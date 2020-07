Il faut plus que le port du masque obligatoire

Merci, monsieur Legault, d’avoir enfin rendu le port du masque obligatoire. Il était temps, plus que temps. Je n’ai d’ailleurs jamais saisi la logique du discours longtemps tenu par vous et M. Arruda, discours selon lequel il était inutile de porter un masque, car le masque ne protège pas celui qui le porte, mais les autres.

Si, en effet, nous partons de cette prémisse, il est pourtant facile de conclure que, si tout le monde le porte, chaque individu protège les autres et, du coup, tout le monde est protégé. Les restrictions des libertés individuelles ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsque le bien commun est menacé. Comment pouvons-nous mettre en balance l’inconfort occasionné par le port d’un masque et des éclosions de COVID-19 et des morts ? Il aurait mieux valu dire que le port du masque serait une solution idéale pour contrer le virus, mais que le Québec n’en dispose pas en quantité suffisante. On aurait été stressés, mais on aurait connu la vérité.

Toutefois, je crois sincèrement que le port obligatoire du masque n’est qu’un premier pas dans la bonne direction. Au vu de ce qui se passe aux États-Unis, ne pouvons-nous pas tirer immédiatement des leçons avant d’en arriver à être confrontés à la situation dramatique dans laquelle les Américains sont plongés ? Plusieurs pays qui voient le nombre de contaminations exploser se reconfinent.

Comme si de rien était

Quand je regarde autour de moi, je me dis : c’est incroyable, on dirait qu’il n’y a plus aucun virus en circulation au Québec. Les restos, les bars, les salons de coiffure, d’esthétique, tout est ouvert, et parfois de façon anarchique. Où sont passés votre discours et vos recommandations inlassablement réitérés ? Je ne vois plus aucune distanciation.

Je fréquente une piscine où viennent des camps de jour. Agglutinés, les enfants s’ébrouent. Super, c’est l’été ! Comment feront les instituteurs en septembre pour leur apprendre qu’il faut rester prudents et garder ses distances ? Je vis dans un quartier calme. Mes voisins de gauche et de droite ont des enfants dans la petite vingtaine. Je ne peux pas dénombrer les partys qui se tiennent dans leurs cours depuis le 15 juin. Que se passe-t-il quand une vingtaine et plus de jeunes adultes sans masque boivent de l’alcool en fumant un petit joint ? On parle fort, on rit fort, on chante fort, et le joyeux festival de la gouttelette commence. Vous n’allez tout de même pas demander au corps policier de sillonner les rues de chaque quartier afin d’éviter les foyers d’éclosion. Après la fête, ces jeunes rentrent chez leurs parents ou retournent à leur boulot d’été et deviennent de potentiels vecteurs de contamination. Ce sont mes voisins, je les rencontre ensuite à l’épicerie, à la pharmacie, à la SAQ… Croyez-vous que les partys, les bars et les restos qui ont fait la manchette dernièrement ne sont que de malheureux épisodes peu susceptibles de se reproduire ?

Je sais, je sais, les gens en ont marre du confinement. Les gens ont accumulé de la frustration, de la colère face au confinement. C’est l’été et les gens veulent en profiter. Ils veulent voir les amis, faire la fête, s’embrasser et se faire des câlins. Ils veulent retrouver la vie d’avant… comme si on était rendus après.

Peut-on restreindre la liberté d’une population qui a été si sage pendant trois longs mois ? Eh bien, oui. Au nom du bien commun, on doit parfois limiter certaines libertés, car la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Je ne souhaite pas une deuxième vague et, contrairement à Descartes, je crois de moins en moins que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Les gens n’agissent pas en suivant leur bon sens et leur conscience morale.

Les gens en ont ras le bol de la COVID et veulent vivre comme si de rien n’était. Or ce n’est pas le cas. Et si les citoyens manquent de bon sens et n’ont pas des comportements sécuritaires pour les autres, c’est au gouvernement d’y voir. Si vous n’êtes pas en mesure de maîtriser ceux qui ont des comportements déviants, vous devrez fermer les bars et interdire les partys privés qui mettent en danger des gens qui font tout pour se protéger mais qui peuvent être contaminés par quelques délinquants. Vous devez prévenir plutôt que guérir. C’est le rôle du gouvernement de protéger la population et nous sommes en plein milieu d’une crise sanitaire. Il faut plus que le port obligatoire du masque. Il faut imaginer ce qui se passera dans un mois ou deux. Sans quoi, avant l’automne et la saison des grippes, on aura perdu du terrain devant la COVID-19, terrain qui sera difficile à rattraper. Il faut réagir avec rigueur et célérité, sinon on pourra dire : Bienvenue à Miami, P.Q. (là, j’exagère).