Débattre de bonne foi pour faire avancer la science et la société

Un projet de Mila est au cœur des discussions sur le choix d’une application de suivi de la COVID-19. Depuis quelques semaines, cela a soulevé de nombreux débats sur les avantages et les inconvénients de différentes approches, ainsi que sur les meilleures façons de protéger les données et la vie privée des citoyens en ces temps de crise.

Les avis sur le cadre de gouvernance et d’imputabilité sont partagés. Certains pensent que l’État devrait être le seul à gérer ces données. D’autres (comme nous) croient qu’il convient plutôt de privilégier la création d’organismes indépendants. De façon unanime, nous nous entendons sur l’importance fondamentale de protéger ces données pour qu’elles ne soient pas utilisées à des fins commerciales et ne servent pas les intérêts d’entreprises privées.

Rappelons que Mila a lancé le développement de cette application à l’invitation du gouvernement fédéral, qui a financé plusieurs projets de recherche afin d’explorer rapidement des solutions concrètes aux problèmes urgents découlant de la COVID-19. Nous avions le désir de contribuer, par notre savoir scientifique, à la création de nouveaux outils, en collaboration avec les autorités de la santé publique responsables de gérer cette crise au quotidien.

Quoi qu’il en soit, la décision appartient au gouvernement. Et peu importe son choix, il ne fait aucun doute qu’il indiquera les balises qui encadreront le déploiement d’une telle application.

Le projet COVI a été proposé avec la création d’un organisme indépendant, dont la gestion serait confiée à des acteurs de la société civile et à des experts académiques qui incarnent la rigueur et le sens de la protection des droits et des libertés du public. La gouvernance garantit que les données ne pourraient jamais être partagées avec un organisme privé — et encore moins utilisées à des fins commerciales — et qu’elles seraient toutes détruites après la pandémie. C’est dans cette perspective que Louise Arbour et Louise Otis se sont jointes au projet, respectivement à titre de présidente honoraire de COVI Canada et de présidente de son conseil d’administration, avec le mandat de compléter l’équipe et la structure de gestion des données, si le gouvernement décidait de déployer l’application COVI.

Que l’on soit en désaccord avec notre vision et que l’on veuille en débattre, très bien. Mieux, en tant que chercheurs, nous croyons que ces questionnements sont nécessaires pour exprimer des préoccupations légitimes et pour que les inquiétudes des citoyens puissent être prises en compte.

Mais nous nous étonnons du ton et des sous-entendus glissés dans les textes de Fabien Deglise à ce sujet. En parlant d’une « structure opaque », en présentant des erreurs de fait sur le contenu de l’application (qui n’aura aucun accès « au dossier médical » ni aux données de « géolocalisation » des utilisateurs) ou en laissant croire que l’on chercherait à « vendre » ces informations et que le « secteur privé pourrait en bénéficier », il ne se penche pas du tout sur les faits ; il met en doute les intentions et la probité de Mila et de ses chercheurs. C’est d’autant plus surprenant qu’il n’est pas dans les habitudes du Devoir de faire des procès d’intention au lieu de se concentrer sur les questions de fond.

En ce qui nous concerne, les chercheurs de Mila vont poursuivre leurs multiples projets et leurs réflexions en souhaitant que les échanges soient constructifs et qu’ils contribuent à favoriser une culture de l’innovation, de la science et de l’interdisciplinarité, en intégrant tous les paramètres de protection des données et de la vie privée.

Réponse du journaliste

Il me semble opportuniste de réduire à de simples « sous-entendus » des critiques pourtant fortes, documentées et éclairées portées sur la place publique et dans les pages du Devoir par un large panel d’experts, du monde universitaire et d’ailleurs, depuis plusieurs semaines face à l’application COVI de Mila. Les analyses négatives qui circulent actuellement sur cette application de suivi dans les coulisses des gouvernements ne relèvent pas non plus du procès d’intention, mais soulèvent plutôt des questions fondamentales et des préoccupations légitimes sur un cadre technologique et légal dont le caractère discutable ne devrait certainement pas être occulté par l’urgence de la situation pandémique en cours. Et ce, particulièrement au regard de l’efficacité bien faible de ces outils de suivi à travers le monde.

Fabien Deglise