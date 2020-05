On ne naît pas vieux…

Alors que les aînéla manchette à coups de statistiques anonymes, il m’est apparu pertinent de revenir à l’essai de Simone de Beauvoir, La vieillesse (1970), qui étudie la condition des personnes âgées.

S’il date du siècle dernier, cet essai n’a (malheureusement) pas pris une ride : la situation qu’il déplore est loin d’être réglée, comme on le constate tous les jours avec horreur en lisant le journal du matin en temps de pandémie. Est-ce un hasard si Gallimard a réédité ce texte en janvier 2020, à l’aube de la crise qui devait faire tant de ravages parmi les vieillards ?

Pour commencer, qui sont ces personnes âgées qu’on infantilise en décidant à leur place et en leur parlant bien souvent comme à de petits enfants ? Si l’âge où commence la vieillesse est mal défini et varie selon les époques et les lieux, nous rappelle de Beauvoir, il n’est pas le même pour tous. Nous ne sommes pas tous égaux devant la vieillesse ; si elle nous rattrape tous un jour ou l’autre, ce n’est pas dans les mêmes conditions. Je pense ici aux personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, économiquement et culturellement, les plus isolées et, pour tout dire, les plus misérables. Celles qui se retrouvent dans les CHSLD, dans un monde parallèle au nôtre, à la fin de leurs jours. À moins que cette mise au rancard ne serve qu’à nous garder à l’abri du danger que représente la vieillesse pour le commun des mortels ?

« Avant qu’elle ne fonde sur nous, la vieillesse est une chose qui ne concerne que les autres », écrit de Beauvoir. L’individu ne se voit pas vieillir ; le temps fait tranquillement son œuvre. Aussi, est-il tout étonné devant l’apparition d’une camarade du temps passé : comme elle a vieilli, comme elle a changé ! Si de bonnes conditions d’existence (famille, retraite, santé, loisirs…) peuvent laisser espérer une vieillesse paisible, elles ne sauraient la garantir.

Pour que la vieillesse ne soit pas une dérisoire parodie de notre existence antérieure, il n’y a qu’une solution, c’est de continuer à poursuivre des fins qui donnent un sens à notre vie : dévouement à des individus, des collectivités, des causes, travail social ou politique, intellectuel, créateur

Ce grabataire solitaire derrière sa fenêtre (s’il en a une), ce pourrait être vous ou moi. Personne ne mérite de finir ses jours en isolement. Il n’y a pas de justice immanente, martèle de Beauvoir. Rien ne nous immunise contre les accidents, les coups du sort, certaines maladies… C’est pourquoi il nous faut dès aujourd’hui assumer cette vieillesse en devenir qui est la nôtre en prenant soin des plus âgés, alors que nos enfants nous regardent et apprennent de nos conduites. Certaines sociétés primitives l’ont compris ; elles respectaient et traitaient bien les aînés, mais d’autres ressemblent étrangement à nos sociétés modernes : les vieux y représentent des « bouches inutiles », voire des parias, comme le rapporte de Beauvoir. Aussi déplaisant qu’il soit, ce dur constat doit nous mener à un éveil collectif. Si les cultures évoluent, le traitement réservé aux personnes âgées doit également changer. Comment ?

Même si un milieu de vie sain et agréable est essentiel à la santé mentale et physique de toute personne, jeune ou vieille, il ne suffit pas de construire des cages dorées pour les aînés. Bien sûr, il faut également que les conditions de travail du personnel soignant soient améliorées, afin de recruter plus de vaillants soldats sur le terrain. Cependant, on ne saurait déléguer plus longtemps notre responsabilité collective à des « anges gardiens », se laver les mains en demandant à d’autres de changer les couches. La foi du désespoir ne suffit pas. La solution est beaucoup plus radicale : « C’est tout le système qui est en jeu ». Il faut « changer la vie », nous dit de Beauvoir.

Les changements attendus à la suite de la crise sanitaire s’orientent tous autour de nos conditions d’existence : l’éducation, l’organisation du travail, l’environnement, la santé, les soins aux aînés, etc. Réalisons-nous que c’est un système dont la personne âgée est l’aboutissement ou le résultat ? Ainsi, pour « changer la vie », la personne âgée doit demeurer l’actrice principale de sa vie, participer aux décisions qui la concernent, conserver un rôle actif dans la société, être de son temps, et non un vestige du passé. Pour cela, il faut que le dialogue entre les générations se poursuive sur un plan d’égalité. Que les plus âgés côtoient les plus jeunes. Que la génération montante s’inspire davantage de celle qui l’a précédée. Qu’elle emprunte son rythme de vie, qu’elle ralentisse un peu, qu’elle cultive son jardin, qu’elle prenne le temps de s’intéresser aux enfants, d’écouter leurs histoires, plutôt que de les voir comme un dérangement dans la journée de travail.

Devant le portrait de la vieillesse exposé ces jours-ci, la question fondamentale des existentialistes s’impose tristement : qu’est-ce qu’un humain ? La réponse que nous apportons individuellement à cette question devrait entraîner des changements collectifs et sociaux, à condition d’assumer entièrement notre condition humaine, qui suppose de vieillir et de mourir.