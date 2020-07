Pour une philosophie au service du bien commun

J’ai sourcillé en lisant la lettre ouverte de David Vachon, doctorant en philosophie à l’Université de Montréal, qui tente de déboulonner certains arguments pour le port du masque en invoquant des éléments de logique du premier cours de philosophie au collégial. Comme j’enseigne ce cours depuis huit ans, il me semble nécessaire de corriger plusieurs erreurs majeures dans son argumentation.

La science et la philosophie doivent travailler ensemble. Malheureusement, ce texte à prétention philosophique s’appuie sur plusieurs affirmations scientifiquement douteuses. D’abord, que le taux de létalité « semble » avoir été surestimé n’est pas un argument suffisant pour le sous-estimer. Le calcul diffère d’un endroit à l’autre, mais la surmortalité demeure significative partout. Ensuite, certes, les études divergent sur le degré d’efficacité du masque, mais pas vraiment sur le fait qu’il y ait une certaine efficacité. Comme il ne peut occasionner que de rares et mineurs inconvénients, le principe de prudence s’applique. Ajoutons que la comparaison avec l’influenza a été réfutée à de nombreuses reprises, notamment à cause de l’existence de vaccins.

L’auteur dénonce ce qu’il croit être un sophisme ad hominem, consistant à s’en prendre aux gens qui soutiennent un argument plutôt qu’à l’argument en tant que tel. Selon lui, les experts en santé publique et autres défenseurs du masque se contenteraient d’accuser ses détracteurs de conspirationnisme au lieu d’utiliser des arguments rationnels. Or, critiquer un argument pour en conclure que ceux qui le soutiennent adhèrent à un courant de pensée inquiétant, ce n’est pas un ad hominem.

L’argument suivant est un sophisme de la pente fatale, impliquant une conclusion désastreuse et exagérée : « Et pourquoi ne pas fermer tous les fast-foods de la planète et obliger la population à faire 30 minutes de jogging par jour ? » De plus, l’analogie ne tient même pas : les mauvaises habitudes de vie ne nuisent qu’à la personne qui les adopte, contrairement à un virus contagieux.

Liberté

Autre passage troublant : « La rhétorique émotivo-sentimentale de la “peur de la mort” n’est que charlatanisme et arnaque intellectuelle. » Cette caricature montre que l’auteur ne prend pas au sérieux les arguments auxquels il répond, comme on doit le faire en philosophie. Mais le plus inquiétant, c’est cette idée selon laquelle la liberté individuelle serait un principe si important qu’elle permettrait de mépriser le droit à la vie.

On pourrait voir dans notre opposition une confrontation classique entre les deux grands courants éthiques : je défendrais une thèse utilitariste visant à minimiser le nombre de morts, alors que monsieur Vachon défendrait une thèse déontologique valorisant la dignité humaine et la liberté. Mais aucun déontologue sérieux ne défendra le droit de poser un geste qui pourrait menacer, directement, la vie et la liberté d’autrui. Ne pas respecter les mesures sanitaires, ce n’est pas une attitude innocente avec des externalités négatives dont on pourrait se déresponsabiliser. Contaminer quelqu’un à la COVID-19, c’est s’en prendre directement à sa vie, et donc à sa liberté. On en revient à un principe que la plupart d’entre nous avons appris non pas au cégep, mais au primaire : ma liberté s’arrête là où commence celle de l’autre.

L’auteur soulève des questions légitimes concernant le moment et la manière d’imposer le port du masque, mais affirme qu’elles sont souvent laissées sans réponses, ce qui laisse croire qu’il n’a pas fait ses recherches avant d’écrire. Il en tire une conclusion surprenante : « Ainsi, le masque permet d’entretenir un état anxiogène de peur, justifiant des mesures liberticides. » Encore une fois, en plus d’une exagération, on a affaire à une erreur de raisonnement : parce que les justifications des experts nous semblent insuffisantes, on en conclut que la seule explication possible doit se trouver dans de noirs desseins inavouables. C’est le propre d’une logique conspirationniste.

Le texte termine sur une envolée rhétorique qui ferait un excellent exemple à présenter à nos étudiants : « Devrons-nous porter ad vitam æternam ce satané chiffon au visage ? Est-ce vraiment ce visage glauque et sinistre que nous désirons proposer aux prochaines générations ? Bref, devons-nous réellement museler la vie pour mieux sauver la mort ? » Difficile après ce passage de prendre au sérieux la prétention d’opposer un argumentaire rationnel et critique face aux appels aux sentiments et aux autres sophismes qu’il reproche à ses adversaires.

La science et la philosophie abordent des sujets différents, mais elles sont plus proches qu’on le pense, dans la mesure où toutes deux exigent une certaine rigueur. J’ose espérer que Le Devoir n’aurait pas publié la lettre ouverte d’un scientifique truffée d’autant d’erreurs de raisonnement. J’espère que ma réponse aura le mérite de sauver au moins un peu la face de ma discipline.