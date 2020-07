Et la liberté d’expression, elle?

Encore une fois, des notions de droit s’immiscent dans le débat entourant les dénonciations publiques, parfois maladroitement. Rapidement, le spectre de la diffamation et de l’atteinte à la réputation est brandi, souvent avec comme objectifs non seulement de faire taire celles dont la parole se libère, mais aussi de mettre fin à une discussion qui dérange.

Les mouvements #AgressionNonDénoncée, #MeToo et la présente vague ont en commun qu’elles font éclater dans la sphère publique un vécu souvent confiné à la bulle privée, avec l’inconfort et les remises en question, pourtant nécessaires, qui s’y rattachent. Une mauvaise compréhension de telles notions de droit ne peut donc que nuire à notre avancement. Ces notions doivent être recadrées adéquatement afin qu’elles s’inscrivent de manière appropriée dans un débat sociétal fondamental. Parler d’une situation vécue, même si elle implique une autre personne, ne constitue pas, en soi, de la diffamation. Cette information doit être analysée rigoureusement en fonction des critères décrits ci-dessous et des faits propres à chaque cas.

Alors que la liberté d’expression est souvent évoquée par moult chroniqueurs pour défendre leur droit de tout dire et de rire de tout, elle disparaît soudainement de la discussion dans le contexte des dénonciations publiques. Pourtant, le droit à la réputation et à la vie privée ainsi que la liberté d’expression sont intrinsèquement liés. La liberté d’expression est protégée par notre Charte canadienne des droits et libertés. Évidemment, elle n’est pas absolue. Elle est, entre autres, limitée par le droit à la réputation, enchâssé dans la Charte québécoise des droits et libertés, dont découle le droit en matière de diffamation. Or, contrairement à ce que semblent conclure trop rapidement certains intervenants et tel que cela est indiqué par la Cour suprême du Canada, les règles qui encadrent la diffamation n’interdisent pas aux gens de s’exprimer, mais prévoient plutôt que, si l’expression porte atteinte à la réputation d’autrui, il se peut que la personne doive réparer le tort causé advenant une faute.

Diffamation

La diffamation constitue une faute en droit civil québécois. Celle-ci peut prendre trois formes : (1) lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers en les sachant faux, par méchanceté et avec l’intention de nuire, (2) lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables alors qu’elle devrait les savoir fausses et (3) lorsqu’une personne tient, sans justes motifs, des propos désagréables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. Le préjudice qui définit la diffamation est l’atteinte à la réputation. Dans notre droit, l’atteinte à la réputation est appréciée objectivement, c’est-à-dire en se référant au point de vue du citoyen ordinaire. En effet, un préjudice doit résulter des énoncés diffamatoires, et un lien causal doit les unir.

Par ailleurs, en 2009, la Cour suprême du Canada a modifié le droit afin d’accorder une plus grande place à la liberté d’expression par rapport au droit à la réputation. Elle décelait un déséquilibre qui accordait trop de poids à la protection de la réputation, ce qui risquait de paralyser la divulgation d’informations nécessaires sur des questions d’intérêt public. Les médias ont maintenant à leur disposition un moyen de défense qui leur permet de diffuser, en respectant certains critères, des déclarations qui peuvent se révéler, mais dont l’intérêt public ne réside pas dans leur véracité, mais plutôt dans leur existence. Fondamentalement, le public a le droit de savoir que de telles déclarations sont faites, indépendamment de leur véracité ou de leur fausseté.

Il est à noter que cet arrêt traite de la répétition d’informations par des médias, et non pas de particuliers s’exprimant sur les réseaux sociaux. Le droit étant ce qu’il est, on ne peut pas juger de manière généralisée le caractère diffamatoire de l’ensemble des dénonciations publiques des derniers jours. Elles revêtent chacune leurs particularités. Par exemple, la diffusion de listes de noms sans contextualisation sur les réseaux sociaux soulève des questionnements importants, qu’on ne pourrait pas nécessairement justifier en évoquant la liberté d’expression. Néanmoins, le concept de diffamation nécessite une conciliation entre le droit à la protection de la réputation avec celui de la liberté d’expression, dont le point d’intersection varie en fonction de l’évolution de la société. Ainsi, avant d’étouffer un débat important en invoquant la diffamation, il faudrait redonner du poids à la liberté d’expression et à ses fondements dans la discussion actuelle sur les dénonciations des violences sexuelles, puisqu’elle est essentielle pour que les décisions sociétales reflètent les aspirations de l’ensemble des membres de notre société. C’est exactement ce qui est en jeu, présentement. Cette vague de dénonciations et les messages qu’elle porte doivent être analysés en fonction de la liberté d’expression qui, a priori, les protège.

Tribunal populaire

Certains voient dans les dénonciations publiques une forme de tribunal populaire à proscrire. Or, s’arrêter à ce constat efface la révélation des failles et des besoins en matière de rééducation et d’écoute, de protection d’autres victimes potentielles, d’accès à de l’aide psychologique, d’efforts pour continuer d’améliorer le traitement des violences sexuelles, mais aussi pour communiquer les avancées qui ont été faites aux victimes afin qu’elles aient confiance en nos instances et en la justice. Même si je crois qu’on évolue malgré tout vers une société plus juste, il n’en demeure pas moins qu’à travers ces cris du cœur, une forme de désaveu d’une partie de la population envers nos instances judiciaires persiste.

Et si ces questions fondamentales soulevées par les dénonciations publiques ne constituent pas le type de débat vigoureux que la liberté d’expression nous permet d’avoir en tant que société, on en revient à choisir une liberté d’expression qui ne protège que l’expression avec laquelle on est à l’aise, en se cachant derrière un concept vaseux de la diffamation pour l’éviter. Et ça, c’est nuisible à notre État de droit.