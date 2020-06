On ne peut pas refaire l’histoire

Quand l’Union soviétique s’est effondrée, j’ai eu envie d’applaudir en voyant les Russes jeter à terre les statues de Staline. Quand Saddam Hussein a été chassé du pouvoir, cela m’a fait du bien de voir les Irakiens déboulonner sa statue et la renverser. Mais ôter celle de James McGill, qui légua une partie de sa fortune et un terrain de près de 20 hectares pour fonder l’université qui porte son nom ? S’il fallait éradiquer tout souvenir d’anciens propriétaires et trafiquants d’esclaves, on ne s’arrêterait plus !

On pourrait commencer par démolir les totems de quelques tribus de Colombie-Britannique. Elles partaient autrefois en expédition guerrière contre des tribus plus faibles et plus pauvres pour prendre des esclaves, traitant les êtres humains comme de la marchandise. D’ordinaire, on tuait les hommes capturés pendant ces expéditions, ne vendant que les femmes et les enfants, et, lorsque leur propriétaire mourait, ses esclaves étaient généralement sacrifiés pour continuer de servir leur maître dans l’autre monde.

Pour remonter près de 4000 ans en arrière, on pourrait demander au Musée du Louvre d’effacer du Code de Hammurabi, l’un des premiers textes de loi de l’histoire, tous les articles faisant référence à l’esclavage, car, hélas, l’esclavage a existé partout, tout au long de l’histoire et sans doute de la préhistoire. Et je pourrais continuer avec des centaines d’autres exemples…

Oui, les traites négrières furent un crime, plusieurs nations européennes extrayant de l’Afrique une moyenne de 20 000 esclaves par an, ce qui, pendant les cinq siècles que durèrent ces traites, représente un affreux total de 10 millions d’êtres humains, la majorité vendus dans les Antilles et au Brésil, et 3 % environ vendus dans les colonies britanniques d’Amérique du Nord, qui devinrent les États-Unis en 1776.

Il ne faut pas oublier cependant que les Européens se contentaient d’acheter ces esclaves aux rois nègres des côtes africaines, notamment sur ce que l’on a appelé depuis la Côte des Esclaves, les côtes du Bénin, du Togo et d’une partie du Nigeria, où l’on trouvait les ports négriers les plus actifs. Mais ce sont les roitelets nègres qui allaient faire des razzias à l’intérieur de l’Afrique, attaquaient les villages, emmenaient hommes, femmes et enfants, les échangeant aux négriers blancs contre armes, chevaux, tissus, etc., tout en gardant des esclaves pour les revendre sur les marchés intérieurs. On estime que, pendant les cinq siècles que durèrent les traites négrières, près de 15 millions de Noirs furent esclaves d’autres Noirs en Afrique.

Dans les pays à majorité chrétienne, l’esclavage fut aboli, en théorie, lors du Congrès de Vienne en 1815. Dans la pratique, il ne fut définitivement aboli, par la France par exemple, que lors de la révolution de 1848. Il ne fut aboli en Arabie saoudite qu’en 1962, au sultanat d’Oman qu’en 1970, en Mauritanie, seulement en 1981, l’esclavage étant hélas une pratique qui subsiste toujours dans ce pays africain. Et je pourrais continuer ainsi pendant des pages et des pages.

Toute l’histoire montre que, quelle que soit la race (si ce terme peut être vraiment défini), quelle que soit la couleur de la peau (et Dieu sait s’il y a des dizaines de nuances de couleur de peau), quelle que soit la religion, il y a toujours eu du racisme, des Blancs contre les Blancs (les nazis contre les Juifs par exemple), des Noirs contre les Noirs (en Afrique du Sud, ces derniers temps, par exemple), des Jaunes contre les Jaunes (les massacres de Nankin par les Japonais contre les Chinois, par exemple), et des Blancs contre les Noirs et les Jaunes, et des Jaunes contre les Noirs et les Blancs, etc.

On ne peut pas refaire l’histoire et on ne doit pas juger les événements du passé au crible de la morale actuelle. Laissons tranquille la statue de James McGill, essayons plutôt d’éradiquer le racisme en établissant la justice ; n’écoutons jamais ceux qui prônent « la loi et l’ordre » ; lorsque règne la justice, la loi et l’ordre sont donnés par surcroît.