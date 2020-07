Une liberté autodestructrice

Ce qui était craint par plusieurs est maintenant en train de se produire : une deuxième vague d’infections causées par la COVID-19. En effet, de nombreux pays ont décidé de réintroduire des mesures de quarantaine devant l’explosion des nouveaux cas, alors que d’autres nations sont confrontées à des statistiques inquiétantes qui indiquent l’inéluctabilité de cette nouvelle contamination.

Les vecteurs de cette seconde vague sont évidemment différents d’une société à l’autre et ce serait une erreur de comprendre cette résurgence du virus sous un seul angle. Dans la région que j’habite (Asie centrale), l’explosion au cours du dernier mois du nombre de cas au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Kirghizistan est causée en grande partie par le poids des traditions qui fait de l’organisation de grandes réunions familiales hebdomadaires autour de plats traditionnels une quasi-obligation à laquelle ces peuples anciennement nomades ne peuvent se soustraire.

Dans d’autres sociétés post-soviétiques, des sondages ont montré que l’insouciance des gens était causée en grande partie par l’absence de confiance envers leur gouvernement. Dans le cas nord-américain et européen, il semble plutôt que ce soit le manque de civisme de plusieurs qui est derrière la résurgence du virus (comme ce fut le cas dans le sud des États-Unis). À la lumière des comportements similaires rapportés ailleurs en Occident, il est à craindre que ce vecteur mène ultimement à une seconde vague.

Voilà qui n’a rien d’étonnant et qui illustre à sa façon l’insistance des sociétés occidentales autour de l’idée que les droits individuels prévalent sur toute autre considération collective, et ces comportements devraient nous inciter à l’autocritique en ce qui concerne le développement de nos États occidentaux. En insistant sur le droit des individus à l’authenticité dans le cadre de sa « révolution des droits », l’Occident a encouragé les individus à s’émanciper de toutes les formes de transcendance, considérées comme autant de puissances les privant de leur autonomie. Les individus s’imaginent en effet que leur droit inhérent à agir comme ils le souhaitent s’exerce au travers d’attitudes décomplexées et nuisibles pour autrui.

Dérives autoritaires

Ces comportements ont naturellement été dénoncés par un grand nombre de personnes. Celles-ci y ont vu, à juste titre, une dangereuse atteinte à leur propre santé et leur réaction a été facilement compréhensible : elles ont fait appel à l’instauration de mesures plus strictes dignes d’un État policier ou d’un régime autoritaire. Cet appel est symptomatique des dangers de la thèse individualiste qui n’arrive plus à concevoir d’intermédiaire entre l’individu et l’État.

Minée par l’angoisse (la peur, quelque peu hobbesienne, de mourir dans des conditions atroces d’un virus que nous n’avons à ce jour aucun moyen médical de combattre), la population accepte volontiers d’être guidée et rassurée par tous les moyens, même si elle doit pour cela renoncer durablement à une partie de sa liberté. Voilà qui est pour le moins paradoxal : c’est notre propre liberté qui nous pousse dans les bras d’un « Big Brother étatique ».

De plus en plus d’Occidentaux estiment d’ailleurs qu’il aurait fallu suivre l’exemple des pays autoritaires, dont les mesures ont été jugées plus efficaces. Le terrain est donc très propice aux abus, et l’on peut craindre une résistance insuffisante du fait du besoin d’autorité qu’exprime le peuple face à ce virus.

Or, une fois que l’on aura présenté ces mesures comme ayant prouvé leur efficacité contre la pandémie, il est risqué qu’on y voie une solution efficace pour prévenir ou combattre d’autres problèmes sociaux. Il existe en effet de sérieuses raisons de redouter que ces mesures liberticides survivent au virus. Le Patriot Act adopté aux États-Unis après les événements du 11 septembre 2001 offre un bon exemple à cet égard. Initialement voté en tant que loi temporaire censée aider les agences gouvernementales à contrer le terrorisme, il a systématiquement été reconduit depuis. Le gouvernement américain y a aujourd’hui régulièrement recours pour des affaires n’ayant rien à voir avec la lutte antiterroriste.

« Une liberté responsable »

Comment contrer ce risque tout en luttant efficacement contre ce virus mortel ? La réponse est pourtant bien simple : les individus devraient faire le choix de ce que le philosophe français Frédéric Lazorthes appelle « une liberté responsable », à savoir l’acte volontaire et conscient de limiter par soi-même ses actions lorsque nous nous rendons compte que celles-ci auront des répercussions négatives sur la vie d’autrui. Cette limitation n’est pas le résultat de contraintes effectives imposées par l’État, mais découle plutôt de sa propre conscience citoyenne : une conscience entretenue notamment par le système d’éducation, par les parents envers leurs enfants et par les élites politiques qui acceptent de donner l’exemple. Cela exige toutefois le respect envers une transcendance — en l’occurrence son appartenance à une communauté de destins — qui permet de maîtriser les forces intrinsèquement déstabilisatrices de l’égoïsme : une condition qui fait aujourd’hui clairement défaut dans les sociétés libérales.

L’existence des sociétés repose en effet sur la capacité de leurs citoyens et citoyennes à adopter une vision qui dépasse leurs propres croyances et intérêts. Lorsque les individus commencent à penser que rien n’importe plus qu’eux-mêmes, les sociétés perdent leur essence pour devenir un simple conglomérat d’individus vivant côte à côte et qui ne partagent rien en commun. Voilà le monde dans lequel nous vivons et que cette crise nous révèle. Espérons que nous en prendrons conscience et que nous en tirerons les conclusions qui s’imposent.

L’auteur publiera au cours des prochaines semaines un essai sur la pandémie aux Presses de l’Université Laval.