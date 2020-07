Des inquiétudes sur le mode de gestion en santé et en éducation

Depuis la mi-mars, j’observe les impairs de notre système de santé dans le cadre de la pandémie, notamment le désastre des décès dans les résidences de personnes âgées.

Dans chaque région, il y a un ou des CISSS (Centre intégré de santé et services sociaux) ou CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux). Essayez de savoir ce qui se passe en santé dans votre région : impossible, car ce sont des boîtes sclérosées, fermées.

Aucun membre du conseil d’administration n’est élu par la population. On y trouve, en particulier, des représentants du personnel actifs en santé, nommés par leurs pairs. Il ne s’agit pas de remettre en question les compétences des gens, qui y siègent, mais la formule.

J’entendais récemment quelqu’un se questionner : « Comment se fait-il que la situation du manque criant de préposés, dans les CHSLD, n’a pas été soulevée sur la place publique, auparavant ? Administrer, c’est prévoir ? ». Le chroniqueur Michel David écrivait, récemment : « Les CISSS et les CIUSSS, devenus un symbole de lourdeur bureaucratique, ont été désignés comme la principale cause de l’incapacité du réseau à mieux y réagir. »

Or, c’est le même modèle qui gère maintenant le système scolaire, chez les francophones : le Centre de services scolaire (CSS). Je comprends parfaitement les anglophones d’avoir tenu tête pour conserver le contrôle de leurs écoles et maintenir les élections scolaires.

Imaginez que, dans votre municipalité, seul le directeur général, soit un employé, puisse aller sur la place publique et que ce directeur général soit nommé par le ministre. Et que, dans votre conseil municipal, il y ait des représentants des employés nommés par ceux-ci. Et que personne ne soit élu par la population.

Oui, il y avait un déficit démocratique au scolaire. Selon moi, il suffisait de placer les élections scolaires en même temps que les municipales ou les provinciales, pour améliorer la participation, et maintenir le « no taxation without representation ». Je pense, aussi, qu’il était possible de décentraliser davantage la gestion des écoles dans le cadre des commissions scolaires.

Manque de transparence

Actuellement, si je veux savoir ce qui se passe dans les écoles, je dois communiquer avec la directrice générale de mon ex-commission scolaire, nommée par le ministre et seule personne pouvant aller sur la place publique pour l’organisation.

Il n’y a pas de contre-pouvoir en santé, et il n’y en a plus au scolaire chez les francophones. Au moment du projet de loi sur la laïcité, la Commission scolaire de Montréal a clairement manifesté son opposition. Sur le plan démocratique, c’était très sain, même si je ne partageais pas cette opinion. Le ministre Roberge disait que les commissaires faisaient de la politique, mais c’était justement leur rôle de ne pas être des béni-oui-oui.

Déclaration du ministre de l’Éducation, en février 2020, au moment de l’adoption de la loi annonçant, sous bâillon, la fin des commissaires d’école élus : « Les enseignants, les professionnels, les directions d’école vont enfin pouvoir prendre des décisions et orienter mieux les services au bénéfice des élèves, parce que c’est pour eux autres qu’on travaille. » Or, c’est exactement cette philosophie qui a mené à la création des CISSS et des CIUSSS, qui gèrent la santé dans votre région. Comme si les ex-commissaires d’école étaient des personnes désincarnées !

La disparition des commissaires élus se fait déjà sentir. Actuellement, dans le désordre lié à la pandémie, les parents n’ont personne à qui se référer. Le commissaire d’école était, en quelque sorte, l’équivalent du conseiller municipal dans le quartier. Soit la personne de référence pour obtenir de l’information ou transmettre les doléances ou les questions. Ainsi que le président, soit un élu. C’est fini cela, maintenant !

Oui, je suis inquiet et très déçu ! Et pour la santé et pour le scolaire ! Il faudrait que les membres des CISSS et des CIUSSS soient élus et qu’ils aient des comptes à rendre ; et que le président ÉLU démocratiquement de ces organismes soit le seul à intervenir sur la place publique, et non pas un employé nommé par le ministre, soit le directeur général.

Les gens vont se rendre compte assez vite de la lourdeur actuelle dans la gestion des écoles primaires et secondaires. Essayez de savoir ce qui se passe dans le Centre de services scolaire chez vous.