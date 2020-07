Le Musée des beaux-arts sortira gagnant de la crise

La crise actuelle au MBAM offre une très bonne occasion à l’établissement d’apporter les correctifs nécessaires à son bon fonctionnement et de se recentrer sur sa vocation première de fiduciaire et de transmission du savoir.

Depuis le succès phénoménal du Guggenheim Bilbao à la fin des années 1990, un véritable tsunami de nouveaux musées a déferlé sur la planète. Tous aussi spectaculaires les uns que les autres, ces nouveaux monuments sont devenus des pôles de ce tourisme de masse qui a sauvé Bilbao mais tué Venise. Du coup, les musées existants ont été pressés de décupler leur offre respective. Il faut bien que les tourniquets tournent à rouge. Le glissement vers ce nouvel auditoire cible a eu un impact majeur sur les contenus et sur le travail des équipes.

Afin de pouvoir continuer à attirer les hordes de chasseurs de selfies, les musées ont dû avoir recours à de spectaculaires mises en espace. Pourtant, comme l’a prouvé l’expo Kusama à Toronto l’an dernier, l’art attire toujours des centaines de milliers de visiteurs même quand il est le sujet même de l’exposition. Les dispositifs de ses gargantuesques présentations ont pris une telle importance qu’ils ont souvent eu préséance sur les contenus. La mode comme champ de création s’est magnifiquement prêtée à cette stratégie et les Montréalais ont été très gâtés dans le genre sous la direction de Nathalie Bondil. Il faut d’ailleurs souligner à cet effet que les équipes du Musée, à force de haute voltige, sont devenues de véritables virtuoses de la chose. Distanciation oblige, cette stratégie du flirt ne constituera plus dorénavant une avenue possible.

Nul ne se plaindra du fait que les musées soient bien fréquentés. Mais le chaos causé par les embouteillages de visiteurs que nous avons connus ces dernières années devait cesser. Tandis que les salles des collections demeurent peu fréquentées, il est devenu compliqué de s’y rendre spontanément. Les nouveaux paradigmes sanitaires auront donc aussi un effet indirect positif sur la manière dont le spectateur sera dorénavant accueilli au musée. Ce nouveau paradigme nous amène aussi à revoir ce que l’on trouvera au musée.

Art local

L’histoire des expositions au MBAM au cours des cinquante dernières années est ponctuée de grandes expositions collectives et d’imposantes rétrospectives portant sur l’art qui se fait dans notre ville. Or, au cours des vingt dernières années, la Musée n’a produit aucune manifestation qui s’inscrit dans cette tradition. Mis à part la rétrospective Sullivan, ses quelques expositions monographiques d’artistes vivants ainsi que ses collections d’art contemporain sont principalement confinées en sous-sol, dans des passages entre les pavillons et dans les galeries tout au fond du pavillon Bourgie.

Le Musée doit maintenant revoir la manière dont il reflète ce qui se fait ici et maintenant. Tandis que ses collections renferment de très nombreux chefs-d’œuvre, leur mise en valeur se limite souvent au simple fait d’être accroché dans une salle et agrémenté d’un cartel. Les muséologues consacrent des années de leur vie à l’étude des collections. Il doit bien y avoir des moyens dynamiques d’arrimer le visiteur sur ces richesses. Les astucieuses stratégies de communication qui ont contribué au succès populaire des grands déploiements sur la mode pourront maintenant être mises à profit pour la promotion des collections.

Finalement, nous avons été très nombreux ces dernières années à recevoir, sous le sceau de la confidentialité, les témoignages bien troublants de professionnels ayant subi ou ayant été témoins du climat néfaste qui a été toléré depuis longtemps au Musée. Les départs successifs, les griefs, les démarches syndicales, tous ces symptômes étaient réels. Le conseil d’administration a fait preuve de grand courage, il n’avait plus le choix.

Les débats houleux et passionnés que suscite cette nouvelle crise au MBAM témoignent de l’affection que les Montréalais portent à ce musée. Ces événements récents fournissent un riche terreau qui lui permettra de sortir gagnant de cet épisode. En recentrant ses orientations sur les axes fondamentaux de son mandat, le Musée des beaux-arts de Montréal continuera de s’attirer la fidélité et l’affection des Montréalais.