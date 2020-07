La COVID-19, un aiguillon

Avec toute sa puissance vitale, la nature qui nous a engendrés nous pousse, encore une fois, à évoluer. Crispés sur nos fallacieuses certitudes et enivrés par les conquêtes de notre raison, persuadés que la Terre nous appartient en propre et la fouillant jusque dans ses tréfonds obscurs, nous avons ouvert, comme Pandore, la boîte des pestilences. Enfants que nous sommes encore tous au regard de la Terre multimillénaire, qui nous a dotés pour survivre de cette insatiable curiosité, nous avons suivi aveuglément le chemin jusqu’au creuset génétique où émergent tous les jours les rejetons de notre mère féconde. L’aurions-nous su que nous aurions sans doute continué, poussés par notre caractère et notre besoin intrinsèque de connaissances.

Nous voici donc aux prises avec ce petit nouveau qui, comme un bébé, réclame toute notre attention, mobilise toutes nos ressources, nous fait passer des nuits blanches et nous cause de l’anxiété tant il est fringant, vigoureux et dangereux. Il vient tout chambouler, au point où il faut réaménager la maison de fond en comble et revoir tout ce qui nous semblait acquis. Us et coutumes prennent le bord. L’euphémisme « défi » est caduc, le mot « problème » est de retour en force pour rendre justice à ce que l’on vit.

Si l’on se place du point de vue psychique et symbolique, on peut considérer le virus, de son petit nom, COVID-19, comme l’opposé parfait de notre hybris, ce mot que les Grecs anciens utilisaient pour nommer notre démesure. La COVID est notre anti-hybris, elle-même démesurée dans ses effets et ses conséquences, elle nous rappelle ainsi à l’ordre. Non, nous ne sommes pas tout-puissants, non, nous ne contrôlons pas tout, non, nous ne sommes toujours pas l’égal des dieux malgré notre prétention à l’être.

Prise de conscience

Lui aussi création de la nature comme nous, lui aussi poussé par ses propriétés à se reproduire et à se répandre, il agit comme nous sans se soucier des répercussions de sa virulente propagation. En cela, nous sommes jumeaux et c’est justement en cela qu’il nous faut évoluer. Voulons-nous poursuivre sur cette même lancée et rester virulents pour toutes les formes de vie sur Terre ? Ou voulons-nous devenir les jardiniers du paradis que nous n’avons jamais quitté ?

La pandémie de la COVID-19 nous fait entrer dans une période d’effritement de nos modes de vie frénétiques et goulus. Le virus est avec nous pour de bon. C’est un exceptionnel donneur de leçons aux exceptionnels entêtés que nous sommes. Nous nous dirigions dans le mur avec nos chaînes d’approvisionnement mondiales des nécessités de base, avec nos voyages touristiques et d’affaires qui nous font piétiner et envahir les merveilles du monde pour le plaisir incongru de les regarder à travers l’objectif de nos cellulaires, avec les achats en quantités obscènes de biens de consommation pour avoir l’impression d’agir et de participer à ce monde qui se transforme ainsi peu à peu en Himalaya de déchets, et, bien sûr, avec tout ce pétrole consommé comme du petit-lait. Nous sommes si loin de la recommandation du philosophe Voltaire de « cultiver son jardin ».

Dans son ouvrage Problèmes de l’âme moderne, C.G. Jung précise que « les catastrophes gigantesques qui nous menacent ne sont pas des événements élémentaires de nature physique et biologique ; elles sont de nature psychique ». La COVID est justement une de ses catastrophes. Elle est psychique, car elle exige de notre part une prise de conscience des conséquences de notre présence sur la Terre. Elle est une occasion en or, pour nous les humains, de réaliser, dans tous les sens du terme, un petit pas de plus dans notre évolution vers une vie qui fait plus de place aux choses de l’esprit et moins aux choses matérielles, qui accorde plus d’importance à nos relations qu’à nos possessions, et ainsi alléger la terrible pression que nous exerçons sur les habitants de notre planète, nos compagnons et compagnes de vie, qu’ils soient vers de terre ou baleines bleues.

Jung rappelle que toute période d’effritement est aussi une période d’enfantement. Du monde ancien naît le monde nouveau. Durant cet enfantement, nous n’avons pas fini d’avoir peur, de souffrir et de pleurer nos êtres chers emportés par ce fléau et de paniquer devant notre univers devenu, en quelques mois, imprévisible. De nous agripper aux restes de nos vies anciennes par crainte des incertitudes, par besoin de sécurité. L’heure du Grand Changement sonne. La COVID nous obligera à survivre et à vivre autrement, et si ce n’est pas ce virus qui le fera, un autre émergera. La nature tout entière exige de nous cette prise de conscience, et toute prise de conscience exige sa part de souffrance. Nous sommes servis.