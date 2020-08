Un aménagement urbain douteux rue de Bellechasse

Comme bien des Montréalais, je suis à la fois piéton, cycliste et automobiliste. Je ne pense pas avoir un parti pris particulier, ayant vu trop de comportements dangereux et irresponsables de part et d’autre. Reste que les « dommages collatéraux » affectent surtout les plus faibles.

C’est donc avec une certaine sympathie que j’avais accueilli l’annonce de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie de transformer une longue section de la rue de Bellechasse en une rue à sens unique pour les voitures, et en piste cyclable séparée par des poteaux du trafic automobile. C’est une bonne chose, me suis-je dit.

Vu le trafic en augmentation constante, la rue de Bellechasse était devenue trop étroite pour assurer une coexistence raisonnable entre cyclistes et conducteurs, surtout entre Saint-Michel et Papineau. Les manœuvres de dépassement dangereuses (cyclistes comme conducteurs), les accidents évités au dernier moment ou non et les agressions verbales étaient devenus la règle plutôt que l’exception. Il fallait bien faire quelque chose.

Surprise

Voilà, début juillet, c’était chose faite. Et cela sans retard, malgré la pandémie. Mais lorsque j’ai vu le résultat concret, j’étais surpris. Vraiment, je ne m’attendais pas à ça ! Sur plusieurs kilomètres, de Bellechasse est maintenant une rue à sens unique pour le trafic automobile (une bonne chose, comme je trouve toujours). Par contre, les cyclistes continuent de rouler dans les deux directions (une moins bonne chose, comme je crois). D’autant plus que les deux pistes cyclables sont séparées l’une de l’autre, chacune étant aménagée le long du trottoir. Pour une section de rue aussi étroite, un tel aménagement me semble inédit et coûteux d’espace.

Les deux pistes cyclables le long des trottoirs entraînent l’interdiction de stationner sur plusieurs kilomètres. Des centaines de stationnements ont disparu du jour au lendemain de sorte que ces voitures doivent maintenant trouver refuge dans les rues transversales à proximité de Bellechasse.

J’aimerais bien savoir si les décideurs politiques ont agi en connaissance de cause et, si oui, j’aimerais connaître les chiffres et analyses sur lesquels ils se sont appuyés. D’ailleurs, beaucoup de gros immeubles à logements longent la rue de Bellechasse avec des locataires souvent à faible revenu. Je suppose qu’on aurait réfléchi plus d’une fois avant de faire la même chose sur une rue plus cossue.

Bien sûr, l’aménagement des pistes cyclables le long des trottoirs entraîne aussi l’interdiction d’y arrêter, même pour un court laps de temps. Là encore, l’avenir n’est pas rose pour les conducteurs-résidents. Les premiers arrêts temporaires que j’ai pu observer depuis se faisaient de façon à bloquer la moitié de la piste cyclable et une partie de la route du milieu […].

Enfer

Hélas, la liste des incohérences et bizarreries ne s’arrête pas là. Qu’on se promène sur de Bellechasse entre Saint-Michel et la 6e Avenue. L’an passé, la Ville y a fait élargir les trottoirs aux intersections pour créer, à grands frais, des îlots de rétrécissement. Mais le problème n’est pas là ! Le vrai problème réside dans le fait que l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie a choisi parmi plusieurs solutions celle qui est la moins réaliste. Le rétrécissement de la rue à ces endroits est tel que conducteurs et cyclistes risquent de heurter les balises à la moindre inattention. Comme ces intersections se suivent de près, cela crée des pistes cyclables sinueuses et dangereuses.

Le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions. Pour diminuer la vitesse du trafic, de nouveaux signaux d’arrêt ont été ajoutés l’an passé aux nombreux signaux déjà existants, quelques-uns séparés de moins de 50 mètres. Les arrêts et départs obligatoires contribuent grandement à la pollution et aux embouteillages, c’est bien connu. N’aurait-il pas été plus sage de mettre un terme à cette politique de multiplication des signaux d’arrêt pour remplacer celle-ci par des solutions conciliant sécurité et écologie, par exemple par l’installation de radars de vitesse dûment visibles pour les conducteurs ?

Je crains que l’aménagement urbain de la rue de Bellechasse ne sera pas une réussite. La solution adoptée par les responsables politiques et administratifs me semble le résultat d’un aveuglement idéologique plutôt que d’une démarche raisonnée et empirique. Fallait-il vraiment adopter pour un tronçon aussi étroit que celui entre Papineau et Saint-Michel un modèle d’aménagement validé nulle part ailleurs en ville dans des conditions équivalentes ?

La moindre des choses aurait été de combiner les deux voies cyclables, sauvant ainsi la moitié des stationnements maintenant perdus. Leur perte n’est pourtant pas mon argument principal. Je m’interroge avant tout sur les effets psychologiques d’un trafic asymétrique à sens unique pour les uns mais pas pour les autres.

L’attention et l’anticipation d’un automobiliste sont forcément amoindries dans une rue supposément à sens unique. Surtout en hiver. Si certains cyclistes continuent à rouler dans les deux sens même après le retrait des balises, et si de petits bancs de neige au bord de la rue les font rouler plus au centre, des accidents graves sont préprogrammés. Les statistiques nous le diront.