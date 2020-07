Comment enseigner la crise d’Oka de 1990

Le défi pour les enseignants consiste à expliquer à la fois le caractère unique, sinon inusité, de la prise d’armes dans un conflit politique contemporain au Québec, tout en ne rendant pas les Mohawks « étrangers », comme s’ils vivaient hors de notre société. Des analystes de nos manuels scolaires ont relevé que la représentation des Autochtones dans les manuels a tendance à les situer hors de la trajectoire historique du Québec, ou encore à les imprégner de spiritualité, tout en les associant de façon exagérée à la nature.

Établissons donc ici les « faits » à retenir sur la crise d’Oka, les « enjeux » à déterminer et une « certaine morale de l’histoire » à transmettre à nos jeunes. […]

Les enjeux

La crise d’Oka, avant d’être un enjeu territorial entre nations, renvoie à un enjeu écologique et d’étalement urbain. Le ministère de l’Environnement de l’époque critique le projet de développement immobilier dans le secteur parce qu’il contribue à l’érosion des terres.

Loin d’être classée avant tout dans la catégorie des « guerres indiennes », la crise d’Oka constitue une « revendication particulière » qui a mal tourné. Les Mohawks de Kanesatake n’avaient pu bénéficier de ce processus de réglementation de conflit parce qu’ils en avaient été exclus sous prétexte que leurs revendications concernaient une période trop ancienne. […]

Et pendant les 78 jours de la crise, après l’échec de l’accord du lac Meech, certains nationalistes canadiens et québécois se sont servis de la crise d’Oka pour s’attaquer mutuellement.

Le conflit territorial d’Oka a des échos dans des centaines de communautés autochtones et les Forces armées ont alors compris qu’elles auraient un terrible défi à relever si elles avaient à faire face à des centaines de crises d’Oka éparpillées sur tout le territoire canadien, en zone éloignée et à proximité d’infrastructures vitales pour l’économie canadienne.

Bien qu’avant tout un conflit territorial, des intervenants mohawks avaient intérêt à consolider leurs activités commerciales de vente de cigarettes hors taxes à des non-autochtones, activités jugées illégales par les cours de justice canadiennes. À cette époque, la société mohawk est en crise au sujet de ces activités commerciales, associées parfois à des activités illégales, même aux yeux des Mohawks ; la société mohawk est en crise aussi au sujet de l’usage d’armes à feu pour empêcher des interventions de forces policières « étrangères » considérées par une bonne partie de la population mohawk comme illégitimes et ne respectant pas leur souveraineté.

La « morale de cette histoire »

Quel sens donner à cet épisode de notre histoire ? À mon avis, on doit commencer par relever que nos institutions et notre culture politique nous ont fait éviter le pire. S’il y avait eu des dizaines ou des centaines de morts, la « réconciliation » — thème majeur de nos relations avec les Autochtones présentement — aurait été beaucoup plus ardue… Après le 11 juillet, et pendant la crise, des leaders spirituels et des médiateurs non armés autochtones ont œuvré à la discipline et à la retenue du côté des guerriers. La Sûreté du Québec a respecté alors son protocole d’intervention devant des gens armés, soit encercler et négocier, ce qu’elle n’avait pas fait le 11 juillet, selon l’enquête du coroner sur la mort du policier Marcel Lemay, qui a aussi conclu qu’elle n’aurait pas dû intervenir cette journée-là.

Les Forces armées, quant à elles, n’ont pas attaqué par surprise ; elles ont plutôt eu tendance à annoncer à l’avance les mouvements de leurs troupes, tout en donnant la directive à leurs soldats de ne pas tirer en premier et de faire usage d’un minimum de force. Manifestement, elles ont aussi négocié (secrètement) la réouverture du pont Mercier.

Deuxièmement, évitons de nous retrouver avec des mémoires collectives divergentes qui rendent impossible le dialogue entre nations. Par exemple, dans une certaine version non autochtone, impossible de cerner ce dont il est question. Un golf, un cimetière, des terres sacrées… Mais surtout, des « warriors » menaçants, illégaux et déraisonnables. L’usage du terme anglais donne un caractère étranger à ces guerriers mohawks de la région de Montréal. L’image du Sauvage qui brûle des missionnaires est remplacée par celle d’un Mohawk masqué, brandissant une arme sur une voiture renversée de la Sûreté du Québec. Dans les deux cas, la « civilisation » ou l’ordre établi sont nettement menacés.

Tandis que dans le récit historique de certains Autochtones, une barricade « pacifique » arrête des pilleurs de tombes qui s’attaquent à un cimetière et à des terres sacrées, tous les moyens pacifiques et juridiques ont été épuisés et il ne reste plus que des armes pour se défendre contre ces colons blancs d’Amérique. Rien n’a changé et rien ne changera jamais. Or, ce matin-là, des Mohawks décident de faire usage d’armes à feu si cela devient nécessaire, selon eux, afin de se protéger, par légitime défense. (Une quarantaine d’entre eux n’ont pas été reconnus coupables de « port d’armes dans un dessein dangereux ».) D’autres quittent la barricade, en désaccord avec cette position.

Afin de mieux participer à construire nos mémoires collectives respectives, les enseignants ne doivent pas faire abstraction du litige parmi les Mohawks quant à l’armement progressif de Mohawks à la barricade. Chez ceux-ci, divers points de vue se confrontent, tout comme dans la société québécoise. Ainsi, il importe pour l’enseignant de rappeler le blâme qu’adresse le coroner à la SQ d’avoir pris la décision d’intervenir de cette façon à Oka. Pourquoi, du côté mohawk, affirme-t-on que les négociations ne sont pas honnêtes ? Pourquoi conclure que l’opposition pacifique, y compris la désobéissance civile, ne suffit plus ?

