant 96 grandes métropoles du monde et visant à trouver des solutions communes au problème climatique actuel ; en 2015, Montréal a soutenu la déclaration du Sommet des élus locaux pour le climat tenu à Paris la même année, intégrant alors à son Plan Montréal durable la cible de réduction de 80 % des GES d’ici 2050 ; plus récemment, Montréal a aussi appuyé la Charte de Chicago sur le climat, comme la Déclaration d’Edmonton.

En somme, Montréal est une ville sérieuse qui pose des gestes concrets visant aussi bien à la rendre carboneutre et à tendre vers le zéro déchet qu’à permettre à tous d’y vivre sans crainte de se faire rouler dessus et avec l’espoir de jours plus responsables.

Elle s’est engagée à modifier rapidement les modes de vie et de consommation, parce que le monde entier s’y est engagé et parce que nous nous y sommes tous engagés auprès de nos enfants. Personne ne peut dire aujourd’hui que six files d’autos comportant une personne par auto sont un paysage honorable et responsable dans une ville en 2020. Comment peut-on, dans ce contexte, ne pas vouloir avoir des arbres, des personnes à pied et à vélo, en plus du reste, dans une rue ?

Certes, il nous faudra nous adapter et il faudra accompagner les plus vulnérables dans ces changements rapides mais nécessaires.

Il faudra aussi que nous nous adaptions nous-mêmes : quel est le véhicule qui est le plus adapté à mes besoins pour ce que je m’apprête à faire ? Comment puis-je faire pour diminuer mes émissions ? Comment réduire mon impact sur mon environnement ? C’est aussi poser des gestes concrets que de faire ce travail.

Mais le REV est et demeure « une mesure parmi d’autres » pour tenter d’atteindre un niveau honorable de responsabilité collective.

Je suis heureux de savoir que ma ville se prend ainsi en main. Je suis heureux de me sentir humain en ville, enfin.