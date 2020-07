Un retour en classe plus complexe qu’il n’y paraît

Lettre adressée au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge

Nous avons tenté de concilier les conditions de retour en classe proposées par la Direction de la santé publique et votre ministère avec la réalité de l’exercice de notre profession d’enseignants. Malheureusement, plusieurs aspects posent des problèmes non seulement d’organisation physique, mais aussi pédagogiques. Nous avons réuni toute l’équipe — direction, enseignants, employés de soutien et professionnels — afin de trouver des solutions créatives qui nous permettront de donner un service de qualité tout en préservant la santé physique et psychologique de chacun. Voici donc le fruit de notre réflexion.

Le concept de famille ou de bulle vient nuire à la gestion délicate d’un groupe d’élèves du secondaire. C’est une clientèle qui se transforme au cours d’une année. Des conflits pourraient surgir à l’intérieur d’une famille, même si nous en avons soigneusement choisi les membres. Nous devrons inévitablement revoir la composition de ces sous-groupes périodiquement. Nous préférerions plutôt considérer le groupe entier comme la famille. Cela donnerait toute la latitude nécessaire à l’enseignant pour gérer l’évolution individuelle de ses élèves. Notons, par ailleurs, que la très vaste majorité de nos locaux permettent le respect de la distanciation physique entre les élèves, si les bureaux sont disposés en rangées plutôt qu’en îlots comme vous le proposez.

Si nous devions maintenir le concept de famille tel qu’il est proposé, nous devrions regrouper dans un même sous-groupe les élèves qui ont droit à des services d’orthopédagogie afin d’optimiser le temps du personnel, ce qui les désignerait à tous comme des élèves en difficulté et nuirait ainsi à leur estime personnelle. Nos collègues orthopédagogues proposent donc de maintenir les locaux qui leur sont déjà alloués et qui pourraient facilement être réaménagés. Ils y fournissent un suivi individualisé des élèves selon leurs besoins et leur offrent un environnement rassurant et stimulant.

Comme vous le savez, un enseignant s’approprie son local, le personnalise, le décore à sa couleur et selon sa matière. Plusieurs enseignants y préparent leurs cours, y font leurs corrections, y rencontrent des élèves. Il n’y a qu’à circuler dans une école pour constater que chaque classe est un milieu différent, particulier, qui prédispose souvent l’élève à aborder la matière enseignée.

Par opposition, si on doit circuler entre les locaux, un temps précieux sera consacré au déplacement et à la mise en place du cours. Nous devrons installer notre matériel, espérer qu’il n’y aura aucun pépin informatique… Imaginez l’enseignant de sciences qui doit transporter tout le matériel d’une démonstration qui ne remplacera jamais une véritable expérimentation. Cela nuira à notre enseignement et à l’accueil de nos élèves, ce moment qui nous permet d’établir et de maintenir un lien significatif avec eux.

Nous croyons qu’il est possible d’accueillir des élèves provenant de différentes « familles » dans nos locaux sans mettre en danger la santé de quiconque. En installant un distributeur de gel désinfectant à l’entrée, en plaçant les pupitres à une distance convenable et en rendant l’élève responsable de la désinfection de son espace de travail à la fin du cours, nous réalisons plusieurs objectifs, non seulement sanitaires, mais aussi pédagogiques. L’élève devient plus autonome et il est fier de contribuer à l’effort collectif. Par-dessus tout, il bénéficie d’un milieu de classe stimulant, pensé pour la matière enseignée et d’un enseignant en plein contrôle de son environnement de travail.

À ce titre, il nous semble primordial que les groupes d’adaptation scolaire conservent leurs locaux, qui ont été pensés et aménagés en fonction des particularités de cette clientèle.

Par ailleurs, nous considérons qu’il est inutile de consacrer de précieuses ressources à des réaménagements physiques lourds, de surcroît temporaires, comme le déménagement de casiers près des locaux assignés aux familles. Ne serait-il pas préférable de laisser les casiers où ils sont et d’habituer les élèves au port du couvre-visage lorsque la distanciation n’est pas possible, comme partout dans la société ? Nous pourrions également instaurer un sens de circulation dans les couloirs et les escaliers afin d’éviter les croisements et de faciliter la distanciation.

Nous tenons également à souligner que le changement de décor pour les élèves ayant besoin de plus d’action, notamment nos garçons, leur fera le plus grand bien et favorisera leur réussite.

En terminant, nous reconnaissons que la santé de tous est la priorité. Le retour en classe pour tous, bien qu’également prioritaire, est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Toutes les subtilités de notre réalité ne se reflètent malheureusement pas dans les normes établies par la Direction de la santé publique et votre ministère. Nous vous proposons ici des compromis honnêtes qui respectent la balance des inconvénients. Comme équipe-école, nous tenons à ce que nos élèves développent de bonnes habitudes sanitaires et apprennent à se protéger et à protéger les autres, habitudes qu’ils pourront transmettre dans notre communauté. Nous désirons exercer notre profession dans les meilleures conditions sanitaires et pédagogiques possible pour nous, mais surtout pour nos élèves, qui sont au centre de nos préoccupations.

D’ici notre retour en classe, nous espérons que vous aurez considéré notre réflexion.

* L’équipe-école de la polyvalente Mgr Sévigny de Chandler : Mylène Parisé, Luc Gagnon, Pascale Fortin, Zian Bernatchez, Karine Denis, Raphael Larocque, Caroline Nadeau, Annie Lebrasseur, Julie Keighan, Sonia Cyr, Véronique Roussy, Nancy Dubé, Gabrielle Ferguson, Marie-Ève Gariépy, Véronique Albert, Marilyn Moreau, Martin Castilloux, Patrick Rehel, Tony Langlois, Marco Albert, José Lelièvre, Mathieu Cyr, Daniel Lambert, Marie-Michèle Charland, Louise David.