La science, pour la suite du monde, selon Pierre Chastenay

Je ne me souviens pas d’un moment dans ma vie adulte où les décideurs gouvernementaux se sont autant fondés sur les recommandations des scientifiques pour guider les politiques publiques que depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Qu’il s’agisse de François Legault à Québec ou de Justin Trudeau à Ottawa, tous n’ont de cesse d’invoquer les données probantes et les avis des scientifiques à l’appui de leurs décisions. Ailleurs dans le monde, de nombreux dirigeants — et, fait à noter, de nombreuses dirigeantes — ont eux aussi adopté le discours des scientifiques et s’en sont fait les promoteurs. Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, Angela Merkel en Allemagne, Tsai Ing-wen à Taiwan, Moon Jae-in en Corée du Sud ont fait un remarquable travail de communication publique qui s’est traduit dans ces pays par un aplatissement des courbes de contagion qui font l’envie du reste du monde.

Il y a bien sûr des exceptions, notamment les présidents Trump et Bolsonaro, dont les décisions erratiques et contraires au discours scientifique sont en train de mener leurs pays respectifs à la catastrophe. Mais il y a de l’espoir, puisque même le premier ministre ontarien, Doug Ford, à qui l’on a déjà reproché un certain populisme, se présente aujourd’hui comme un fervent défenseur de la science et des données probantes pour vaincre le virus. Je me prends à rêver que cette approche basée sur la science sera encore populaire auprès de nos représentants politiques une fois la pandémie passée…

Car il y a là une leçon importante pour nos dirigeants, mais aussi pour leurs citoyens : les connaissances scientifiques et les données probantes issues de la recherche demeurent nos meilleurs outils pour comprendre les phénomènes naturels, humains et sociaux qui influencent et affectent nos vies au quotidien, et pour nous aider à prendre les meilleures décisions possible face aux défis que nous rencontrons.

Bien sûr, la science n’a pas toutes les réponses, et l’actuelle pandémie le démontre chaque jour, puisque nos connaissances sur le virus, sur ses modes de transmission, sur la façon dont il nous affecte et sur les meilleures façons de le combattre évoluent d’heure en heure. Mais les réponses que la science nous offre sont toujours les meilleures auxquelles nous ayons accès, ici et maintenant.

Certains voudraient utiliser le caractère nécessairement incomplet ou perfectible de nos connaissances scientifiques pour promouvoir diverses théories complotistes (la 5G comme vecteur de pandémie) et autres remèdes miracles (une injection de désinfectant, avec ça ?), mais ce n’est pas parce que nos connaissances scientifiques sont incomplètes que cela donne le droit à tout un chacun de remplir les « trous » au gré de ses fantaisies et de ses lubies ! De ce point de vue, la science, qui sépare constamment le bon grain de l’ivraie grâce à un système éprouvé de vérifications par les pairs et d’autocorrections, assure un niveau de confiance que peu d’autres entreprises humaines peuvent offrir…

Une portée universelle

Il est un autre aspect de la science qui prend une importance capitale tandis que nous considérons l’après-pandémie : les connaissances scientifiques forment un tout cohérent, indivisible et à portée universelle. En effet, la science, en tant qu’ensemble de faits, de connaissances, de théories et de lois, cherche à rendre compte du fonctionnement du monde en se fondant sur des processus toujours plus élémentaires et d’application de plus en plus générale.

En d’autres termes, la science révèle l’unicité du monde en expliquant le plus grand nombre possible de phénomènes à l’aide d’un minimum de concepts. Ceci nous apparaît d’autant plus clairement au fur et à mesure que nous saisissons l’impact des activités humaines sur la biosphère. Ainsi, les connaissances acquises à propos de l’origine animale du virus de la COVID-19 et des conditions de sa transmission à l’humain sont parfaitement congruentes avec nos connaissances quant à l’impact néfaste de notre empiétement sur les zones naturelles et la trop grande promiscuité entre humains et animaux sauvages qui en résulte. Ce sont les deux faces d’une même pièce. Logiquement, on devrait donc en conclure qu’il faut renoncer à poursuivre le développement humain dans les milieux sauvages et laisser de la place à la nature, ne serait-ce qu’au nom de la sauvegarde de l’humanité face aux pandémies. Les politiciens accepteront-ils de suivre les scientifiques sur ce terrain-là ? Rien n’est moins sûr…

Autre exemple de cette dichotomie entre science et politique du côté des changements climatiques, enjeu crucial mais oublié en ces temps de pandémie.

Il n’y a plus de doute dans la communauté scientifique quant à l’origine anthropique de la hausse du CO 2 dans l’atmosphère et à ses effets délétères sur l’ensemble de la biodiversité, humains y compris. Ce que la science dit avec insistance depuis plusieurs années, c’est qu’il faut laisser les combustibles fossiles dans le sol, cesser toute forme d’extraction, entreprendre immédiatement une transition vers des énergies renouvelables (dont le nucléaire, s’il le faut !) et commencer à capter les GES pour les retirer de l’atmosphère.

Comment se fait-il alors que nos gouvernements continuent à dépenser des milliards de dollars chaque année pour soutenir l’industrie pétrolière et envisagent même d’approuver des projets de transport comme Trans Mountain et GNL Québec ? Même les arguments économiques que l’on nous sert à l’appui de ces décisions mal avisées ne tiennent plus la route lorsque l’on met dans la balance la détérioration accélérée de nos infrastructures due aux changements climatiques, les problèmes de santé qui iront croissant et le fait, incontournable, que nous vivons dans un monde fini dont les ressources et la capacité de renouvellement sont limitées. De fait, il y a longtemps que ces limites ont été franchies, et ça aussi, la science nous le démontre. Que les politiques fassent la sourde oreille nous mène tout droit à la catastrophe.

Des réponses objectives

On pourrait multiplier de tels exemples à l’infini. Ainsi, comment se fait-il que nos gouvernements permettent la mise en marché de produits cosmétiques dont on sait qu’ils contiennent des agents carcinogènes reconnus ? Pourquoi nos élus tolèrent-ils la présence de quantités astronomiques de sucre et de sel dans les aliments transformés alors qu’il ne fait plus de doute que ces produits nuisent à la santé des consommateurs ? Qu’attend-on pour interdire les insecticides néonicotinoïdes qui tuent les abeilles et les autres pollinisateurs ? Qui, parmi nos dirigeants, arrêtera la surpêche avant que les grandes industries halieutiques n’aient vidé les océans ?

Sur ces questions, et sur bien d’autres, la science nous donne des réponses objectives, basées sur des données probantes et un processus d’examen rigoureux, vérifiable et reproductible, réponses qui devraient guider les politiques publiques de la même manière que la science guide actuellement la réponse à la pandémie. Alors que de plus en plus de citoyens réfléchissent à ce que devrait être la vie après la COVID-19, il est bon de rappeler que la science n’est pas un buffet chaud où on peut prendre ce qui fait notre affaire tout en ignorant le reste. La science, qui nous a si bien servis en temps de pandémie, ne devrait-elle pas continuer à nous guider tandis que nous nous engageons dans un avenir incertain ? La science est, comme le monde naturel, un tout à prendre ou à laisser, et l’humanité pourrait l’ignorer à ses risques et périls.