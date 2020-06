Un plan d’action avant une commission

Après une pandémie comme celle que nous avons connue, la pression sera forte sur le gouvernement pour qu’il déclenche sans attendre une commission d’enquête afin de déterminer les causes de cette catastrophe et de recommander les mesures à prendre pour en éviter la répétition. Ce serait une erreur. Cela risquerait de gaspiller la chance que nous avons présentement de mettre en œuvre une politique énergique de réforme pendant que tout le monde est prêt à effectuer des changements majeurs. Une telle conjoncture est rare et s’estompe rapidement.

Il serait dangereux que le gouvernement, forcé de prendre des décisions difficiles, prenne prétexte de la commission d’enquête pour les remettre à plus tard.

La mise en œuvre rapide d’un plan d’action d’envergure est une opération plus difficile qu’il n’y paraît au premier abord. Il y a de très nombreux acteurs à mettre ensemble, et les intérêts des uns et des autres ne sont pas toujours les mêmes. Il y aura nécessairement plusieurs arbitrages à faire. Et les compromis devront être acceptés de bonne foi par tous. Cela suppose une structure d’autorité et de coordination spécifique : les modes ordinaires de fonctionnement de l’appareil de l’État sont trop lourds pour engendrer une telle politique commune dans un aussi bref délai.

Les principaux acteurs impliqués sont, évidemment, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Aînés, le ministère de l’Éducation, le ministère de la Famille, le Conseil du trésor et le ministère des Finances. Mais il faut ajouter à la liste les nombreux organismes externes qui sont concernés, dont les CHSLD privés, les organismes intermédiaires, les associations d’organismes et le milieu municipal, sans oublier les syndicats d’employés. Ça fait beaucoup de monde !

Une difficulté particulière proviendra de la complexité de l’organigramme du ministère qui est le premier concerné : celui de la Santé et des Services sociaux. Il est de commune renommée que la réforme administrative intervenue ces dernières années a créé un monstre bureaucratique hypercentralisé qui devra, un jour, être complètement revu. Mais on ne doit pas attendre cette revue globale avant de mettre en œuvre les réformes qui s’imposent à la suite de la récente pandémie. Il faudra toutefois s’en tenir aux changements qui sont requis pour mettre en œuvre le plan d’action, indépendamment des autres réformes qui pourraient s’avérer nécessaires dans une réforme plus large et plus longue à mettre en œuvre.

Un mandataire spécial

Pour s’assurer qu’on pourra concevoir et mettre en œuvre rapidement un tel plan d’action, mon expérience m’amène à suggérer la nomination d’un mandataire spécial du premier ministre avec un mandat à court terme. Ce mandataire devra mettre au point le plan d’action en collaboration étroite avec tous les intéressés, ce qui exigera de chacun de faire les compromis nécessaires pour en arriver à une solution commune. Pour que ce mandataire puisse réaliser cette tâche difficile, il est nécessaire qu’il puisse faire rapport directement au premier ministre sur une base continuelle et jouir, en conséquence, de son autorité dans la marche de ses travaux. Le terme de son mandat doit également être clairement fixé dès le départ (trois ou quatre mois devraient suffire) afin que tous sentent l’urgence de se mettre en mode de coopération.

On peut évidemment penser que certains défauts qui se sont révélés durant la pandémie sont suffisamment évidents et connus pour qu’on puisse procéder immédiatement à les corriger sans plan d’ensemble. Par exemple, la nomination d’un directeur général ou d’une directrice générale dans chacun des CHSLD. Mais il faut aller beaucoup plus loin et éviter d’improviser si on veut vraiment préparer l’avenir. Sans vouloir définir précisément les contours du plan d’action, on peut penser que celui-ci comprendra notamment la priorisation des immobilisations à faire pour améliorer le parc des CHSLD, la bonification de l’ensemble des conditions de travail des employés, la formation de la relève, les lignes d’autorité, l’empowerment des gestionnaires des établissements, les rapports, inspections et permis, les relations avec les proches aidants et la place du secteur privé.

On n’évitera pas, évidemment, de vouloir en savoir davantage sur ce qui a provoqué la crise actuelle et sur les mesures à prendre pour en éviter la répétition. À cet égard, je recommanderais la création d’une commission d’étude plutôt que celle d’une commission d’enquête. La nuance est importante et met l’accent sur la recherche de solutions, et non pas celle de coupables. D’ailleurs, la situation a perduré tellement longtemps que la responsabilité est plus collective qu’individuelle. Il vaut mieux s’attarder à trouver quelles sont les meilleures pratiques, au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. À définir les besoins futurs, compte tenu du vieillissement de la population. À en prévoir le financement à long terme. Cela viendrait compléter le plan d’action à court terme et permettrait de mettre en place une réforme globale susceptible de durer.

Tout cela n’empêchera pas de poursuivre les enquêtes en cours sur les cas tragiques déjà mis au jour et sur ceux qui seraient dévoilés dans l’avenir ; ni de prendre, éventuellement, les mesures pénales appropriées. Ces actions peuvent se faire concurremment, d’autant plus qu’elles relèvent d’autorités différentes.

La conjoncture est favorable à une action immédiate. Il faut donc en profiter pour mettre au point, sans tarder, un plan d’action rapide et efficace. Cela, toutefois, ne sera possible qui si un mécanisme spécial de coordination est mis sur pied, sous l’autorité directe du premier ministre, pour coordonner l’action de tous les intervenants. On pourra ainsi, d’ici trois ou quatre mois, disposer des moyens qu’il faudra mettre en œuvre pour redresser définitivement une situation déplorable qui, bien qu’elle ait été connue depuis longtemps, est restée largement ignorée.