Montréal, une métropole canadienne comme les autres?

Il semble désormais évident que la Villede Montréal évite de prendre clairement position en faveur du modèle d’intégration et de reconnaissance de la diversité qui devrait caractériser la société québécoise. À ce chapitre, le discours de la municipalité sur le vivre-ensemble et l’inclusion soulève de sérieuses inquiétudes. Non seulement traduit-il un refus de penser une intégration des nouveaux arrivants adaptée au contexte québécois, mais il est symptomatique de l’écart grandissant qui se creuse entre la métropole et le reste du Québec.

Cette situation, les décideurs gouvernementaux peuvent notamment l’infléchir par l’établissement d’une consultation publique sur la place de Montréal au sein de la nation québécoise, et en allant de l’avant avec l’adoption d’une Loi sur l’interculturalisme.

Dans les années 1960, le gouvernement fédéral dirigé par Leaster B. Pearson prit acte de l’incompréhension mutuelle entre les Canadiens anglais et les Canadiens français et institua la Commission d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme pour faire la lumière sur le mal qui déchirait le pays. Le gouvernement du Québec devrait aujourd’hui s’en inspirer et se pencher sérieusement sur la perception grandissante de l’existence d’une rupture profonde entre la métropole et le reste du territoire, comme l’a récemment déploré Régis Labeaume.

Présidée par des commissaires neutres et indépendants, une consultation publique permettrait de documenter cet écart culturel, mais également politique, économique et social afin de formuler des recommandations tangibles pour y remédier. Elle pourrait entre autres aborder les enjeux liés au système politique montréalais, aux pouvoirs de la métropole, à lutte contre le racisme et la discrimination systémiques, à l’anglicisation et à la place que doit y occuper la langue française, et au développement économique.

Cette déconnexion n’est pas nouvelle et découle de l’insouciance des gouvernements successifs quant à l’importance de l’espace montréalais pour le devenir de la communauté politique québécoise. Dans l’imaginaire national, la métropole représente le symbole de la reconquête des francophones sur leur destin collectif. Elle peut leur donner de l’assurance ou alimenter leurs insécurités. Grâce à son riche tissu associatif, Montréal est aussi le principal lieu de dialogue interculturel au Québec, ce qu’illustre l’effervescence citoyenne entourant la consultation sur le racisme et la discrimination systémiques tenue en 2019.

Mettre un terme aux hésitations

L’intérêt des partis d’opposition pour l’interculturalisme semble avoir eu raison du courage politique du gouvernement de la Coalition avenir Québec. Voulant se distinguer de ses adversaires, ce dernier n’a pas accueilli favorablement le projet de loi en la matière proposée par la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, ni l’ouverture de la Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec et de sa nouvelle cheffe.

Il convient ainsi de se demander comment ce gouvernement peut se faire un critique crédible du multiculturalisme, du bilinguisme et de l’individualisme soutenus par le gouvernement central du Canada, alors qu’il se refuse à l’idée de se doter d’orientations claires.

L’adoption d’une Loi sur l’interculturalisme permettrait d’officialiser ce modèle sociopolitique de reconnaissance de la diversité et d’intégration en français des personnes immigrantes. Il lèverait en cela l’ambiguïté sur sa définition, généralement associée à la promotion du dialogue entre les porteurs de différences au sein d’une culture commune à construire et prenant ses racines dans l’expérience historique de la majorité d’ascendance canadienne-française.

Cette loi fournirait enfin des orientations cohérentes aux partenaires en intégration, comme les organismes communautaires et les villes. En outre, la traduction en langue anglaise de certains documents publics produits par l’appareil municipal montréalais et le recours par ses élus au bilinguisme dans leurs communications rappellent la mise en cause dans la métropole du principe du français comme langue publique commune.

Le processus menant à la sanction de cette loi rendrait aussi possible la réactualisation de l’interculturalisme selon des impératifs plus fidèles à notre époque. Il serait par ailleurs bénéfique qu’il intègre une perspective antiraciste. Dans une société libérale comme la nôtre, les termes de l’appartenance ne constituent plus le monopole d’un groupe spécifique ; ils doivent plutôt être (re) négociés sur une base régulière. N’en déplaise à ses détracteurs, la mobilisation autour du mouvement Black Lives Matter fait de la perspective antiraciste une condition minimale au dialogue sur l’interculturalisme, et plus largement sur le nationalisme au Québec. Ce travail de réflexion, il appartient dorénavant à la jeunesse de s’en saisir. Quant au travail de législation, la balle est dans le camp du gouvernement.