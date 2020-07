Le retour du chaperon

Nous vivons une époque bizarre, un genre de nœud gordien de l’histoire où les idées s’emmêlent inextricablement au point qu’il devient de plus en plus difficile de démêler dans le discours ambiant ce qui relève d’authentiques préoccupations progressistes et ce qui découle au contraire d’une incroyable régression morale autant qu’intellectuelle. En tant qu’homme de gauche (c’est-à-dire préoccupé par les inégalités sociales) et en tant que rationaliste (persuadé qu’arguments et preuves valent mieux que les répétitions de slogans et les ressentis en tout genre), je n’en reviens toujours pas des tête-à-queue que réalisent sous nos yeux les idéaux démocratiques dès lors que de prétendus antiracistes « racialisent » à tour de bras les individus, les problèmes sociaux et jusqu’à l’histoire de l’humanité, ou que des féministes intersectionnelles se mettent à tenir sur les femmes des discours stéréotypés que nos arrière-grands-pères n’auraient sans doute pas reniés.

En écrivant ces derniers mots, je fais évidemment référence au texte collectif sur « la culture du silence » dans le « milieu littéraire » qui est paru récemment. Je ne m’attarderai pas sur l’ensemble de ce long texte dont le caractère approximatif, répétitif, amphigourique est franchement horripilant et dont les propos entretiennent, en outre, un rapport pour le moins discutable avec le réel. Qui, par exemple, pourrait prétendre sans rire que les « discriminations et violences liées au genre croisent trop souvent, dans le milieu littéraire, celles associées à la race, à l’âge ou à l’orientation sexuelle » ? Il suffit de consulter les listes de livres publiés, les recensions dans les revues, les étalages des libraires pour constater que les femmes, les autrices et auteurs amérindiens ou issus de l’immigration, les homosexuels ne sont pas le moins du monde victimes de discrimination dans le milieu littéraire.

Rétrograde

Hormis ce déni du réel qui le dénonce comme idéologique, il est un passage de ce manifeste qui m’a laissé franchement pantois. Je le cite in extenso afin que l’on puisse juger sur pièces : « Nous proposons aux festivals, aux librairies et à tout autre organisme culturel, entreprise ou individu organisant des événements littéraires — du plus officiel des galas au plus officieux des partys — de s’assurer de la présence d’un minimum de deux femmes et minorités de genre compétentes et bienveillantes qui restent sobres tout le long de l’événement. Leur rôle serait de veiller au bien-être et à la sécurité de tout le monde. » En lisant cette phrase, je n’en ai pas cru mes yeux. Des personnes qui se pensent féministes sont en train de réclamer le retour d’un personnage qui a heureusement disparu depuis au moins 150 ans : je veux parler du chaperon !

Il y a là un symbole extraordinaire, car le féminisme historique, celui auquel j’adhère et auquel les femmes comme les hommes doivent tant, postulait une égalité entre les deux sexes, et donc que l’on cesse de considérer les femmes comme d’éternelles mineures, des êtres trop sensibles, trop irrationnels, etc. pour pouvoir prendre des décisions importantes pour elles-mêmes. D’où la nécessité de les faire passer de la tutelle de leur père à celle de leur mari. Et c’est également pourquoi on estimait dans ce temps-là qu’il ne fallait jamais les laisser seules en présence d’hommes qui auraient pu profiter de leur candeur ou de leur irresponsabilité et qu’il fallait donc en toute occasion qu’elles soient accompagnées par un chaperon officiel ou officieux.

Est-ce naïf de ma part de croire que les femmes n’ont plus besoin de tels chaperons ? En tout cas, toutes les femmes que je fréquente professionnellement ou sur un plan personnel m’en apportent la preuve quotidiennement. Elles sont actives, responsables, tout aussi rationnelles et insoumises que moi-même ; en un mot : elles sont libres. Elles sauraient aussi, j’en suis sûr, remettre à sa place le goujat qui les aborderait de façon trop cavalière comme elles sauraient sourire avec indulgence de celui qui ferait preuve de maladresse dans ses approches. Elles ne voudraient certainement pas que le chaperonnage les ramène malgré elles au statut inégalitaire d’éternelles victimes.

Le féminisme intersectionnel qui voit les femmes comme des proies offertes et les hommes comme des prédateurs est totalement contre-productif. Heureusement, bien des féministes plus authentiques, et plus cohérentes, s’insurgent contre cette victimisation généralisée. C’est le cas de la féministe américaine Laura Kipnis qui, dans Le sexe polémique (Liber, 2019), estime qu’une telle « vision sentimentaliste de l’impuissance féminine » conforte en réalité le pouvoir des hommes qui est systématiquement présenté comme « effrayant et insurmontable ». « Que se passerait-il », conclut-elle, si au lieu de « nous lamenter » au sujet de la méchanceté des hommes, « nous enseignions plutôt » à nos filles « comment dire : “dégage ta main de mon genou, connard” ? »

Risquons une réponse : alors, elles n’auraient pas besoin de chaperons…