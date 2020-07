Les leçons de la crise d’Oka

Il y a 30 ans éclatait l’une des plus importantes crises que le Québec moderne ait connues, la crise d’Oka. Cette crise s’étala sur plus de 128 jours de conflit : routes et pont bloqués, mobilisation d’une centaine de policiers, intervention de l’armée canadienne. Ces événements ont fortement secoué le Québec et ont eu des répercussions à l’échelle mondiale.

Trois décennies plus tard, il y a lieu de s’interroger sur les conséquences de cette crise et, surtout, sur les leçons que nous en avons tirées… ou pas.

A-t-on cherché à comprendre les raisons de cette crise, pour en éviter d’autres ?

La crise d’Oka a été l’élément déclencheur de la mise sur pied de l’une des plus importantes commissions d’enquête de l’histoire du Canada, la Commission royale sur les peuples autochtones, qui s’est échelonnée de 1991 à 1996, et qui a recueilli plus de 2000 témoignages et produit plus de 350 rapports sur différentes questions concernant les peuples autochtones. Son rapport final, composé de cinq volumes, comprend plus de 4000 pages et 400 recommandations.

La principale conclusion du rapport de la Commission est la nécessité d’une restructuration complète des relations entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones du Canada. Malheureusement, la majorité des recommandations n’ont toujours pas été appliquées. Elles demeurent cependant pertinentes, puisque leur application demeure nécessaire encore aujourd’hui. Ces recommandations ont d’ailleurs trouvé écho dans d’autres commissions et enquêtes ayant été produites depuis, dont la Commission de vérité et réconciliation (2015) et l’Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées (2017).

A-t-on réglé la question des revendications territoriales des Mohawks de Kanesatake ?

Étonnamment, 30 ans n’ont pas suffi à régler le grief territorial au cœur de la crise d’Oka. Comme avenue de solution, un propriétaire de terrain dont une parcelle a été au cœur de la crise en 1990 a proposé de faire don de celle-ci à la communauté mohawk en 2019. Avant même que le projet ne soit présenté à la population de Kanesatake, le maire d’Oka s’y est publiquement opposé en utilisant des propos racistes, qui ont été fortement et publiquement condamnés par le grand chef Serge Otsi Simon. Ce dernier dénonce le gouvernement fédéral pour sa négligence à sortir de cette impasse causée par une question qui aurait dû être réglée depuis bien longtemps. À ce jour, l’impasse persiste toujours sur le statut des territoires des Mohawks de Kanesatake.

Pour le grand chef de Kanesatake, la méconnaissance des Québécois de la réalité et de l’histoire des Premières Nations représente une partie importante du problème. La complexité des enjeux, notamment par le fait du morcellement des territoires mohawks dans un secteur largement habité par des « tiers » allochtones, en est une autre. Comme le disait Sénèque : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »

Une nouvelle « crise d’Oka » pourrait-elle se produire ?

En théorie, dans la mesure où la question du territoire n’est toujours pas réglée et où des tensions subsistent entre la Ville d’Oka et Kanesatake, on pourrait craindre qu’une « crise d’Oka 2.0 » soit possible. Les risques qu’une nouvelle crise prenne l’ampleur de celle connue en 1990 sont toutefois pratiquement nuls.

En effet, la principale leçon apprise par les gouvernements depuis 1990 est de ne pas faire intervenir la police sur le lieu d’un blocage autochtone dès son apparition. On l’a vu lors des blocages ferroviaires du mois de février dernier en soutien à la nation wet’suwet’en, les gouvernements cherchent maintenant une voie de sortie pacifique par la négociation plutôt que de faire l’usage de la force policière ou des tribunaux.

Dans cette position, il y a aussi une meilleure compréhension des droits des Autochtones et de leurs revendications territoriales. Depuis 1990, la Cour suprême a adopté plusieurs décisions qui viennent reconnaître ces droits ancestraux, et l’obligation des gouvernements de les respecter.

En outre, les communautés elles-mêmes ne veulent pas d’une nouvelle crise. Kanesatake et Kahnawake ont subi un traumatisme très important lors de cette crise, et leurs membres en subissent encore aujourd’hui les conséquences. De plus, les liens entre ces communautés et les allochtones se sont grandement développés, surtout en raison des activités commerciales qui amènent une clientèle non autochtone dans ces communautés. Même le grand chef Simon l’a écrit dans une lettre d’opinion publiée à l’été 2019 : « Les Mohawks de Kanesatake n’ont aucunement l’intention de revivre une crise. Nous ne sommes pas pour la guerre. Nous recherchons la paix et la cohabitation harmonieuse. » Encourageant, non ?

Peut-on passer à autre chose et tourner la page sur les revendications territoriales ?

Non. Ces revendications ne visent pas l’octroi de nouveaux droits. Les revendications autochtones sont des griefs liés au fait que l’on ne reconnaît pas des droits qui existent déjà. Ce que les peuples autochtones, qui n’ont jamais abandonné leurs intérêts sur le territoire (un grand nombre de communautés au Québec), demandent, c’est une reconnaissance juste de leurs droits ancestraux.

Mais les choses s’améliorent, non ?

En 30 ans, la situation s’est certes améliorée, mais il reste encore beaucoup à faire, et pas seulement avec les Mohawks. En effet, de nombreuses autres Premières Nations ont aussi des réclamations toujours en suspens. Je pense particulièrement aux Attikameks et aux Innus, dont les négociations en vue de conclure un traité durent depuis plus de 40 ans.

En ce 30e anniversaire de la tristement célèbre crise d’Oka, rappelons-nous que la réconciliation que le gouvernement dit souhaiter avec les nations autochtones passe par la reconnaissance des droits territoriaux, notamment. Souhaitons qu’il ne s’écoule pas trois autres décennies avant que les enjeux de Kanesatake soient réglés.