Il faut lutter contre les conséquences et les causes du racisme

Le Groupe d’action contre le racisme doit aller au-delà d’une « série d’actions efficaces » et tenir compte également de ses causes.

Le mandat du Groupe d’action contre le racisme (GACR) mis sur pied en juin dernier par le premier ministre du Québec, M. François Legault, ne doit pas consister seulement en l’élaboration d’une série « d’actions efficaces » contre le racisme dans les différents secteurs de la société en prenant en « compte les réalités que vivent les personnes issues de minorités visibles et des communautés autochtones ».

Biologiquement, il n’existe qu’une seule race humaine : c’est Homo sapiens. Homo, genre humain. Sapiens, race. La seule race qu’il y a donc, c’est la race des Sapiens. Mais sociologiquement, il existe des « races » qui sont construites par un processus de racialisation dans des contextes sociohistoriques donnés, qui donnent lieu au racisme. La plupart des auteurs s’accordent sur le fait que le racisme est un rapport de pouvoir et de domination qui se justifie par le classement des races ou des groupes ethnoculturels sur une échelle de valeur, de supérieur à inférieur.

À cette hiérarchisation est associé un ensemble d’état d’esprit, de croyances, de jugements de valeurs et de sentiments moraux qui sont transmis et intériorisés par les individus et les groupes. Ils président aux attitudes, aux comportements et à des pratiques sociales envers les minorités « racisées ». Une minorité, au sens sociologique du terme, est sujette à l’exclusion sociale et à la discrimination de la part d’une majorité, qui se manifestent dans plusieurs secteurs de la société : école, travail, emploi, services publics, etc.

Insuffisant

Le « pragmatisme du GACR », si cher au premier ministre Legault, risque de ne proposer que des mesures contre les conséquences du racisme systémique (puisqu’il faut l’appeler par son nom). Certes, ces mesures sont nécessaires, mais insuffisantes si l’on veut trouver une solution globale au problème. Leur application pourrait certes réduire les inégalités raciales ou ethniques et procurer de bons sentiments antiracistes aux politiques et à l’opinion publique, mais elle ne changerait rien à leurs causes.

Par exemple, la police est une institution dont la fonction est le maintien de l’ordre et de la cohésion sociale. Si les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) interpellent les Arabes, les Autochtones et les Noirs respectivement deux fois, quatre fois et cinq fois plus que les Blancs (Le Devoir, 9 octobre 2019), c’est parce que les policiers ont des préjugés et croient que l’Arabe, l’Autochtone et le Noir sont des délinquants potentiels, des criminels potentiels. Les fréquents modes d’intervention des agents auprès de ces catégories sociales sont motivés par la représentation qu’ils ont de celles-ci, représentation elle-même fondée sur les idées reçues, le sens commun, que les policiers ont acquis et intériorisés durant leur formation scolaire et professionnelle.

Réduire ou mettre fin à ces pratiques policières passerait par une sensibilisation, une prise de conscience par les policiers de leurs idées préconçues et de leurs fausses croyances en ce qui concerne les minorités, d’une part, et par le fait de prendre une certaine distance, d’autre part. L’objectif de cette démarche est d’amener les policiers à avoir une représentation plus civique de tous les citoyens quelle que soit leur appartenance raciale ou ethnoculturelle.

L’école est la seule institution de socialisation et d’éducation qui soit commune et obligatoire pour tous et toutes. À l’instar de la lutte contre le sexisme, il faudrait que le GACR propose une politique pour élaguer systématiquement les préjugés, les stéréotypes quant aux valeurs, aux rôles, et les représentions racistes dans les matières, les manuels, les programmes, ainsi que pour sensibiliser les acteurs du système d’éducation. Sans doute est-ce sur la base des croyances, des idées reçues sur l’intelligence des Noirs, qu’un enseignant d’une école secondaire du Québec s’est étonné de la réussite scolaire de madame Emilie Nicolas, d’origine haïtienne (hier élève et aujourd’hui chroniqueuse au journal Le Devoir), lui disant qu’elle est « douée tout en étant noire » (Le Devoir, 18 juin 2020).

La lutte contre le racisme est un vaste projet pour une société. Elle nécessite une politique générale qui s’attaque à la fois aux causes et aux conséquences de ce problème social. Or le mandat du GACR est de proposer, en trois mois, des « actions concrètes et efficaces » qui toucheraient essentiellement aux conséquences. Il faut aussi faire des interventions pour changer les conditions qui ont permis et permettent encore la discrimination raciale, par exemple en luttant contre l’ignorance par l’enseignement de l’histoire des peuples racisés, qui montre leurs apports respectifs à la civilisation universelle, et en inculquant les valeurs du vivre ensemble.