Les limites du droit

En réaction au mouvement de dénonciations auquel on assiste présentement sur les réseaux sociaux, plusieurs s’insurgent contre l’utilisation de ces plateformes comme tribunal populaire. On semble tout à coup s’inquiéter sérieusement de l’intégrité de notre système de justice et de notre État de droit. Monsieur et madame Tout-le-Monde se font un point d’honneur de rappeler que la présomption d’innocence est fondamentale dans notre société. « Les victimes d’inconduites sexuelles n’ont qu’à porter plainte à la police », clame-t-on.

Ce genre de discours qui renvoie la balle aux institutions et aux tribunaux omet toute la pertinence d’un tel mouvement populaire. La réalité, c’est que le droit a ses limites.

D’une part, notre système de justice s’est montré inefficace et inadéquat dans la lutte contre les agressions et les inconduites sexuelles. Un minimum d’empathie pour les victimes permet de conclure que, malheureusement, leur méfiance envers nos institutions est fondée. En effet, dans la quasi-totalité des cas, le système judiciaire actuel ne leur rend pas justice. D’emblée, le taux de rétention des plaintes pour inconduite sexuelle est minime. Les victimes ne sont pas prises au sérieux. Bien souvent, faute de preuve, c’est le témoignage de l’un contre celui de l’autre. Le processus judiciaire s’avère laborieux, dégradant, voire traumatisant, pour les victimes, qui sont confrontées aux préjugés et aux stéréotypes entretenus par les policiers, les enquêteurs, les procureurs et les juges. Les délais sont excessivement longs. Lorsqu’un verdict de culpabilité tombe, la sentence est ridiculement peu sévère.

Ces éléments figurent parmi les nombreuses failles qui compromettent la réponse de notre système de justice aux allégations d’inconduite sexuelle. Ainsi, on comprend mieux pourquoi les victimes se tournent vers une autre forme de justice.

Problème social

D’autre part, force est de constater que le droit criminel n’est pas l’outil approprié pour mettre fin à la culture du viol. Le droit criminel réprime les crimes ; il ne règle pas les problèmes sociaux. Par ailleurs, ce ne sont pas tous les comportements inappropriés et répréhensibles qui sont criminalisés. Là n’est pas l’objectif. Les femmes qui choisissent de briser le silence ne cherchent pas à judiciariser l’ensemble des comportements et des idées — par exemple les commentaires désobligeants, les comportements incitatifs aux relations sexuelles, etc. Leur but est de mettre fin à la stigmatisation des victimes et à une culture qui normalise et justifie la violence sexuelle. Elles souhaitent une prise de conscience collective, la reconnaissance du problème. Elles luttent pour plus de justice et de responsabilité. Et les tribunaux n’ont ni la vocation ni la capacité d’engendrer de telles discussions sociétales sur les violences sexuelles.

Il importe aussi de mentionner que la présomption d’innocence ne s’applique qu’en droit criminel. Dernièrement, cette notion juridique semble être utilisée à toutes les sauces, souvent à outrance, par les internautes. Évidemment, la présomption d’innocence représente un pilier fondamental de notre système de justice pénale et de notre démocratie. Nul juriste ne prétendrait le contraire. Elle vise à protéger les droits fondamentaux d’une personne accusée en assurant une procédure criminelle juste et équitable. Elle permet ainsi de minimiser les risques d’erreurs judiciaires, c’est-à-dire que des innocents soient reconnus coupables d’actes criminels qu’ils n’ont pas commis. Par contre, elle ne devrait pas être modulée pour étouffer un mouvement qui, par son ampleur, soulève un enjeu réel de société. Elle ne devrait pas non plus nous empêcher d’écouter les victimes qui prennent parole ni d’entamer la réflexion profonde qui s’impose.

Dans la foulée du mouvement #MeToo, il y a de ça quelques années déjà, on sentait une certaine volonté politique de changer le système. On parlait d’investir davantage de ressources pour mieux former les différents acteurs du système judiciaire. L’an dernier, on discutait même de la possibilité de se doter de tribunaux spécialisés en crimes sexuels, lesquels ont déjà fait leurs preuves en Afrique du Sud. Mais est-ce que les choses ont réellement changé depuis 2017 ? Un peu, pas vraiment.

Nous faisons face à un problème systémique qui perdure, et qui dépasse largement les bornes du système judiciaire. Tant que nos institutions ne parviendront pas à répondre adéquatement aux besoins des victimes d’inconduites sexuelles, et tant que nos mœurs n’auront pas évolué radicalement, tant mieux si les réseaux sociaux permettent de libérer la parole des femmes et nous forcent à nous ouvrir les yeux, collectivement. L’heure est à l’écoute, à la discussion, à l’éducation et au changement.