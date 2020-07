Le retrait d’une grande puissance

Au-delà de ses impacts économiques et humains, la crise sanitaire de la COVID-19 a dévoilé une absence inédite de coordination et coopération internationale. On a, depuis février 2020, assisté à un « blame game » entre les États-Unis et la Chine, les deux grandes puissances actuelles, concernant les origines de la pandémie ainsi que la gestion intérieure de chacun. Ce va-et-vient agressif a mis en lumière un déficit de leadership mondial dans un ordre international où les États-Unis sont pourtant censés mener et montrer l’exemple.

Avec une des pires situations sanitaires au monde, les États-Unis ne sont pas l’exemple à suivre : ils sont aujourd’hui le pays où la pandémie progresse le plus vite et qui compte le plus de cas recensés de COVID-19 au monde. Cette situation catastrophique ainsi que l’incompétence du gouvernement américain participent à une érosion de l’image du pays et de la légitimité de son leadership international, donnant l’impression que le pays le plus puissant au monde ne peut même pas prendre soin de sa propre population. Comme le souligne Katrin Bennhold, journaliste au New York Times, « America has not done badly, it has done exceptionally badly » (Bennhold 2020).

Au niveau international, les États-Unis ont, dès le début de la présidence de Donald Trump, montré un penchant unilatéraliste, protectionniste et économiquement nationaliste. La crise sanitaire de la COVID-19 aura fortement accéléré cette tendance. Le rôle de leader que les États-Unis ont historiquement eu dans l’ordre international depuis 1945 est aujourd’hui remis en question, notamment à cause de leur incapacité de mener un effort international dans la lutte contre la pandémie. Le rôle de fournisseur mondial de biens publics en temps de crise a toujours été un pilier du leadership international américain, mais il n’est plus clair aujourd’hui si les États-Unis ont la volonté de prendre cette responsabilité. Pendant que la Chine a saisi l’occasion d’améliorer son image en envoyant des masques en Italie et en Grèce, le gouvernement américain essayait d’interdire l’exportation de masques afin de satisfaire sa demande nationale. Alors que le monde fait face à une pandémie inégalée depuis un siècle, les États-Unis sont en train de se retirer de l’OMS, la seule organisation internationale ayant le mandat et les outils pour combattre l’épidémie. Ce retrait est extrêmement symbolique et donne l’impression aux alliés ainsi qu’aux adversaires des États-Unis — y compris la Chine — que le monde ne peut plus compter sur eux.

Isolés

Angela Merkel a récemment déclaré que l’Europe devait prendre son destin en main — ce qui peut être interprété comme une volonté de se distancier des États-Unis, ou du moins de diminuer la dépendance géopolitique envers ces derniers. L’Allemagne considère que l’escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis, aussi bien avant que pendant la crise sanitaire, est causée principalement par l’administration américaine, pas par le gouvernement chinois. Les États-Unis se retrouvent aujourd’hui isolés et voient leur soft power et leur réputation fortement érodés. Leurs alliances occidentales, qu’elles soient militaires ou politiques, sont aujourd’hui beaucoup moins solides qu’elles ne l’étaient durant la guerre froide. Un allié comme l’Union européenne pourrait finalement être forcé à se rapprocher stratégiquement de pays tels que la Chine ou la Russie s’il considère qu’un partenariat avec les États-Unis lui apporte plus de problèmes que de bénéfices.

La crise de la COVID-19 est la première crise globale depuis des décennies où personne ne s’attend à un vrai leadership américain. Elle va finalement accélérer la transition globale d’influence de l’Ouest vers l’Est qui était déjà en cours depuis quelques années, en parallèle avec une érosion du soft power des États-Unis.