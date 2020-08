Licenciements odieux chez les Sulpiciens

Madame la Ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy

Comme vous le savez, dans un article du Devoir paru le 19 août 2020, le journaliste Jean-François Nadeau annonçait le licenciement du personnel attaché à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice à Montréal. Nous déplorons ces odieux licenciements. En outre, nous nous demandons comment on peut conserver et rendre accessibles des archives et des biens mobiliers et immobiliers sans personnel qualifié pour en prendre soin. Que veulent en faire les Sulpiciens et leurs gestionnaires ?

Devant ces questions préoccupantes qui concernent une part importante du patrimoine national, la communauté historienne, archiviste, muséale et littéraire a voulu réagir collectivement pour signifier l’importance qu’elle lui accorde.

Ces licenciements brutaux signifient la fin des projets de l’Univers culturel de Saint-Sulpice, une corporation fondée en 2006 pour « faire connaître et apprécier le rôle des prêtres de Saint-Sulpice, tant au sein des seigneuries de l’île de Montréal, du Lac-des-Deux-Montagnes et de Saint-Sulpice que dans l’histoire religieuse, politique, économique, sociale et culturelle du pays depuis la fondation de Montréal (1642) jusqu’à maintenant ». Ces mots tirés du site Internet de l’organisme résonnent amèrement aujourd’hui.

Cinq siècles d’histoire

Les archives conservées par les Sulpiciens couvrent cinq siècles d’histoire. Anciens seigneurs de Montréal, ils ont participé à l’entreprise de colonisation française dès 1657. En plus de posséder et de concéder des terres, ils ont tracé le premier plan de la ville. Par ailleurs, ils ont contribué au développement éducatif et culturel de Montréal et du Québec, notamment à travers leurs responsabilités paroissiales et la formation des prêtres, tout en soutenant les communautés religieuses impliquées dans les domaines de la santé et des services sociaux.

Les archives de la Compagnie sont également une porte d’accès à l’histoire autochtone puisque les Sulpiciens ont eu la charge de nombreuses missions au fil des siècles, ont arpenté le territoire de la Nouvelle-France et rédigé différents dictionnaires en langues autochtones, précieusement conservés dans les archives depuis le début de la colonie. L’histoire des Sulpiciens témoigne d’une contribution à la société québécoise qui dépasse de loin la seule sphère spirituelle.

L’importance de ces champs d’intervention explique le grand nombre de chercheurs qui ont fréquenté leurs archives, leur bibliothèque et leurs collections. Elle justifie aussi leur rapide réaction devant l’annonce du licenciement du personnel concerné. Pour tous les signataires de cette lettre, il ne fait aucun doute que les archives de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice forment un patrimoine d’importance nationale pour le Québec.

La partie immobilière (le vieux séminaire de Saint-Sulpice et le site patrimonial du Vieux-Séminaire-de-Saint-Sulpice) est d’ailleurs classée depuis 1985. L’ensemble de ce patrimoine, tant immobilier, mobilier qu’archivistique, dont les Sulpiciens sont les fiduciaires, possède une rare valeur non seulement sur le plan matériel, mais aussi et surtout sur les plans culturel et mémoriel pour notre société. Il témoigne de la permanence de notre histoire et de la pertinence de notre passé commun.

Bien qu’inédite par sa portée, la situation actuelle n’est pas nouvelle ni exclusive. Déjà, en 2005, l’Institut d’histoire de l’Amérique française avait exprimé ses préoccupations devant la Commission de la culture lors de la Consultation générale sur le patrimoine religieux du Québec. À la vitesse où les communautés religieuses québécoises ferment leurs maisons, un plan national d’intervention s’impose. Il devrait reconnaître la valeur patrimoniale des archives religieuses, inclure l’ensemble des acteurs concernés — dont Bibliothèque et Archives nationales du Québec — et prévoir un financement pérenne et suffisant pour assurer leur conservation et leur mise en valeur.

Dans le cas des Sulpiciens, devant les risques concrets de dispersion de la collection, voire de sa destruction, nous vous demandons, Madame la Ministre, de procéder rapidement au classement que vous avez annoncé des archives de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Les livres anciens et les œuvres d’art devraient également être partie intégrante de cette démarche. Il importe de faire preuve de diligence et de tout mettre en œuvre pour garantir la protection de ce fonds d’une valeur collective inestimable.

Les signataires: Signatures institutionnelles Institut d'histoire de l'Amérique française (IHAF) Société des Dix Société canadienne d'histoire de l'Église catholique (SCHEC) Société historique du Canada / Canadian Historical Association Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) Association des archivistes du Québec (AAQ) Fédération Histoire Québec Société historique de Montréal [et al.]

Signatures individuelles Lucie Robert, UQAM Andrée Fortin, Université Laval Louise Pothier, archéologue Gilles Gallichan, bibliothécaire et historien Dominique Deslandres, Université de Montréal [et al.] [Signature list continues] [Signature list continues] [Signature list continues] [Signature list continues] [Signature list continues] [Signature list continues] [Signature list continues] [Signature list continues] [Signature list continues] [Signature list continues] [Signature list continues]