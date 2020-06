Il faut regarder les faits

La mort choquante de George Floyd au sud de la frontière ravive le débat sur l’existence ou non du racisme systémique au Québec. Bien que tous conviennent qu’il peut y avoir ici des actes racistes qu’il faut combattre, reconnaître l’existence d’un racisme systémique semble être de trop pour certains. L’art de la communication les invite à ne pas froisser l’opinion publique avec cette question qui soulève les passions.

Ils ont raison, le racisme systémique est un sujet qui soulève les émotions. D’un côté, c’est le symbole de toutes les petites, et parfois grandes, injustices vécues au quotidien pour une frange de la population québécoise. Pour d’autres, c’est l’importation d’un débat qui n’est pas le nôtre et qui revient à affirmer que le peuple québécois n’est pas si chaleureux et juste, ce qui leur paraît impensable.

Devant les perceptions qui nous polarisent et nous immobilisent, regarder du côté des faits est toujours une bonne idée pour faire avancer le débat. Alors, que savons-nous sur la question au Québec ?

À la suite de la publication d’un rapport d’experts en 2019, le Service de police de la Ville de Montréal a reconnu qu’il y avait des biais systémiques liés à l’appartenance raciale dans ses pratiques, car ces biais menaient à une nette « surinterpellation » de personnes noires et d’origine arabe. La même année, la commission Viens sur les relations avec les Autochtones constatait, elle aussi, de la discrimination dans les services publics envers les populations des Premières Nations et les Inuits. Toujours en 2019, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse soulignait que le taux chômage des personnes issues des minorités visibles était plus du double de celui de la population n’appartenant pas à une minorité visible, malgré un plein-emploi en vigueur à cette époque. Bref, il y a de nombreuses données et des rapports objectifs qui indiquent qu’il y a des biais raciaux systémiques au Québec.

Alors, reconnaître cette situation équivaut-il à un échec du modèle québécois et confirme-t-il que la société québécoise est raciste ? Non, c’est tout le contraire. Donner la parole aux personnes concernées par ces biais et les écouter démontrerait ouverture et empathie, des attitudes nécessaires à la solidarité sociale qui est au cœur de nos valeurs.

Il y a 75 ans, le journaliste Jean-Charles Harvey prononçait un discours précurseur de la Révolution tranquille portant sur la peur. Son but était de dénoncer la mainmise du clergé sur la société québécoise. Il affirmait que la peur est un instinct naturel mais que, lorsqu’elle se transforme en superstition, elle met en danger le progrès et la liberté de l’être humain.

Ne pas vouloir nommer des phénomènes comme le racisme systémique malgré l’existence de données probantes par souci de ménager l’opinion publique, c’est vivre dans une peur qui déforme la réalité. De ce fait, nous érodons la liberté des personnes racisée qui vivent les conséquences des biais systémiques, mais nous brimons aussi nos débats démocratiques. Le résultat net est d’empêcher notre progrès social, ce qui mine la crédibilité du modèle québécois aux yeux d’une part croissante de la population. Une situation perdante pour tous. Surmontons cette peur et soyons à l’écoute des personnes racisées qui œuvrent dans toutes les sphères de la société afin de raffermir notre solidarité.