Quand Netflix produit la sexualisation de préadolescentes

Une énorme polémique précède la sortie nord-américaine sur Netflix du film français Mignonnes, de Maïmouna Doucouré, qui ferait selon plusieurs la promotion de la sexualisation de filles de 11 ans. Comment en est-on arrivé à un tel malentendu ?

Une pétition circule demandant le retrait du film, dont la diffusion imminente est annoncée par Netflix sous le titre Cuties. Le très court texte de la pétition avance que le film est « dangereux » et « dégoûtant », « car il sexualise une enfant de 11 ans pour le plaisir des pédophiles et influence aussi négativement nos enfants ! Ce genre de contenu n’est pas approprié dans cette tranche d’âge, surtout quand la traite sexuelle et la pédophilie sont si répandues » (traduction de l’anglais).

Considérant que le film n’est pas encore sorti sur notre continent, on peut faire l’hypothèse que les signataires de la pétition (plus de 200 000 actuellement), sinon son instigatrice, expriment essentiellement leur protestation sur la base du visuel racoleur de l’affiche.

L’affiche produite par Netflix pour assurer la promotion de Mignonnes représente quatre préadolescentes portant des shorts et des hauts très courts, figées dans des positions lascives qui peuvent être associées au twerking. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la photo choisie par Netflix véhicule un message très différent de celle figurant sur l’affiche française, laquelle montrait un groupe de copines courant joyeusement dans la rue.

Face à la polémique, Netflix a publié un communiqué reconnaissant que son affiche promotionnelle « n’était pas une représentation fidèle du film », et l’a modifiée en conséquence. Ainsi, dans ce cas au moins, le diffuseur a dû renoncer à exploiter le corps sexualisé de très jeunes filles, l’un des problèmes sociaux qui sont justement mis en cause dans Mignonnes.

Tirer sur la messagère

L’hypersexualisation des (pré)adolescentes et de leur environnement est un problème social aussi important que persistant. Dans différentes entrevues, la réalisatrice Maïmouna Doucouré explique que son œuvre lance un cri d’alarme quant à ce phénomène qu’elle estime exacerbé par le partage d’images sur les réseaux sociaux. La réalisatrice dit aussi avoir voulu s’interroger sur la pratique, très prisée chez les jeunes qu’elle a rencontrées, du twerking, cette danse issue des diasporas africaines, dont elle se demande s’il faut y voir un signe d’émancipation ou d’aliénation.

Ajoutant une autre couche de complexité, le film aborde ces questions par le prisme du tiraillement vécu par la jeune protagoniste entre les attentes de sa famille, originaire du Sénégal et immigrée en France, et les injonctions d’une société qui tend à la fois à sexualiser précocement les filles et à stigmatiser les femmes affirmant leur sexualité hors des standards de respectabilité. En lien avec ce qu’on appelle le « slut shaming », ces normes dominantes affectent de manière particulière les filles et les femmes noires.

Même en ce qui concerne les adultes, la mise en image de corps féminins (hyper)sexualisés se retrouve au cœur de multiples débats et incompréhensions, souvent lorsqu’il est question de culture dite populaire. Dans cette arène se mènent des luttes politiques qui impliquent différentes conceptions de l’émancipation des femmes et s’intéressent avec insistance à celles des filles et des femmes racisées, bien que ces dernières n’aient pas souvent voix au chapitre. Dans le cas qui nous occupe, faut-il souligner que Mignonnes a été écrit et réalisé par une femme noire d’origine franco-sénégalaise et de culture musulmane, issue des milieux populaires ?

Une voix importante

Je n’ai pas encore vu le film Mignonnes, mais la polémique qui l’entoure confirme déjà la pertinence sociale d’une œuvre et d’une voix qui ne devraient pas faire les frais de l’aberrante stratégie marketing de son diffuseur.

Pour continuer dans la transparence, précisons que j’ai eu l’occasion de m’entretenir brièvement avec Maïmouna Doucouré il y a quelques années chez des amis communs, et que j’avais eu un coup de cœur pour son intelligence, son énergie, son ambition, ses sujets d’intérêt et leur portée féministe.

Sans compter que « l’intrusion » courageuse de cette jeune femme dans un monde cinématographique patriarcal manquant cruellement de diversité me semblait digne du plus grand intérêt.

Toute cette affaire démontre l’importance de poursuivre la discussion sur la sexualisation, tant des filles que de leurs modèles, avec une perspective exempte de moralisme. Ce sujet appelle ainsi une analyse féministe consciente des rapports complexes entre aliénation et agentivité, ainsi que des multiples dimensions sociopolitiques du problème, incluant le racisme et les rapports de classe. Et il ne faudrait pas non plus oublier le rôle de ceux qui exploitent la sexualisation du corps des enfants, comme Netflix, qui choisit hypocritement de vendre le film en usant d’éléments racoleurs, fussent-ils en contradiction avec le propos de son autrice.