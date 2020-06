Sommes-nous qui nous croyons être?

Nous, les Québécois, sommes accueillants, chaleureux, drôles et portés sur la fête — le fameux sang latin. C’est du moins avec de tels clichés que nous nous décrivons quand nous parlons entre nous de qui nous pensons être, « nous », les membres de la « majorité fondatrice » (d’origine canadienne-française), comme nous a désignés Gérard Bouchard. Quand des voix affirment qu’il y a du racisme systémique au Québec, nous nous braquons. Nous ? Les industrieux de la Beauce, les valeureux marins de la Gaspésie et des Îles, les Bleuets bioniques du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les artistes de partout qui rayonnent sur la planète ?

Au lieu de nous poser la question à nous-mêmes, il faut chercher la réponse chez les Autres, car nous sommes partiaux. Quand les Noirs nous racontent que leurs parents ont tous une discussion avec leurs enfants pour leur enseigner le bon comportement à adopter avec la police pour ne pas avoir d’ennuis, il y a là un « système familial » qui vaut la peine d’être mieux compris. En d’autres mots, il faut s’intéresser aux perceptions que les citoyens qui ne font pas partie de la majorité fondatrice ont de cette majorité dans son ensemble et pas seulement de la police.

Mon travail d’enseignant de français langue seconde dans un cégep anglophone depuis 18 ans m’a amené à découvrir une description surprenante de ce groupe dont je fais partie. La première fois que j’ai entendu parler de moi de cette façon, c’est avec un étudiant qui me dit avant le début d’un cours : « Ils veulent m’enfoncer le français dans la gorge, alors je ne veux pas le parler. » C’était le point de départ d’une enquête auprès de centaines d’étudiants et d’étudiantes de partout au Québec qui ont souvent répété la même phrase.

L’objectif de départ était de comprendre pourquoi une majorité de non-francophones n’arrivaient pas à atteindre un niveau autonome en français après 20 ans de vie au Québec et 13 ans de cours de français langue seconde. Les questionnaires et les entrevues ont donné l’occasion à ces jeunes de nous raconter leur coexistence avec cette « majorité fondatrice ». Plusieurs ont parlé d’une attitude arrogante et grossière, d’un caractère colérique. Se faire demander sans cesse d’où l’on vient, alors qu’on est né à Deux-Montagnes, faire de son mieux pour parler français, mais se faire couper d’un : « On est au Québec icitte, on parle français, tab*. » alors que l’impression générale est justement que le français du Québec n’est pas digne d’être appris. Bref, au quotidien, notre comportement auprès des Autres ne correspond pas toujours à qui nous croyons être. Nous ne donnons pas le goût de venir nous parler, ni le goût de parler français tout court.

Devant ce miroir, la première réaction peut être le déni. Il serait plus judicieux d’attendre avant de réagir et de faire preuve d’humilité, si nous en sommes capables. Prendre le temps d’écouter, d’essayer de comprendre comment on a pu passer à côté de ce discours. À court terme, il nous revient de changer d’attitude quand une personne s’exprime dans un français approximatif, lui sourire avec empathie et la remercier pour ses efforts. De plus, à force de nous targuer d’être aussi accueillants, nous en sommes venus à penser, comme Benoit Dutrizac récemment sur Twitter avant de s’amender, que si une personne n’est pas blanche ou francophone, c’est que nous l’avons « accueillie ». Pourtant, comprenons qu’il y a de fortes chances que même ses grands-parents soient nés ici.

En somme, nous devons apprendre à mieux nous connaître à travers le regard que l’Autre porte sur nous. Le premier défi est qu’il se sente à l’aise de dire ce qu’il pense et, surtout, qu’il juge que nous en valons la peine. Le deuxième défi sera de faire en sorte que les bottines suivent les babines. Accueillants, peut-être, mais seulement en donnant les mêmes chances à tous d’accéder aux bons emplois de façon systématique et en s’assurant que personne ne craigne la police au point d’enseigner à ses enfants comment s’en protéger. C’est le minimum d’une société accueillante, et nous n’y sommes pas encore. Le défi suprême : ne plus avoir besoin des mots majorité, minorités et intégration.