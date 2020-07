Comment le Canada peut aider Hong Kong

Si vous ne le saviez pas déjà, Hong Kong n’est plus. Bien sûr, la plus grande et plus populeuse région administrative spéciale de Chine existe toujours, mais elle est moins « spéciale » qu’elle ne l’était il y a quelques jours à peine. Effectivement, ce phare de liberté dans un océan de totalitarisme s’est un peu éteint mardi dernier avec la promulgation par Pékin de la très controversée Loi sur la sécurité nationale. Ces effets ont été ressentis dès mercredi avec l’arrestation de plusieurs centaines de personnes lors du 23e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Les médias rapportent que des milliers de Hongkongais s’affairent frénétiquement à purger leurs médias sociaux de tout message critique à l’égard des autorités chinoises et un grand nombre d’entre eux envisage d’immigrer vers Taiwan ou le Royaume-Uni.

Devant une atteinte aux droits fondamentaux aussi frontale et incontestable, il aurait pu paraître évident que le Conseil des droits de l’homme des Nations unies prendrait position en faveur de Hong Kong. Or, la situation est tout autre. Effectivement, deux déclarations distinctes ont été diffusées.

La première, signée par l’ambassadeur du Royaume-Uni à l’ONU, basé à Genève, est appuyée par 27 États, dont le Canada. Elle condamne sévèrement la promulgation de la Loi sur la sécurité nationale, notant au passage qu’elle viole le droit international, la Déclaration commune sino-britannique sur la Question de Hong Kong et le principe « d’un pays, deux systèmes ». On y mentionne aussi que cette déclaration s’inscrit dans le cadre de préoccupations plus larges quant aux agissements de la Chine, notamment l’emprisonnement arbitraire de millions d’Ouïghours et d’autres minorités dans la région de Xinjiang.

La deuxième, préparée par Cuba et signée par 52 États, défend le droit de la Chine d’adopter ses propres règles et stipule que, tant que celles-ci s’inscrivent dans une perspective de sécurité nationale, il ne s’agit pas d’une question de droits de la personne. Enfin, pour couronner le tout, la déclaration conclut que les 53 signataires sont convaincus que l’adoption de cette nouvelle loi assurera la prospérité et la stabilité de Hong Kong. Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a publié sur son site Web un résumé de la déclaration coiffée du titre « 52 pays saluent l’adoption par la Chine d’une loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong ».

Il ressort clairement de ces deux déclarations que les démocraties libérales ne gouvernent pas à l’ONU. Au contraire, le Canada et les autres États libres y sont l’opposition officielle. Cela choque encore plus lorsque des pays illibéraux et autoritaires, comme Cuba, l’Arabie saoudite et la Turquie, dictent la position majoritaire du, répétons-le, Conseil des droits de l’homme.

Pistes de solutions

Maintenant que nous savons que la Chine ne reculera pas et que l’ONU ne sera probablement d’aucun secours, le Canada devrait envisager certaines pistes de solution qui sont à sa portée.

En premier lieu, comme Taiwan, le Royaume-Uni et l’Australie, le Canada doit faire plus pour accueillir les milliers de réfugiés hongkongais qui frapperont bientôt à sa porte. Comme nous avons accueilli plus de 25 000 Syriens pour des raisons humanitaires, il me semble que nous devrions accepter au moins autant de citoyens de Hong Kong.

Deuxièmement, nous devrions utiliser nos multiples zones d’influence pour dénoncer les agissements du gouvernement chinois, dont le G7, le G20, le Commonwealth et, plus important encore, l’OTAN. À cet égard, le Canada devrait instituer une réflexion sérieuse quant à la place de la Chine parmi les États du G20, comme nous l’avons fait avec le G8 et la Russie lorsque cette dernière a envahi et annexé la Crimée.

Enfin, le Canada devrait ressusciter le concept de Ligue des démocraties au sein de l’ONU. Effectivement, plus de 60 États dans le monde se qualifient facilement de pays démocratiques. Il ne s’agit pas de quitter l’ONU et de fonder une organisation parallèle ou concurrente, mais bien un regroupement avec un programme commun qui déploierait des efforts concertés au sein des différentes instances de l’ONU et servirait de contrepoids aux pays non démocratiques. L’existence d’un tel groupe pourrait aussi enfin régler de nombreuses crises humanitaires victimes de la paralysie au Conseil de sécurité causée par l’existence de droits de veto en faveur, justement, de la Chine et de la Russie.