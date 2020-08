Que dire à propos du pays du miel et de l’encens, après tant de négligence, d’escroquerie et d’exploitation de la part de ses dirigeants ? Comment trouver les mots justes alors que la rage, la révolte, le sang et les larmes de son peuple n’ont rien pu changer ? Quel sens donner à l’avenir quand on a été témoin de tant d’injustice, de tant d’arrogance, d’impunité et de si vains discours…

Je ne sais par où commencer pour raconter les épreuves du peuple libanais, car, comment nommer l’innommable et comment concevoir l’inconcevable ? Je ne sais… Peut-être devrais-je commencer par la fin pour que l’histoire finisse sur un début et sur l’espoir d’un avenir meilleur ? Mais il n’y a qu’une seule fin à cette triste histoire et cette fin ne pourra se jouer sans la communauté internationale. C’est-à-dire sans vous.

Les Libanais sont pris en otage par d’anciens criminels de guerre qui ont troqué leurs kalachnikovs contre des costumes-cravates et qui pillent méthodiquement, depuis plus de 40 ans, tout ce qui revient aux Libanais et au Liban. C’est pourquoi il n’y a pas d’électricité, ni d’infrastructures, ni d’éducation gratuite de qualité, ni de couverture universelle de soins de santé, ni de services étatiques dignes de ce nom, ni de… ni de… et je pourrais égrener des exemples ainsi pendant des heures.

Ces seigneurs de guerre, qui ont créé des partis politiques, se sont partagé au fil des ans toutes les aides internationales et tous les contrats de l’État, qui se chiffrent en milliards de dollars américains, pour s’enrichir individuellement. Ils ont dépouillé le pays entièrement, sans scrupule, sans même un semblant de discrétion. Et le peuple aujourd’hui crie sa révolte, le peuple aujourd’hui crie sa famine.

Agonie

La faillite de l’État ainsi que la faillite de son système bancaire, pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres, ont fait en sorte que l’argent que les gens ont épargné toute leur vie leur est maintenant confisqué par les banques. Les gens n’ont pas le droit de retirer plus de 400 $ par mois…

Imaginez que vous ayez mis de côté 100 000 $ pendant toute une vie de labeur et qu’aujourd’hui les banques vous interdisent de retirer plus de 400 $ par mois, alors que la vie même vous coûte plus de 400 $ par semaine… Que feriez-vous alors ? Vous prendriez la rue… et le gouvernement tomberait. Mais au Liban, les gens ont pris la rue en octobre dernier et rien n’a changé. Rien n’a changé jusqu’à hier…

Alors, tout à coup, on se demande si l’explosion du 4 août, ce n’était pas Beyrouth qui criait son désarroi, qui hurlait son désespoir. Peut-être que, tout simplement, le 4 août, Beyrouth, agonisant, a crié au secours ! Pour que nous nous tournions vers son peuple. Et que nous lui apportions enfin notre assistance. Une assistance efficace et définitive. Comment ? Et pourquoi ne pas recourir au droit international, arrêter tous les criminels qui gouvernent actuellement, les traduire en justice, les juger, les obliger à restituer l’argent volé, les emprisonner pour que plus personne n’ose jamais marcher dans leur sillage ?

Imaginez un instant ce que nous pourrions réussir si on le décidait, si on le planifiait, si on le faisait… C’est seulement alors que la fin de l’histoire deviendrait son début, parce que la Terre serait à l’année zéro et parce que ce sera le début d’un temps nouveau.