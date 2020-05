Montréal et Toronto aux prises avec la COVID-19

La ville de Toronto compte 2,75 millions d’habitants, tandis que l’île de Montréal en compte 2,07 millions. Or, cette dernière a enregistré 19 878 cas de contamination et 2003 décès liés à la COVID-19 depuis le début de la crise, alors que Toronto ne compte à ce jour que 7775 cas et 622 décès.

En somme, avec 33 % plus d’habitants que Montréal, Toronto a enregistré 61 % moins de cas et 69 % moins de décès que Montréal. En d’autres mots, par tranche de 100 000 habitants, Montréal a enregistré 3,4 fois plus de cas et 4,3 fois plus de décès que Toronto.

Un contraste aussi criant ne peut s’expliquer par le plus grand nombre d’échanges avec l’étranger (ce qu’invoquent ceux qui tentent d’expliquer la spécificité québéco-montréalaise par le fait que la semaine de relâche du Québec a précédé celle du reste du Canada), car, tant à cause de son caractère plus cosmopolite qu’à cause de l’énorme achalandage de son aéroport, Toronto est considérablement plus exposée aux contacts avec l’étranger que ne peut l’être Montréal.

Cela ne peut s’expliquer non plus par une plus grande distanciation sociale qui prévaudrait à Toronto par rapport à Montréal. En effet, en appliquant la même méthode mathématique pour calculer les frontières des aires métropolitaines des deux villes, on observe que celle de Toronto est 29 % moins étendue que celle de Montréal, alors que sa population métropolitaine est de 37,5 % plus grande.

Cela veut dire que la densité de population du Toronto métropolitain est 1,8 fois plus grande que celle du Montréal métropolitain. Ce n’est donc pas la densité de population qui explique la piètre performance de Montréal vis-à-vis de Toronto.

Ce qui pourrait y avoir grandement contribué me semble être la perte dramatique de contrôle de l’étalement urbain à Montréal et le parfait contrôle de ce dernier à Toronto. Par sa mégafusion réussie, par l’allègement de sa structure politico-administrative et par l’imposition de deux ceintures vertes, Toronto a réussi à stopper son étalement urbain et à réduire significativement les écarts de densité et de richesse entre son centre et sa périphérie.

Au contraire, Montréal a multiplié les structures et les superstructures politico-administratives, complexifié à outrance ses découpages municipaux et régionaux et laissé le laisser-aller dévaster nos campagnes et vider son centre de sa classe moyenne et supérieure. On a multiplié les liens routiers et autoroutiers, développé les réseaux éducatifs et de santé en banlieue, laissé se détériorer les écoles et les hôpitaux du centre et laissé progresser la paupérisation de certains quartiers centraux aujourd’hui particulièrement touchés par la COVID-19.

Le pire dans ce scénario est sans doute que la présente crise ne fera qu’aggraver la tendance à fuir le centre pour des banlieues de plus en plus éloignées et forcer de très nombreux commerces du centre à déclarer faillite, ce qui ne fera qu’aggraver la présente évolution.

Notre inconscience totale face aux avertissements de tant d’intervenants ayant souligné, depuis plus de quarante ans, les dangers de l’étalement urbain nous a conduits à la catastrophe et menace de nous y conduire encore plus vite avec des conséquences toujours plus graves.