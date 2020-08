Rien n’est joué pour la présidentielle américaine

On spécule beaucoup, ces temps-ci, sur la présidentielle américaine qui approche. Comme il y a quatre ans, les mêmes qui se sont trompés nous assènent leurs prédictions bien ficelées. Cette fois-ci, ils ne se tromperont pas, oh non ! On ne les y prendra pas deux fois, quand même !

C’est donc dit : Joe Biden gagnera, il a tous les atouts dans son jeu. Les sondages le disent : qui oserait contredire la Science ? La réalité fera tomber l’homme à la cravate rouge. « Vaincu par le coronavirus, Trump ne sera pas réélu », titre une revue française. L’affaire est réglée, l’Amérique est sauvée.

C’est mal comprendre le héros de The Apprentice que de croire pareilles choses. Nombre d’analystes ne saisissent toujours pas que le président américain n’appuie pas sa légitimité sur les faits ou le réel. Le génie communicationnel de Donald Trump réside plutôt dans l’alimentation quotidienne d’une figure de force. Certes, Trump se contredit : mais cela, en regard des faits. Jamais du point de vue de la cohérence de son image. Mais quelle est cette image ? Celle du winner, du self-made-man, du négociateur féroce, du railleur maître chez lui, du gardien de la loi et de l’ordre, du recul des ennemis de la nation, de l’« America First ».

Quand, durant tout son mandat, a-t-on vu ce portrait se fissurer ? À aucun moment. Peu importe ce que fait Donald Trump, il dira qu’il est le gagnant,et que les États-Unis retrouvent leur grandeur. Il réussit toujours à incarner cette mise en scène. Il ne reculera pas, ne présentera jamais ses excuses, n’admettra jamais une seule faute : là serait une erreur fatale, car incohérente avec le symbole qu’il projette.

Contraste

Le président actuel est donc imperméable aux faits. Mais pourquoi ? En suivant la lecture de la philosophe Chantal Delsol dans son essai L’âge du renoncement, on pourrait dire que les partisans républicains ont renoncé à la quête de vérité, pour préférer la recherche de l’utile. Selon Delsol, nous retournons, de plus en plus, à des sociétés où le vrai n’est plus l’objet ultime de nos investigations.

De ce fait même, les mythes, récits plus ou moins vraisemblables, se multiplient et prennent de l’ascension. Par exemple : Trump a-t-il vraiment fait reculer le chômage ? L’Amérique sort-elle gagnante du bras de fer avec la Chine ? Le mur avec le Mexique va-t-il régler le problème des clandestins ? L’électeur trumpien se fiera aux mythes que son président lui répétera jour après jour sur toutes les plateformes. Les « faits » rapportés par les grands médias ne sont considérés que comme des outils de manipulation de la caste politico-médiatique.

Parce que la politique est une affaire de conflits, les adversaires de Trump doivent aussi attirer notre attention. Joe Biden, pour peu que l’on soit honnête, ne suscite pas l’enthousiasme des foules. L’expression « Sleepy Joe » n’est pas sortie de nulle part : le politicien n’éveille pas grand-chose dans le cœur des hommes. Il a le même défaut que son rival de commettre des bourdes dans ses discours. Mais, au contraire du président, il n’est pas en mesure de récupérer ses propos pour attaquer les « fake news media » qui auraient mal rapporté ses dires. C’est là un désavantage d’une politique moins démagogique, et non le moindre. Trump ressort de ses calembours en triomphe, Biden en se confondant en excuses : le contraste détonne.

Étiquette

La naïveté démocrate s’est révélée dans toute sa superbe lorsque Kamala Harris fut nommée colistière du candidat démocrate, il y a peu de temps. Il ne s’agit évidemment pas, ici, de remettre en question les compétences de la personne choisie. Cela dit, tout de suite après ce choix fait en grande pompe, Trump a su piéger ses adversaires en remettant en question l’éligibilité de Harris à la vice-présidence.

La réponse démocrate fut l’équivalent d’un pied mis dans une trappe d’ours : ils dénonçaient le « racisme » de leur rival, son sexisme, sa volonté de diviser. Ils n’ont jamais compris que c’est exactement le genre de propos que souhaite entendre le candidat républicain de leur bouche. Car si Trump gagne, c’est entre autres en s’opposant à la rectitude politique et au discours tolérantiste des élites de gauche. En se posant ainsi, il montre qu’il est du côté du peuple contre une élite qui ne pense qu’à faire la morale aux « Noirs pas vraiment noirs » et à la « collection de paumés » du pays.

À vrai dire, il est difficile de voir comment les démocrates sauront tirer leur épingle du jeu tellement ils correspondent à l’étiquette que réussit à leur coller Donald Trump. Évidemment, la politique est faite d’imprévus et de rebonds, et rien n’est jamais joué d’avance. Des événements clés peuvent entacher l’image de leur adversaire et leur donner le vent dans les voiles. Encore faudra-t-il que le navire démocrate soit dirigé avec plus de lucidité sur l’état décadent dela nation. Sans quoi, le retour d’une personnalité démagogique à la Maison-Blanche sera toujours à craindre.