L’imposition du masque n’est pas inconstitutionnelle

Le 18 juillet dernier entrait en vigueur l’obligation de porter le masque au Québec dans une grande variété de lieux publics. Les contestataires de cette mesure furent très rapides à invoquer la Charte canadienne des droits et libertés au motif que cette obligation imposée par le gouvernement violerait leur droit à la liberté et qu’elle serait de ce fait inconstitutionnelle. Qu’en est-il vraiment du point de vue juridique ?

En premier lieu, il faut se demander si l’obligation de porter un masque viole véritablement le droit à la liberté prévu à l’article 7 de la Charte. La question se pose, car le droit à la liberté n’est pas si facile à invoquer. Suivant les enseignements de la Cour suprême, l’article 7 protège les « choix fondamentaux participant de l’essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelles ».

Devoir porter un masque lorsqu’on se trouve dans certains lieux (et parfois pour l’ensemble d’un quart de travail) semble constituer un choix fondamental qui fait intervenir le droit à la liberté. Un masque cache le visage, coupe un peu la portée de la voix et peut donner chaud. Il doit être retiré chaque fois qu’un individu désire boire ou manger et peut par exemple dissimuler des bijoux, comme des piercings, qui font partie de l’identité d’une personne. Il peut également rendre la respiration plus laborieuse. Cet élément apparaît assez intrusif pour limiter la jouissance de la dignité et de l’indépendance de l’individu au sens où l’entend la jurisprudence.

Une fois qu’il est démontré qu’une mesure gouvernementale atteint le droit à la liberté de l’individu, l’article 7 de la Charte exige qu’on se demande si cette atteinte est « conforme aux principes de justice fondamentale ». Deux principes apparaissent pertinents ici, soit celui du caractère arbitraire et celui de la disproportion totale.

En vertu du principe du caractère arbitraire, la mesure gouvernementale ne sera justifiée que s’il existe un lien direct (ou rationnel) entre l’objectif derrière l’obligation du port du masque et l’effet de cette obligation sur l’individu. Nous pourrions généralement dire que l’obligation de porter le masque dans les lieux publics a pour objectif de protéger la santé publique des citoyens en limitant la transmission de la COVID-19, pour ultimement l’éradiquer. Il faut donc se demander si le port du masque limite la transmission de la COVID-19. Il n’est pas nécessaire ici de se demander si le port du masque est infaillible ou s’il vaincra magiquement à lui seul le virus : la question est plutôt de savoir s’il contribue à l’objectif ne serait-ce qu’un peu, s’il y a un lien entre les deux.

Réduction du risque

Une étude publiée il y a quelques semaines dans la revue scientifique The Lancet s’est attardée à 172 études observationnelles portant sur l’efficacité de différentes mesures de prévention contre la COVID-19. Les conclusions sont sans équivoque : l’utilisation des masques N95 ou même des masques en coton par des personnes exposées à une personne infectée a été associée à une réduction du risque d’infection. Il est donc clair que, bien que l’efficacité véritable du masque fasse toujours l’objet d’un large débat, il permet assurément de limiter la transmission de la COVID-19. La mesure gouvernementale est donc rationnelle et conforme au principe de justice fondamentale du caractère arbitraire puisqu’il y a un lien direct entre le port du masque et la limitation de la transmission de la COVID-19.

Il ne reste plus qu’à vérifier la conformité de la mesure au deuxième principe dont nous avons fait mention : la disproportion totale. Selon ce principe, il faut se demander si le port obligatoire du masque a des effets sur la liberté de l’individu qui « sont si totalement disproportionnés à ses objectifs qu’[il] ne [peut] avoir d’assise rationnelle ». Pour citer la Cour suprême du Canada dans le célèbre arrêt Bedford, le principe de la disproportion totale « ne s’applique que dans les cas extrêmes où la gravité de l’atteinte est sans rapport aucun avec l’objectif de la mesure ».

Il semble difficile de considérer l’obligation de porter un masque comme disproportionnée alors que cette mesure cherche à sauver des vies et à éradiquer une pandémie mondiale. Le fameux « aplatissement de la courbe » a d’ailleurs permis de limiter les dégâts et le port du masque y contribue désormais. Qu’il suffise d’observer l’Italie, où le taux de mortalité a grimpé jusqu’à 9 % lorsque son système de santé était engorgé. Ainsi, il semble que la mesure du port obligatoire du masque viole peut-être le droit à la liberté prévu à l’article 7 de la Charte, mais elle le fait d’une façon conforme aux principes de justice fondamentale que nous avons mis à l’épreuve, soit le caractère arbitraire et la disproportion totale. Au regard de la jurisprudence, il semble donc clair que le port obligatoire du masque respecte la Charte canadienne et est de ce fait parfaitement constitutionnel.

Nous pouvons, comme citoyens, remettre en question l’efficacité du masque, proposer d’autres solutions politiques au problème ou encore souligner les contradictions du gouvernement du Québec dans certaines mesures qu’il adopte. Il s’agit là d’un exercice sain de notre liberté d’expression dans une démocratie libre. Toutefois, invoquer la Charte à outrance serait une erreur. Comme quoi la liberté des uns s’arrête où celle des autres commence.