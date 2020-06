Préposé aux bénéficiaires, une dénomination à revoir

La pandémie a le mérite d’avoir mis en lumière l’importance du travail du personnel soignant dans les différentes strates des métiers, notamment celui qui consiste à assister et à accompagner des personnes non autonomes en s’occupant de leurs besoins vitaux, métier que l’on nomme au Québec « préposé aux bénéficiaires ». Un virus invisible a soudainement rendu visible leur travail, révélant l’interdépendance intrinsèque à la condition humaine.

Les anges gardiens se sont tout à coup incarnés dans l’espace public avec des corps et des voix : des corps, majoritairement féminins et à la peau fréquemment foncée, qui ont donné une image concrète des tâches quotidiennes procurant respect et dignité à des personnes vulnérables ; des voix pour témoigner des conditions de travail délétères dans lesquelles s’effectuaient ces tâches, particulièrement dans les CHSLD et les résidences pour aînés. Des milliers de Québécois ont ainsi été sensibilisés à leur travail, peu rémunéré mais désormais qualifié d’essentiel, ainsi qu’à l’utilité de tous ces métiers ordinairement invisibles qui forment néanmoins la trame continue de la vie quotidienne permettant de « maintenir, perpétuer et réparer notre monde » (Joan Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care, La Découverte, 1993).

La crise actuelle en a amené plusieurs à s’interroger sur les valeurs sous-jacentes à notre modèle de société basé sur l’individualisme performant et à accorder davantage de considération à ce qui relève d’une perspective plus relationnelle de l’existence humaine, notamment celle des soins prodigués à « nos aînés ». L’heure de la reconnaissance et du reclassement salarial semble avoir enfin sonné !

Alors que la vulnérabilité et le « prendre soin » (care) se retrouvent sous les projecteurs et qu’une campagne de recrutement bat son plein, ne serait-il pas opportun que cette reconnaissance professionnelle s’accompagne d’un changement d’appellation de cet emploi afin de remplacer le titre froid et technocratique de « préposé aux bénéficiaires » par quelque chose de plus incarné et explicitement en lien avec les soins associés au maintien de la vie ? Camus disait que mal nommer les choses, c’était ajouter au malheur du monde. La langue est aussi un moyen de rendre visible une réalité, pensons par exemple au mot féminicide qui vient de faire son entrée dans le dictionnaire.

En France, c’est le titre aide-soignant qui est utilisé pour désigner cet emploi, un titre plus empreint d’humanité que celui de préposé aux bénéficiaires. D’ailleurs, pour la première fois dans l’histoire de ce pays, Caroline Fiat, une aide-soignante, a été élue députée à l’Assemblée nationale (La France insoumise), donnant ainsi une voix à ces métiers de l’ombre. Dans une discussion récemment sur ce sujet avec des amies, certaines y sont aussi allées de suggestions complémentaires, comme préposé aux soins de vie, gardien des fragiles, aide ou accompagnateur de vie… La vie, n’est-ce pas ce qui a été oublié par la cadence et l’optimisation du Lean Management qui a sévi ces dernières années, entre autres dans les CHSLD ? Dans les prochaines semaines, 10 000 Québécois et Québécoises qui ont répondu à l’appel du premier ministre entameront une nouvelle carrière auprès des aînés vulnérables. Ne devrions-nous pas profiter de ce contexte exceptionnel pour faire un pas de plus dans la reconnaissance de leur métier et des compétences qu’il sous-tend en trouvant une nouvelle expression pour les qualifier ? Une dénomination qui rende justice au travail de ces personnes et à l’humanité de leur tâche ?