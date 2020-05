Les débrouillards

Il y a deux semaines, le premier ministre Legault avait suggéré, le plus banalement du monde, la possibilité de rouvrir les écoles au début du mois de mai pour vivre cette fabuleuse expérience d’immunité collective entre les murs, souvent décrépits, de nos institutions scolaires québécoises. On avait pris soin de préciser que cela ne représenterait aucun danger (ou presque) pour les enfants. Nous voulions bien y croire. On pardonnait presque à M. Legault d’avoir omis de mentionner la sécurité des enseignants et autres membres du personnel scolaire. On finit par s’habituer au manque de reconnaissance.

Cette semaine, on ne parle plus d’immunité collective, concept déjà dépassé, mais de protection des enfants à risque lorsque confinés dans des foyers dysfonctionnels et possiblement toxiques. L’école comme laboratoire d’immunité collective, puis comme antichambre de la DPJ, mais jamais comme lieu d’apprentissage. L’école comme bunker pour enfants, en cette période de crise, où les directions d’écoles et les enseignants doivent se débrouiller avec les moyens du bord. Mais puisqu’on a toujours fait preuve de débrouillardise, pour reprendre le terme du ministre Roberge, eh bien, on se débrouillera (avec nos troubles).

Dans certaines écoles de Montréal, il faut voir l’état vétuste des bâtiments où de petits locaux sans fenêtres servent de classe. Il faut voir (ou sentir) l’état d’insalubrité, faute d’entretien et de concierge à temps plein. Il faut constater la surpopulation, qui rend les déplacements laborieux et non sécuritaire dans les corridors. Il faut voir des profs qui lavent le plancher, excédés par la malpropreté des lieux. Dans ce contexte digne d’un pays du tiers-monde, il faudra en effet se débrouiller, sans être appuyés par les autorités, et prendre des décisions en tournant les coins ronds faute de temps et de matériel adéquat. Puisque les enseignants ont l’habitude d’acheter leur propre matériel scolaire, l’achat de gants, de masques, de désinfectant s’ajoutera à la liste de menues dépenses inhérentes à leur profession.

Mais passons outre ces basses considérations matérielles. Comment, dans un tel contexte, pouvons-nous imaginer un climat propice à l’apprentissage ? Les équipes-écoles s’activent et se creusent les méninges en ce moment pour tenter de trouver des stratégies afin de rendre l’expérience (car c’en est une) la plus viable et sécuritaire possible. Le ministre Roberge ne pourrait-il pas également se mettre de la partie ? Par exemple, dans les écoles de milieux défavorisés, ne pourrait-il pas réduire le nombre d’élèves à 10 par classe au lieu de 15 ? En temps normal, le maximum est de 20 élèves par classe compte tenu des nombreux élèves en difficulté qu’on y retrouve.

Il y aurait plein d’autres avenues possibles afin de penser l’école autrement en cette période de crise. Il faudrait pour cela travailler de concert avec le ministre. La débrouillardise, Monsieur le Ministre, ce n’est pas suffisant, et mène bien souvent à des résultats bâclés. Dans le contexte actuel, nous ne pouvons nous le permettre, pour la sécurité de tous.

Cette crise exacerbe les failles de notre société et met en lumière un triste constat : l’éducation, dans le système public québécois, est très mal en point. Elle est atteinte d’un virus qui freine les élans, tire vers le bas et empêche le grand saut dans le XXe siècle. Tant que l’école ne jouera pas le rôle qui lui est propre, soit d’être un lieu d’apprentissage et de socialisation, elle sera considérée comme une garderie de luxe pour faire rouler l’économie. Le milieu scolaire comprend la nécessité d’un retour graduel à l’école, mais ne veut pas le faire de façon précipitée, ce qui risquerait d’empirer la situation.

Pourrions-nous penser l’école autrement en cette période de crise et travailler de concert avec le ministère de l’Éducation ?