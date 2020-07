Peut-on refuser la société techno-médicale?

La civilisation moderne évolue présentement à un rythme sidérant. Les possibilités technologiques et médicales ouvriront bientôt des possibles enivrants aux prochaines générations. Déjà, nous voyons l’incidence des études statistiques quasi instantanées sur les décisions de santé publique : la gestion de la crise du coronavirus en est un exemple frappant.

De nombreux choix de société réalisés ces derniers mois sont la résultante directe de notre foi en la science et de notre désir d’éviter la mort à tout prix. Sans ces paradigmes inconscients, partagés par la plupart des citoyens, nous aurions probablement pris une tout autre direction. Aurait-elle été meilleure ou plus avisée ? Là n’est pas la question.

Constatons simplement que nos décisions collectives sont de plus en plus fondées uniquement sur la parole de certains experts scientifiques. Le règne de l’équation « mesure sanitaire positive prouvée par la science = décret appliqué par les gouvernements » est maintenant commencé. Les personnes qui souhaitent se soustraire à cette formule mathématique n’ont aucune voix au chapitre.

Pourtant, l’imposition de mesures sanitaires aussi vastes, à l’effet multidimensionnel, ne devrait pas être laissée uniquement entre les mains de la Santé publique et des politiciens. Ainsi, nous devrions inclure à la table décisionnelle des philosophes, des psychologues, des sociologues, des économistes, etc. Les dommages collatéraux du confinement, de la distanciation sociale ou du port du masque, devraient peser dans la balance lorsque vient le temps d’outrepasser certains droits individuels fondamentaux et de bouleverser le tissu social.

Qui peut prédire où ces transformations profondes nous mèneront ? Le progrès, lorsqu’il se présente avec des ornières, se révèle rarement une avancée réelle.

Malgré tout, certains proclament qu’il faut éviter le sophisme de la pente glissante et refusent de se projeter dans l’avenir. Le problème, c’est que nous sommes déjà en train de glisser, et depuis assez longtemps. Nous avons progressivement accepté que le monde médical devienne le centre de nos vies, à travers des médications diverses pour traiter toutes les pathologies physiques et psychologiques imaginables. Nous avons remis notre pouvoir à l’extérieur sans nous poser beaucoup de questions sur les causes de tous ces déséquilibres, de la même façon que nous acceptons à présent sans broncher des mesures massues pour corriger les effets méconnus d’un virus.

D’autres visions du monde

Quelle place reste-t-il pour toutes les personnes qui cultivent une autre conception du monde, où la prudence élémentaire ne commande pas de verser dans des extrêmes parfois déshumanisants ? Est-il possible de se sentir encore partie prenante de cette société nouvelle où tout un chacun se considère désormais un danger potentiel pour son prochain ? Et si nous ne voulons pas faire de la guerre aux virus un projet de société, mais que nous espérons plutôt la fin de toute lutte envers la nature, comment ne pas se percevoir tel un étranger en son propre pays ?

Ces questions hantent certainement tous les objecteurs de conscience, en cette époque troublée où on demande à chaque personne de penser à « sauver des vies » et d’ignorer tout le reste.

Toutefois, se pourrait-il que certaines de ces personnes soient simplement connectées à une autre façon d’entrevoir le monde, tellement différente qu’elle paraît un peu extraterrestre ? Plutôt que de tenter de les museler, la société ne devrait-elle pas au contraire leur tendre l’oreille ? Après tout, qui sait si un jour, à l’aune d’une percée révolutionnaire, nous ne souhaiterons pas nous-mêmes avoir le choix d’accepter ou de refuser les suggestions des experts scientifiques et des gouvernements.

En défendant la capacité de choisir de chaque personne, au-delà de nos propres croyances, peurs et idéologies, nous assurons la continuité d’un rêve récent et très fragile dans l’histoire de l’humanité : le respect de l’intégrité individuelle, indépendamment du bien-être potentiel du groupe. En effet, l’intérêt supérieur de la collectivité est forcément subjectif et soumis aux aléas des valeurs d’une époque, tandis que l’intégrité de l’individu a une valeur plus définitive et moins arbitraire. Gardons-nous donc de ne pas prendre au sérieux les changements auxquels nous assistons, même s’il serait surprenant que cette nouvelle norme sociale puisse perdurer dans le temps.