Les complotistes et le désenchantement du monde

La pandémie dans laquelle nous avons été projetés a fait éclore au grand jour quelques phénomènes déplaisants qui jusqu’à tout récemment étaient limités aux sous-sols des complotistes et à la marge de la pensée publique.

Elle a aussi catapulté sous les feux de la rampe des individus qui jusque-là avaient une notoriété réduite ou douteuse et qui vivotaient dans l’ombre : une comédienne sans rôles ; un poète délaissé par Terpsichore et Calliope ; un vlogueur pourfendeur de complots à la sauce américaine ; un libre-penseur autoproclamé qui dénonce le port obligatoire du masque en se réclamant de Martin Luther King et de la désobéissance civile ; une ex-animatrice télé abandonnée par le petit écran.

Toute une flopée de troglodytes que les règles imposées par les gouvernements en raison de la pandémie propulsent hors de leurs grottes au grand désarroi de la majorité des citoyens, qu’ils se plaisent à affubler des surnoms de moutons et d’autruches parce qu’ils respectent les lois et leurs voisins.

Ces « visionnaires » sont instantanément devenus des héros improbables aux yeux d’une partie des quelque 23 % de Québécois qui croient que le virus de la COVID a été créé en laboratoire et des 13 % qui suspectent un lien entre ce virus et la technologie 5G. Mais comment et pourquoi cela s’est-il produit ?

La plupart des analystes attribuent à Internet et aux réseaux sociaux une large part de responsabilité dans ce déferlement de libertariens intransigeants, pour lesquels le port du masque est un outrage, de prophètes déjantés qui associent la vaccination et les mesures de confinement à Big Brother d’Orwell, de voyants hallucinés qui détectent la présence du grand comploteur Bill Gates partout, et de vaticinateurs qui révèlent la face cachée du monde sous l’inspiration d’ondes électromagnétiques.

Rien de nouveau

Mais en fait, les complotistes et autres gourous de cet acabit, qui feraient rire s’ils n’étaient dangereux, ne sont pas le fruit de la génération spontanée, et les idées burlesques qu’ils défendent n’ont rien de nouveau. Les théories complotistes reposent toutes sur les mêmes scénarios et les mêmes schémas : elles sont latentes, mais prennent de l’ampleur en période de crise ou à l’occasion d’un événement dramatique ; elles sont propagées par des marginaux ou des intellectuels déclassés ; elles postulent l’existence de forces occultes qui se sont développées au sein de l’élite et qui fomentent une ou des conspirations ayant pour objet le contrôle des esprits ou la dictature ; et elles appellent à la résistance contre ces puissances maléfiques qui menacent l’enchantement du monde.

De plus, à l’instar des gnostiques du IVe siècle, qui se percevaient comme une minorité ayant perçu l’étincelle divine, les complotistes croient faire partie d’une élite éclairée, quoique méprisée, qui a déchiffré le réel au-delà des apparences et possède ainsi une connaissance qui les rend plus sagaces que la majorité.

À la fin du XIXe siècle, sur fond de développement du capitalisme industriel et de structuration du mouvement communiste, une théorie complotiste célèbre et exemplaire voit le jour : le monde serait l’objet d’une conspiration, imaginée et gérée par sept vieux sages juifs, dont le but serait la domination du monde et l’anéantissement de la chrétienté. Ces juifs sataniques soutiendraient à la fois le capitalisme et le communisme et, en fomentant des guerres et des révolutions, chercheraient à établir la suprématie juive sur la planète.

On le voit, ce Protocole des Sages de Sion s’apparente de très près aux accusations farfelues lancées contre Bill Gates. Il représente l’archétype des schémas complotistes : sous des apparences anodines ou derrière un voile opaque, des forces occultes cherchent à renverser les institutions comme le christianisme ou les valeurs comme la liberté pour instaurer leur dictature sans âme.

En réalité, comme l’écrivait le politologue Pierre-André Taguieff, la pensée complotiste a pour fonction, au moyen de l’invention d’une machination qui n’existe que dans l’imaginaire, d’organiser un contre-complot visant à mobiliser les masses dans le but de détruire les forces conspiratrices et de rétablir l’enchantement, perturbé ou menaçant de l’être par ces « maîtres du monde sans scrupule ».

En ce sens, il ne devrait surprendre personne que la plupart des complotistes militent dans des mouvements ou des partis marginaux qui prônent des « révolutions » visant à sauver ou à rétablir un ordre enchanté qui n’a jamais existé. Forme d’esprit critique dévoyé, la pensée conspirationniste est « une sublimation du religieux sous une forme sécularisée ».