À titre de professeurs aux niveaux collégial et universitaire, nous tenons à assurer de notre soutien entier toute personne ayant subi des inconduites et des agressions à caractère sexuel pendant ses études postsecondaires. Nous vous croyons.

Pendant la dernière semaine, des témoignages en ligne ont réussi à contrecarrer la culture du silence en exposant les gestes répréhensibles commis par des professeurs de diverses institutions d’enseignement supérieur. La nouvelle vague de dénonciations à laquelle nous assistons rappelle donc que les milieux de formation collégiale et universitaire ne sont pas encore exempts de ces attitudes et de ces comportements inacceptables. La position d’autorité assumée par les professeurs ne devrait jamais engendrer des situations d’abus de pouvoir, lesquelles affectent davantage les personnes situées à l’intersection des systèmes d’oppression. Nous condamnons l’ensemble du spectre des dynamiques de séduction et de domination qui fragilisent la relation de confiance pédagogique et, ultimement, isolent les victimes d’agressions, de manipulation et de harcèlement commis par certains professeurs.

Nous reconnaissons avec désarroi et colère que nos milieux d’enseignement échouent souvent à protéger et à bien accompagner les victimes. L’utilisation des médias sociaux pour dénoncer les agresseurs nous apparaît comme une nécessaire mise en évidence des écueils que connaît le système actuel de traitement des plaintes. Nous espérons que la Loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur, adoptée en décembre 2017, finira par porter ses fruits au sein des politiques adoptées par nos établissements et par protéger concrètement les étudiants. En tant que professeurs, nous nous engageons à accueillir toute nouvelle dénonciation d’agression ayant eu lieu dans nos milieux et à prendre les moyens qui seront à notre portée pour y donner suite.

*En toute solidarité,

Annie Demers Caron, professeure d’anthropologie, Cégep de Lévis-Lauzon

Isabelle Baez, chargée de cours, UQAM

Claudia Raby, professeure de littérature, Cégep de Lévis-Lauzon

Silvie Lemelin, professeure de philosophie, Cégep de Victoriaville et coordonnatrice du comité de la condition des femmes de la FEC-CSQ

Myriam Beauchesne Lachapelle, professeure de sociologie, Cégep de Sorel-Tracy

Annie Nantel, professeure d’anthropologie, Cégep Édouard-Montpetit

Claire-Hélène Benoit-Pernot

ainsi que les cosignataires suivants :

Julie Allard, professeure de sociologie, Cégep de Drummondville

Antoine Amnotte-Dupuis, professeur de cinéma, Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé

Marie-Pier Arsenault Babin, professeure de psychologie, Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé

Pascale Aubin, professeure de philosophie, Cégep de Lévis-Lauzon

Hugo Beauchemin-Lachapelle, professeur de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Marie Beauchesne, professeure en travail social, UQAR

Nadia Beaudoin, professeure de littérature, cégep Garneau

Marie-Line Beaudoin-Morin, professeure de littérature, Cégep de Sainte-Foy

Sylvie Béland, professeure de littérature et de cinéma, Collège de Valleyfield

Mylène Bédard, professeure de littérature, Université Laval

Nadine Bédard-St-Pierre, professeure de science politique, Cégep de Sainte-Foy

Anne-Marie Bélanger, professeure de littérature, Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Stéphanie Bellemare-Page, professeure de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Liette Bergeron, professeure de littérature, Cégep de Sherbrooke

Manon Bergeron, professeure et titulaire de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur, UQAM

Pascale Bergeron, chargée de cours en psychosociologie et travail social, UQAR

Isabelle Bisson-Carpentier, professeure d’histoire, Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé

Marianne Blain-Fortin, professeure de chimie et biologie, Cégep de Sorel-Tracy

Youri Blanchet, professeur en arts visuels, Cégep de Rivière-du-Loup et vice-président de la FEC-CSQ

Josée Blanchette, professeure d’anthropologie, Cégep Limoilou

Isabelle Boisclair, professeure d’études littéraires et culturelles, Université de Sherbrooke

Anyse Boisvert, professeure de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Marc-André Boisvert, professeur de littérature, Cégep de Sorel-Tracy, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

Audrey Bouchard-Lachance, professeure en Techniques d’éducation spécialisée, Cégep de Victoriaville

Geneviève Boudreau, professeure de littérature, Cégep de Sainte-Foy

Richard Bousquet, professeur enseignant à l’École des médias, UQAM, et vice-président regroupement université de la FNEEQ-CSN

Monyse Briand, professeure en psychosociologie, UQAR

Marie-Sophie Briquet, professeure de philosophie, Cégep Gérald-Godin

Marie-Claude Brisson, professeure de littérature, Cégep du Vieux Montréal

Josée Brodeur, professeure de littérature, Cégep de Drummondville

Valérie Cayouette-Guilloteau, professeure de philosophie, Cégep Limoilou

Nicolas Chalifour, professeur de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Anne-Marie Charland, professeure de littérature, Cégep de Saint-Jérôme

Andrée Chartier, professeure en gestion, communications administratives et médias sociaux, Cégep de Sorel-Tracy

Geneviève Choquette, professeure de philosophie, Cégep Édouard-Montpetit

Sophie Cloutier, professeure de philosophie, Université Saint-Paul

Andrée-Anne Côté, professeure de philosophie, Cégep de Matane

Geneviève Côté, professeure de littérature, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

Isabel Côté, professeure en travail social, UQO

Nicholas Cotton, professeur de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Émilie Coulombe, professeure de littérature, Collège Montmorency

Vincent Cousin, chargé de cours en psychosociologie des relations humaines, UQAR

Jessica Crossan, professeure de sociologie, Centre d’études collégiales en Charlevoix

Sandi Curtis, professeure émérite, Université Concordia

Benoît D’Amours, professeur de philosophie, Cégep de Lévis-Lauzon

Frédéric D’Anjou, professeur de littérature, Cégep Gérald-Godin

Florence Darveau Routhier, chargée de cours en politique appliquée, Université de Sherbrooke

Caroline Dawson, professeure de sociologie, Cégep Édouard-Montpetit

Julie Delagrave, professeure de travail social, Cégep de Lévis-Lauzon

Martine Delvaux, professeure d’études littéraires, UQAM

Laurence Demers-Arsenault, professeure de littérature, Cégep Sainte-Foy

Yves de Repentigny, professeur de biologie, Cégep du Vieux Montréal et vice-président responsable du regroupement cégep de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Maude Déry, chargée de cours en création littéraire, Université Laval

Marjolaine Deschênes, professeure de philosophie, Collège Montmorency

Odile Dion-Achim, professeure en communication, Cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus des Îles-de-la-Madeleine

Julie Dionne, professeure de mathématiques, Cégep de Sherbrooke

David Doucet, professeur de littérature, Cégep de Sainte-Foy

Valérie Dubé, professeure d’anthropologie, Cégep de Sherbrooke

Anik de Repentigny, professeure de littérature, Cégep de Sorel-Tracy

Lucie Dubois, professeure retraitée (littérature), Cégep Édouard-Montpetit

Annie Dulong, professeure de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Joëlle Dussault, chargée de cours, École de travail social, UQAM

Myra-Chantal Faber, chargée de cours en psychosociologie des relations humaines, UQAR

Élyse-Ann Faubert, professeure de biologie, Cégep Édouard-Montpetit

Yves Favreau, professeur de français, Collège Marianopolis

Amélie-Elsa Ferland-Raymond, professeure de sociologie, Cégep de Sainte-Foy

Jean Fradette, professeur de mathématiques, Cégep de Sherbrooke

Sylvie Fradette, professeure de psychologie, Cégep de Rivière-du-Loup

Dan Furukawa Marques, professeur de sociologie, Université Laval

Julie Gagné, professeure d’histoire de l’art, Cégep de Lévis-Lauzon

Nicole Gagnon, professeur de travail social, Cégep de Lévis-Lauzon

Sandrine Galand, chargée de cours à l’Institut de recherches et d’études féministes (UQAM) et professeure de littérature au collégial

Jean-Philippe Gauthier, professeur en psychosociologie, UQAR

Ariane Gibeau, chargée de cours en études féministes et littérature, UQAM

Nicholas Giguère, chargé de cours en littérature à l’Université de Sherbrooke

Chantale Gingras, professeure de littérature, Cégep de Sainte-Foy

Mélissa Grégoire, professeure de littérature, Cégep de L’Assomption

Véronique Grenier, professeure de philosophie, Cégep de Sherbrooke

Kari Guillemette, professeure de littérature, Cégep de Victoriaville

Benoit Guilmain, professeur de sociologie, Cégep Édouard-Montpetit

François Godin, professeur de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Louis-Daniel Godin, professeur au département d’études littéraires, UQAM

Lyne Hains, professeure de littérature et théâtre, Cégep Édouard-Montpetit

Sébastien Hamel, professeur de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Naïma Hamrouni, professeure de philosophie, Université du Québec à Trois-Rivières

Catherine Huart, professeure de sociologie et criminologie, Cégep Champlain Lennoxville et vice-présidente de la FEC-CSQ

François Jardon-Gomez, professeur de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Frédéric Julien, professeur de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Benoît Lacoursière, professeur de science politique, Collège de Maisonneuve. Secrétaire général et trésorier, FNEEQ-CSN.

Julie Lachance, professeure de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Steve Laflamme, professeur de littérature, Cégep de Sainte-Foy

Maude Lafleur, chargé.e de cours en études littéraires, UQAM

Diane Lafrance, professeure de littérature, Cégep de Sherbrooke

Léandre Lapointe, vice-président et délégué au regroupement de l’enseignement privé, FNEEQ-CSN

Vincent Lambert, chargé de cours en études littéraires, Université Laval

Marie-Andrée Lambert, professeure de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Myriam Lamoureux, professeure de littérature, Cégep de Victoriaville

Eve-Marie Lampron, chargée de cours et prof. associée à l’IREF (études féministes), UQAM

Marie-Eve Langlois, professeure de littérature, Cégep de Lévis-Lauzon

Philippe Langlois, professeur de philosophie, Cégep de Sherbrooke

Isabelle Larrivée, professeure de littérature, Cégep de Rosemont

Josée Larochelle, professeure de littérature, Cégep de Lévis-Lauzon

Magalie Larochelle, professeure de sociologie, Cégep de la Gaspésie et des Îles

Catherine Laurent Sédillot, professeure d’anthropologie, Cégep Édouard-Montpetit et Collège Ahuntsic

Claudia Lessard, professeure d’anthropologie, Cégep de Sainte-Foy

David Leblanc, professeur de littérature, Cégep de Lévis-Lauzon

Catherine Leclerc, professeure de littérature et de traduction, Université McGill

Josée Leclerc, professeure en thérapie par les arts, Université Concordia

Albanie Leduc, professeur de philosophie, Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Maxime Lefrançois, professeur de sociologie, Cégep Édouard-Montpetit

Kateri Lemmens, professeure de lettres et création littéraire, UQAR

Cynthia Lemieux, professeure de Biologie, Cégep de la Gaspésie et des Îles

Anne-Marie Le Saux, collège de Maisonneuve

Patrice Lessard, professeur de littérature, Cégep de Bois-de-Boulogne

Cynthia Lévesque, professeure d’anthropologie, Collège de Bois-de-Boulogne

Marie-Claude Lévesque, professeure de français, Cégep de Sorel-Tracy

Caroline Loranger, chargée de cours en littérature ; stagiaire postdoctorale, UQAM

Bianca Malo-Forest, professeure de chimie, Cégep de Sainte-Foy

Isabelle Malouin, professeure de philosophie, Cégep de Saint-Jean-Sur-Richelieu

Nathalie Mamias, professeure de français, Cégep Champlain Lennoxville

Isabelle Marcoux, professeure en techniques de travail social, Cégep de Sainte-Foy

Isabelle Marcotte-Latulippe, professeure de Géographie Cégep Marie-Victorin

Laurence Marois, professeure de littérature, Cégep de Victoriaville

Julien Martineau, professeur de français, Collège Marianopolis

Élise Massicotte, professeure d’anthropologie, Cégep Édouard-Montpetit

Noémi McComber, professeure en arts visuels, Collège de Bois-de-Boulogne

Heather McLaughlin, chargée de cours en thérapie par les arts, Université Concordia

Pascale Millot, professeure de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

France Mongeau, professeure de littérature et de français, Cégep Édouard-Montpetit

Hélène Nazon, professeure de littérature, Cégep Garneau

Michel Nareau, professeur de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Michèle Nevert, Professeure d’Études littéraires, UQAM

Alex Noël, professeur de littérature, réseau collégial

Geneviève Normandeau, professeure de philosophie, Cégep Édouard-Montpetit

Isabelle Paquet, professeure de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Catherine Paradis, professeure de littérature, Cégep de Rimouski

Johanne Paquin, professeure de sc. politique, Cégep Édouard-MontpetitMarie-Christine

Pelland Legendre, professeure, Collège international des Marcellines

Louis-Raphaël Pelletier, professeur d’histoire, Cégep Marie-Victorin

Lucie Piché, professeure d’histoire, Cégep de Sainte-Foy et présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ)

Anabel Piñero, professeure de science politique et Humanities, Cégep Champlain Lennoxville

Maude Poissant, professeure de littérature, Cégep Limoilou

Manon Poulin, professeure de littérature, Cégep de Sherbrooke

Mathieu Poulin-Lamarre, professeur d’anthropologie, Cégep de Sherbrooke

Pascale Primeau, professeure en techniques de travail social, Cégep de Sainte-Foy

Caroline Quesnel, professeure de littérature, Collège Jean-de-Brébeuf et présidente de la

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Kim Rancourt, professeure en gestion, communications administratives et médias sociaux, Cégep de Sorel-Tracy

Adrien Rannaud, professeur de littérature, Université de Toronto

Sandrine Ricci, chargée de cours en sociologie et études féministes, UQAM

Micheline Rioux, professeure en administration, Cégep de Drummondville et trésorière de la FEC-CSQ

Yvon Rivard, professeur retraité, Université McGill

Mélanie Rivest, professeure de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Sarah Rocheville, professeure de littérature, Université de Sherbrooke

Karine Rosso, chargée de cours à l’UQAM et à l’Université de Sherbrooke

Julie-Andrée Rostan, Professeure d’Histoire de l’art, Cégep Saint-Laurent

Walter-Olivier Rottmann-Aubé, professeur de sociologie, Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé

Audrey Rousseau, professeure de sociologie, Université du Québec en Outaouais

Jeanne-Marie Rugira, professeure en psychosociologie, UQAR

Marie-Noëlle Ryan, professeure de philosophie, Université de Moncton.

Rachel Sarrasin, professeure de science politique, Cégep Gérald-Godin et Collège Bois-de-Boulogne

Sophie Savard-Laroche, professeure de philosophie, Cégep de Lévis-Lauzon

Chantal Savoie, professeure au département d’études littéraires, UQAM

Marie-Pier Savoie, professeure de littérature, Cégep de Matane

Chloé Savoie-Bernard, chargée de cours, Université de Montréal

Nadia Seraiocco, membre de l’IREF et chargée de cours, UQAM

Michel Seymour, professeur honoraire, Université de Montréal

Frédéric Simard, professeur de littérature, Cégep Garneau

Lynda Simard, professeure d’histoire, Cégep de Sainte-Foy

Mélodie Simard-Houde, professeure de littérature, Université du Québec à Trois-Rivières

Rafaëlle Sinave, professeure de travail social, Cégep du Vieux Montréal

Maïka Sondarjee, professeure adjointe, Université d’Ottawa

Mathieu St-Jean, professeur de sociologie, Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Raphaèle Sozio, professeure de mathématiques, Cégep de Rivière-du-Loup

Anne-Marie Tézine, professeure de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Stéphane Thellen, professeur de sociologie, Cégep du Vieux Montréal

Caroline Théorêt, professeure en technique de comptabilité et gestion, Cégep Gérald-Godin

Jean Thibault, professeur d’anthropologie, Cégep Lionel-Groulx

Michaël Trahan, professeur de littérature, Université Laval

Audrey Tremblay, professeure de littérature, Cégep de Victoriaville

Guertin Tremblay, professeur de géographie, Cégep Marie-Victorin

Denise Turcotte, professeure de travail social, Cégep Levis-Lauzon

Guylaine Vaillancourt, professeure agrégée en musicothérapie, Université Concordia

Line Vaillancourt, professeure de philosophie à la retraite, Cégep Vieux-Montréal

Alice van der Klei, chargée de cours en études littéraires, UQAM

Shanti Van Dun, professeure de littérature, Cégep Édouard-Montpetit

Sylvie Vartian, professeure de littérature, Cégep Gérald-Godin

Noémie Verhoef, professeure de philosophie, Cégep de Victoriaville

Mélissa Verreault, chargée de cours en création littéraire, Université Laval

Marie-Claire Voyer-Messier, professeure d’anthropologie, Cégep de Lévis-Lauzon.

Marie Wright, professeure de sociologie, Cégep Édouard-Montpetit