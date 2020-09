Ce que le touriste (par chance) n’aura pas vu cette année à Montréal

Malgré la calamité que représente l’absence de visiteurs étrangers à Montréal cette année pour l’industrie touristique, il faut quand même se réjouir d’au moins un effet positif de la pandémie : à ces touristes absents, nous n’avons pas à expliquer la « complexité » de notre ville. Car il faut bien l’avouer, guider le visiteur dans les méandres de nos rues sales et transversales, pour citer Georges Dor, n’est pas toujours une sinécure. Habituellement, tout commence d’ailleurs dès que celui-ci y met les pieds. Normalement, les recommandations qui suivent s’avéreraient d’ailleurs indispensables.

À un touriste qui arrive à Dorval et qui trouve l’aéroport un peu moche, il faut d’abord expliquer que Montréal avait jadis un aéroport ultramoderne qui, toutefois, n’existe plus parce que, entre autres, les liens ferroviaires efficaces et rapides devant le relier à la ville n’ont jamais été créés. Cet aéroport devenu un énorme éléphant blanc a donc été démoli.

Il faut aussi expliquer au visiteur étonné de voir le nouveau Réseau express métropolitain (REM) en construction que, malheureusement, celui-ci arrive une bonne douzaine d’années trop tard, en ce qui concerne, du moins, le défunt aéroport. Et puisque le REM ne sera prêt qu’en 2023 (si tout va bien…), le visiteur pourra donc prendre tout son temps pour admirer le trajet bucolique entre l’aéroport et le centre-ville. S’il vous questionne à propos d’une curieuse mention qu’il a lue quelque part à propos de Montréal consacrée ville design par l’UNESCO en 2006, je vous suggère de répondre que nous avons beaucoup de talents dans ce domaine à Montréal mais que, malheureusement, nous ne l’employons pas pour les travaux à domicile. Ils coûtent trop cher.

Une fois dans le centre-ville, il est impératif de le mettre en garde à propos des chantiers montréalais. Et… de le rassurer. Non, Montréal n’a pas été bombardée récemment. Montréal est simplement comme un adolescent qui a trop de projets et pas assez de temps pour les réaliser. S’il trouve la ville malpropre, vous lui direz que votre adolescent n’aime pas faire le ménage de sa chambre. Si jamais il a envie d’aller visiter un musée, vous lui dites d’éviter le Musée des beaux-arts. Comme on se bagarre beaucoup là-bas, il se pourrait que votre invité se croie encore une fois devant une scène de guerre… Même s’ils sont magnifiques, n’amenez pas non plus votre hôte à la place du Canada ou dans d’autres grands parcs du centre-ville, car les manifestations y sont fréquentes et les statues de personnages historiques y tombent comme des mouches.

Une ville internationale

Si d’aventure, entre les cônes orange, les grues et les divers chantiers, votre visiteur parvient à se frayer un chemin jusqu’à un restaurant ou un café, il se peut que dans certains commerces il ne puisse se faire répondre en français. Rappelez-lui que la main-d’œuvre est difficile à trouver… Et si, en tendant l’oreille, il constate qu’on parle peu la langue de Molière dans la rue et que les chansons que crachent les haut-parleurs sont exclusivement anglophones, rappelez-lui que Montréal est quand même une ville internationale. Évidemment, si vous avez fièrement proclamé qu’elle est la deuxième ville francophone au monde, c’est un peu gênant. Rattrapez-vous en allant lui faire visiter le Quartier latin. Dépêchez-vous de vous rendre jusqu’à la rue Saint-Denis, pendant qu’elle existe encore…

Si votre visiteur est un peu sportif, vous lui avez peut-être vanté notre réseau unique de pistes cyclables. Dithyrambique, vous lui avez dit que Montréal comptait des centaines de kilomètres de pistes qui, grâce à notre très proactive administration, croissent à la vitesse grand V. Mais malheureusement, plus de la moitié du réseau est dans un état douteux et les rives de l’île sont souvent inaccessibles aux cyclistes. De toute façon, votre visiteur vient d’avoir la peur de sa vie en traversant la piste de la rue Rachel, où il s’est cru dans une ville chinoise mais avec moins de civilité.

Enfin, se rappelant que Montréal est une ville olympique, votre hôte a exprimé le désir d’aller voir un match dans notre fameux stade, histoire de prendre un bain de foule dans une ambiance décontractée. Mais il n’y a jamais de match dans ce stade, à l’exception de très rares apparitions de l’équipe de… Toronto. Évidemment, il y a cette histoire d’un club de baseball en garde partagée avec Tampa Bay qui pourrait renverser la vapeur. Mais je ne vous suggère pas d’aller sur ce terrain-là. Votre invité ne s’est peut-être pas encore remis de son décalage horaire et a déjà suffisamment de nouveaux concepts à assimiler. Invitez-le donc plutôt à aller visiter l’ancien vélodrome transformé en… parc d’attractions animalier, qu’on vient d’ailleurs tout juste de rénover.

Après sa visite déconcertante de Montréal, il se peut que votre visiteur remette en question certaines de vos prétentions à propos de la ville ainsi que la compétence de ses gestionnaires. Les touristes en arrivent toujours à ce genre d’interrogation quand, croyant débarquer dans une ville fabuleuse, ils se retrouvent plutôt devant une tour de Babel. S’il lui venait à l’esprit de critiquer le maire, qui en réalité est une mairesse, dites-lui qu’elle en a marre de ne pas être jugée selon les mêmes critères qu’un homme, ce qui est logique puisqu’elle a été élue comme étant « l’homme de la situation ». Si votre hôte trouve finalement notre ville un peu trop compliquée et bordélique, souriez-lui et répondez simplement avec un air confiant que « tout va bien aller ».